Aktienmärkte: Risiko mit Augenmaß

Dazu kommt die Inflation. Diese bemisst sich nicht nur an der Zinshöhe, sondern vor allem an den Preisen, die für Privathaushalte und Unternehmen steigen. Vor allem die hohen Energiekosten treiben hier die Inflation an.Viele Fragen also sind offen, was ein stärkeres Engagement auf den Aktienmärkten riskant erscheinen lässt. Meiner Einschätzung nach sind die Risiken größer als die Chancen, eine vorsichtige Aktienquote von um die 35 Prozent dürfte der optimale Weg sein.Alles andere hieße, Geld aufs Spiel zu setzen, ohne mit ausreichenden Renditechancen belohnt zu werden – und das ist nicht im Sinne einer Vermögensverwaltung.: Uwe Zimmer ist Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters Meridio AG und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.