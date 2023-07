Halbjahresausblick von Candriam Energiewende und Automatisierung werden übergewichtet

Die Candriam-Marktexperten Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset, Thibaut Dorlet, Multi-Asset-Portfoliomanager, und der Volkswirt Thibaud Marie-Regnault erwarten in ihrem Halbjahresausblick geringes Wachstum und zurückgehende Inflation.

„Das globale Wachstum dürfte 2023 relativ gering ausfallen und sich 2024 nur leicht beschleunigen“, heißt es im Bericht. „Während das aufstrebende Asien mit einem relativ starken Wachstum in diesem Jahr eine Ausnahme bildet, bleibt die Aktivität in den meisten anderen Regionen wenig dynamisch. Weder in den USA noch im Euroraum ist in den nächsten Quartalen mit einer Rezession zu rechnen.“ In den meisten Industrieländern werde sich der Rückgang der Inflation fortsetzen. Die anhaltende Kerninflation und die Spannungen auf den Arbeitsmärkten in den Industrieländern dürften die Zentralbanken jedoch dazu veranlassen, ihre restriktive Politik noch mehrere Quartale fortzusetzen.

„Die Anleger wurden in der ersten Jahreshälfte positiv überrascht, denn Ende 2022 war die Stimmung extrem negativ“, erinnern die Experten. Nach der Rally in der ersten Jahreshälfte, sei die Einschätzung heute viel positiver, da die Allgemeinheit nun ein „Soft Landing“ der US-Wirtschaft und keinen Anstieg der Inflation in den nächsten Monaten erwartet. „Wir sind der Meinung, dass das Risiko heute viel stärker nach unten asymmetrisch ist. Positive Überraschungen können zu Enttäuschungen führen: Höhere Leitzinsen der Fed beziehungsweise der EZB, stärkere Konjunkturabschwächung in den Industrieländern, Kerninflation, die widerstandsfähiger ist als erwartet... Wir sind daher bei Aktien der Industrieländer vorsichtiger und positionieren uns für eine wirtschaftliche Verlangsamung, indem wir defensive Sektoren wie Gesundheitswesen und nicht-zyklischer Konsum bevorzugen.“ In diesem Zusammenhang seien Government Bonds und High-Quality-Credits als Quellen für Carry Trades die bevorzugte Wahl. „Wir haben uns weiterhin für ein anhaltendes Engagement in Schwellenländern – sowohl in Anleihen als auch Aktien – entschieden, um von der De-Synchronisierung ihres Konjunkturzyklus zu profitieren.“

Wie die Candriam-Experten Nadège Dufossé, Thibaut Dorlet und der Volkswirt Thibaud Marie-Regnault die Entwicklung in den USA, China und der Eurozone im Einzelnen sehen und auf welche Asset-Allokation sie jetzt mit Blick auf die kommenden Monate setzen, lesen Sie im Halbjahresausblick.