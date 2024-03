Nachdem zu Jahresbeginn davon ausgegangen wurde, dass eher traditionelle Branchen 2024 die Gewinner sein könnten, setzen die Magnificent 7 ihren Siegeszug des Vorjahres relativ unbeirrt fort. In ihrem Sog ziehen Technologiewerte sowie alles, was mit Künstlicher Intelligenz (KI) verwoben ist, weiter an. Dieser Trend macht auch vor europäischen Aktien nicht halt.

Sicherlich sind Themen wie KI sowie damit einhergehende Bauteile und insbesondere Halbleiter ein Kapitel was noch über viele Jahre fortgeschrieben wird. Ob die derzeitigen Bewertungen der sagenumwobenen sieben Großkonzerne realistisch oder übertrieben sind, wird jedoch auch erst in Zukunft festzustellen sein. Die Meinungen zwischen einer Blasenbildung und einer sich noch deutlich länger fortsetzenden Aufwärtsdynamik sind breit gefächert, doch bisher geben die Quartalszahlen dieser Konzerne den Optimisten überwiegend Recht und der positive Trend setzt sich fort.

Zinsphantasie wandelt sich zu Realismus

Ende letzten Jahres wurde phantasiert, in welchem Umfang und welcher Geschwindigkeit die Notenbanken – insbesondere die Fed – im Jahr 2024 die Zinsen senken würden. Mittlerweile kehrte diesbezüglich Realismus ein und die Wahrscheinlichkeiten sowie das Ausmaß der zu erwartenden Zinssenkungen sind deutlich rückläufig. Aufgrund der Präsidentschaftswahl und der historischen Zurückhaltung der US-Notenbank vor derartigen politischen Ereignissen, mag jedoch weiterhin bezweifelt werden, ob es zuvor überhaupt zu mehreren Zinssenkungen kommen wird.

Zudem lassen die Konstitution des US-Arbeitsmarktes, die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung sowie das weiterhin erhöhte Inflationsniveau den Druck auf die Notenbanker weiter gering anmuten. Aus diesem Grund machen die Kapitalmärkte und die weiter angestiegenen Bewertungen einen sehr robusten Eindruck, der – entgegen vorheriger Befürchtungen – nicht überwiegend durch andauernde Zinssenkungsphantasien getrieben scheint.

US-Präsidentschaftswahl bringt erneuten „Trumpismus“?

Mit Spannung wird überdies die oben bereits angeklungene Präsidentschaftswahl in den USA erwartet. Die Vorwahlen der Republikaner lassen auf eine erneute Kandidatur des Ex-Präsidenten Donald Trump schließen. In Anbetracht der Ereignisse um seine erste Präsidentschaft vom 20. Januar 2017 bis zum gleichen Tag des Jahres 2021 und insbesondere die Eskapaden zum Ende dieser Amtszeit lassen viele bisher gewohnte und geschätzte (inter)nationale Institutionen sowie Kooperationen zukünftig eher vage erscheinen.

Der grundsätzlich sehr vereinfachende und liberale Ansatz des „Trumpismus“ ließ die US-Börsen jedoch sowohl vor als auch nach dem damaligen Wahltermin sukzessive ansteigen. Somit wies der S&P 500 im Wahljahr 2016 einen Zuwachs von gut zehn Prozent auf und während der ersten Amtsdauer von Trump stieg der US-Leitindex um rund 70 Prozent. Berücksichtigt man zudem ein schwaches erstes Quartal im Jahr 2016, in dem der Index zwischenzeitlich etwa zehn Prozent seines Wertes einbüßte, blieb eine noch bessere Börsenentwicklung in den weiteren drei Quartalen, während der (Vor-)Wahlen bis zu seinem Wahlsieg.

Gilt das Jahr 2016 als Vorbild für 2024?

Selbstverständlich ist jedem Börsianer bewusst, dass die Historie nur eine schwache Aussagekraft für die Zukunft hat. Unbeachtet der inhaltlichen Unwägbarkeiten einer weiteren Amtsdauer von Trump, lässt die Börsenvergangenheit für die weitere Kapitalmarktentwicklung jedoch zumindest Positives vermuten.

Über den Autor:

Andreas Schyra ist Vorstandsmitglied beim Vermögensverwalter PVV und Dozent an der FOM Essen.