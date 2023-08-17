Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Ulrich Harmssen empfiehlt den Paladin One

DAS INVESTMENT fragt regelmäßig unabhängige Vermögensverwalter nach ihren Fondsempfehlungen. Hier begründet Ulrich Harmssen vom Maklerpool Fonds Select Worpswede seinen Vorschlag für einen Aktienfonds.

Sport, kein Fleisch und Fokus auf die Kleinen: Das Erfolgsgeheimnis des Paladin One

Im Mai des Jahres 2011 gründete Marcel Maschmeyer in Hannover Paladin Asset Management (Paladin). Zunächst verwaltete die Anlagegesellschaft einen Teil des Vermögens der Familie Maschmeyer. 2013 stieß dann Matthias Kurzrock zum Team. Im November 2014 öffnete Paladin den Paladin One (ISIN: DE000A2DTNH6) für Privatanleger. Seitdem hat der Fonds zahlreiche Auszeichnungen von verschiedenen Rating-Agenturen erhalten.

Aktuell hält das Management 215,5 Millionen Euro (Stand: 8. August 2023). Es fokussiert Small- und Mid Caps im deutschsprachigen Raum und investiert konzentriert in 20 bis 25 Aktien. Drei Säulen bilden das Fundament der Anlageentscheidungen: Value-Aktien, Sondersituationen und Liquidität. Auf dem Einkaufszettel des Managements stehen im Feld der Value-Aktien insbesondere Hidden Champions, die in vielversprechenden Nischen agieren und sich aus eigener Kraft weiterentwickeln können.

Die Säule Value ist der Schwerpunkt des Portfolios des Paladin One. Hauseigene Analysten von Paladin identifizieren unterbewertete Unternehmen und analysieren akribisch deren Zahlenwerke und Free Cashflows. Im Bereich Sondersituationen wird das Fondsmanagement bei Unternehmen fündig, deren Kurse durch Übernahmeangebote nach unten abgesichert sind und zudem eventuell von Nachbesserungen des Übernahmepreises profitieren.

Die Top-5-Aktien im Paladin One*

Medios (9,3 Prozent)

DTE. Konsum REIT (7,1 Prozent)

ION Beam Applications (5,6 Prozent)

Teamviewer (5,5 Prozent)

Brockhaus Techno (4,6 Prozent)

Übernahmen, Spin-offs und Squeeze-out-Situationen erfordern ein spezialisiertes Knowhow, das den Analysten von Paladin durch die genaue und fundierte Analyse von rund 150 Sondersituationen zur Verfügung steht. Damit ist eine ideale Grundlage für entsprechende Investment-Entscheidungen geschaffen. Zudem verfügen die Analysten bei Paladin über langjährige Erfahrungen und juristische Kenntnisse, um Sondersituationen früh zu erkennen und zu bewerten. Die Liquidität – üblicherweise zwischen 10 und 30 Prozent – ist für das Management des Paladin One nicht einfach nur eine residuale Größe, sondern auch von strategischer Bedeutung, um Schwankungen zu reduzieren und kurzfristig Chancen nutzen zu können.

Das Anlagekonzept des Managements des Paladin One bescherte Investoren in der Vergangenheit überdurchschnittliche Ergebnisse bei zugleich unterdurchschnittlichen Schwankungen.

Über den Autor: Ulrich Harmssen ist Geschäftsführer des Maklerpools Fonds Select Worpswede. Der Experte berät die Maklerpools Apella und Finakom.



*Quelle: Paladin; Stand: 15. August 2023

