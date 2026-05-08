Investments in Rohstoffe können das Portfolio diversifizieren. Wir stellen daher die erfolgreichsten Aktienfonds Rohstoffe gemischt und Rohstoffe Industriemetalle vor.

Ranking über 3 Jahre Diese 10 Aktienfonds Rohstoffe und Industriemetalle haben am besten performt

Rohstoffe bringen vor allem Diversifikation, weil ihre Renditen historisch oft nur schwach mit klassischen Finanzanlagen zusammenhängen. Genau diese geringe Korrelation kann die Schwankungen eines Portfolios glätten.

Das klassische 60/40-Portfolio hat ausgedient. Zu dieser Schlussfolgerung kam kürzlich Evy Hambro, Leiter des Blackrock-Rohstoff-Teams und Portfoliomanager des BGF World Mining sowie BGF World Gold. Aber nicht nur er plädiert dafür, Rohstoffe und Edelmetalle einem breit diversifizierten Portfolio beizumischen. Vor dem Hintergrund, dass Anleihen und Aktien eine hohe Korrelation aufwiesen, können Rohstoffe ein sinnvoller Diversifikator sein.

Warum überhaupt Rohstoffe?

Rohstoffe bringen vor allem Diversifikation, weil ihre Renditen historisch oft nur schwach mit klassischen Finanzanlagen zusammenhängen. Genau diese geringe Korrelation kann die Schwankungen eines Portfolios glätten.

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Ein zweiter Punkt ist Inflationsschutz: Wenn Preise für Energie, Metalle oder Lebensmittel steigen, können Rohstoffe einen Teil des Kaufkraftverlusts abfedern. Das gilt aber nicht für jede Rohstoffart und nicht in jeder Marktphase gleich stark.

Was für 2026 und die Jahre danach spricht

Für Gold bleibt das Umfeld wohl weiter unterstützend, vor allem durch Zentralbankkäufe, Unsicherheit an den Märkten, immer weiter steigenden Staatsschulden und den Wunsch nach Absicherung gegen Inflation und Liquiditätsrisiken.

Bei Industriemetallen wie Kupfer sind die Aussichten durch Elektrifizierung, Netzausbau, erneuerbare Energien und teils knapper werdendes Angebot strukturell attraktiv. Einige Marktanalysen sehen deshalb Kupfer und verwandte Metalle als längerfristig interessant. Ähnlich positive Aussichten sehen viele Experten auch bei Silber.

Wir haben uns die erfolgreichsten Aktienfonds Rohstoffe gemischt sowie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle der letzten drei Jahre angeschaut. Institutionelle Tranchen wurden dabei nicht berücksichtigt. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: J.P. Morgan Global Natural Resources