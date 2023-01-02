Umfrage Jeder zweite Anleger erwartet Dax-Plus
51,6 Prozent der Anleger in Deutschland gehen davon aus, dass der Aktienindex Dax in den nächsten zwölf Monaten steigt. Eine leichte Steigerung erwarten 40,9 Prozent der Befragten, eine starke Steigerung 10,7 Prozent. Weitere 18,9 Prozent gehen davon aus, dass der Dax auf dem aktuellen Niveau bleibt. 24 Prozent erwarten ein Fallen der Kurse. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Vermögensverwalters Growney.
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