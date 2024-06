Der europäische Fondsmarkt verzeichnete im Mai 2024 einen deutlichen Aufschwung. Mit Nettomittelzuflüssen von 54 Milliarden Euro in langfristige in Europa domizilierte Fonds markierte der Monat den bisherigen Höhepunkt des Jahres 2024 in Bezug auf Mittelzuflüsse. Angefeuert wurde diese Entwicklung durch die Aussicht auf Zinssenkungen und robuste Wirtschaftsdaten. Lesen Sie hier, welche Bereiche profitierten und wer die Gewinner und Verlierer unter den Fondsanbietern sind.