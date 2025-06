Optimismus für Aktienmärkte überwiegt

Ungeachtet der insgesamt fragilen Weltlage gibt es Lichtblicke, die uns optimistisch für die Aktienmärkte stimmen. Inmitten der aktuellen Volatilität eröffnen sich unserer Ansicht nach Chancen, die Streuung der Aktienentwicklung über Sektoren, Regionen und einzelne Unternehmen hinweg zu nutzen. Die schnellen technologischen Fortschritte im KI-Bereich und die Resilienz der Finanzsektoren bringen attraktive Anlagechancen mit sich.

Die künftige Zollpolitik bestimmt die Gewinne

Die Entwicklung der Zollpolitik und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne sind Schlüsselaspekte, die von unserem Anlageteam aufmerksam beobachtet werden. Unser Team setzt sich mit dem Thema Zölle auseinander und hat drei verschiedene Szenarien formuliert, die sowohl die US-amerikanische als auch die Weltwirtschaft in den nächsten sechs Monaten bestimmen könnten (Grafik).

In einem Szenario einer länger andauernden Ungewissheit ist wahrscheinlich eine Fortsetzung der aktuellen Politik mit einem weiterhin trüben wirtschaftlichen Ausblick und einem anhaltenden Zustand der Ungewissheit zu erwarten. Dies würde wahrscheinlich auch zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen. Allerdings sehen wir bisher keine Zahlen, die eine wesentliche Schwäche der US-Wirtschaft signalisieren.

Im Gegensatz dazu würde ein Lösungsszenario bedeuten, dass in den kommenden Monaten Handelsabkommen abgeschlossen werden. In diesem Fall würden die Zölle sinken und die Wirtschaft und die Gewinne würden im restlichen Jahr zulegen. Unter diesen Voraussetzungen könnten Anleger im Durchschnitt niedrigere Zölle erwarten. Diese dürften zwar nicht auf den Stand von vor dem „Liberation Day“ fallen, aber dennoch günstigere Bedingungen für steigende Gewinne schaffen. In diesem Umfeld erwarten wir, dass das US-Wachstum im unteren einstelligen Bereich (2,0 bis 3,0 Proent) verharrt; gleichzeitig dürften der nach wie vor starke Arbeitsmarkt und fallende kurzfristige Zinssätze das Gewinnwachstum in den oberen einstelligen Bereich steigen lassen.

Unser letztes Szenario, eine Rezession, ist das problematischste: Es würde eine Eskalation im Zollstreit bedeuten, sodass das Rezessionsrisiko aufgrund des Kosten-, Inflations- und Zinsanstiegs steigen könnte. Dies würde sich wiederum negativ auf die Beschäftigung, die Verbraucherstimmung und die Unternehmensgewinne auswirken.

Szenario 1: Lösung

Eine Rückkehr zu globalen Handelsbedingungen, wie sie vor Januar bestanden, würde Aktien zugutekommen. In diesem Szenario würden kurzfristig Handelsabkommen abgeschlossen, was niedrigere Zölle bedeuten würde und in den nächsten sechs Monaten positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gewinne hätte.

Szenario 2: Anhaltende Ungewissheit (möglicher Einbruch der Wirtschaft)

Sollte sich die Aushandlung von Handelsabkommen mit mehreren Ländern in die Länge ziehen, könnte sich der wirtschaftliche Ausblick weiter eintrüben und die Ungewissheit andauern. Die Zahlen signalisieren bisher noch keine wesentliche Schwäche der US-Wirtschaft.

Szenario 3: Rezession

Eine Konjunkturabschwächung würde eine Eskalation im Zollstreit auslösen, sodass das Rezessionsrisiko aufgrund des Kosten-, Inflations- und Zinsanstiegs steigen könnte. Dies würde die Aktienmärkte vor Herausforderungen stellen.

Globale Aspekte

Die Szenarien für die US-Märkte haben weltweite Folgen. Während die USA vor Herausforderungen stünden, wären ihre Handelspartner in einer noch schwierigeren Position.

Europa ruft

Dank der Lockerung der Schuldenbremse in Deutschland und der Steigerung der Ausgaben im Rüstungs- und Energiebereich verbessert sich die Wachstumslage in Europa. Ein beträchtlicher Teil der Investitionsausgaben, bei denen Deutschland führend ist, könnte in die europäische Wirtschaft fließen. Das könnte den Weg für ähnliche Maßnahmen auf dem gesamten Kontinent ebnen und so künftig ein günstigeres Anlageumfeld schaffen. Wichtig ist dabei, dass die vorgesehenen Ausgaben auf Sektoren abzielen, die von der sich entwickelnden wirtschaftlichen Landschaft in Europa profitieren werden. Unternehmenstitel aus den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Industrie, die an deutschen Projekten beteiligt sind, dürften deutlich zulegen.

Ein zusätzlicher Vorteil für Europa ist die wirtschaftliche Unterstützung durch die Geldpolitik. Zentralbanken in Europa wie die Bank of England und die Europäische Zentralbank haben entsprechende Bereitschaft signalisiert und verfügen über mehr Spielraum für Zinssenkungen zur Unterstützung der Wirtschaft.

China: Gemischte Erwartungen

Wir bleiben vorsichtig gegenüber China, da der Ausblick für das Land aufgrund der weniger zuverlässigen Daten gemischt ausfällt. Die negativen Auswirkungen könnten vor allem durch staatliche Hilfen gemildert werden, da die Regierung über großen Spielraum zur Unterstützung der Binnenwirtschaft und des Wachstums verfügt.

Verhaltene Gewinnentwicklung

Wie so oft dürfte das Gewinnwachstum auch 2025 der wichtigste Faktor für die Aktienerträge sein. Anfang des Jahres gingen wir von einem Gewinnwachstum im oberen einstelligen Bereich aus. Trotz der Marktschwankungen hat unser Team zum Ende des ersten Quartals im Wesentlichen an seinen Prognosen für das Gewinnwachstum festgehalten. Dies könnte sich jedoch ändern, falls der Arbeitsmarkt und die Investitionen der Unternehmen schwächeln sollten. Obwohl die Unternehmen sicherlich zurückhaltender sind, was ihre Aussagen und Geschäftserwartungen anbelangt, korrigieren unsere Analysten ihre Schätzungen nicht nach unten.

Aus unserer Sicht deutet sich 2025 ein Gewinnwachstum im oberen einstelligen Bereich an, während die Konsenserwartungen für dieses Jahr niedriger angesetzt sind. Wir rechnen außerdem damit, dass die Gewinnprognosen für 2026 im unteren zweistelligen Bereich liegen werden. Die aktuellen Schätzungen sind zwar stabil, doch es besteht eine Tendenz zu Abwärtsrisiken, falls die schwachen makroökonomischen Bedingungen anhalten.

Anlagechancen im Fokus: KI, Finanzwerte

Wo gibt es vor diesem Hintergrund Gelegenheiten in den USA und auf den globalen Märkten? Angesichts der Marktturbulenzen bestehen aus unserer Sicht Chancen in zwei Themenbereichen:

Künstliche Intelligenz (KI): Unternehmen, darunter vor allem eine kleine Zahl von führenden globalen Technologiekonzernen, die sogenannten „Hyperscaler“, die globale Innovationen in diesem Bereich vorantreiben, investieren in KI. Diese Unternehmen tätigen kontinuierlich Investitionen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese zurückgefahren werden. Einer der Hauptnutznießer dieser KI-Investitionen ist die Halbleiterbranche. Auch wenn die Marktteilnehmer vorsichtig bleiben, sind wir der festen Überzeugung, dass sich die Erwartungen an das Wachstum in diesem Bereich, die wir Anfang des Jahres hatten, erfüllen werden.

Grafik: Hyperscaler steigern KI-Investitionen

Finanzwerte: Anfang 2025 hatten wir die Erwartung, dass sich die Politik auf die Deregulierung konzentrieren würde. Seit die Zölle auf der Tagesordnung stehen, ist die Deregulierung allerdings in den Hintergrund gerückt. Wir erwarten jedoch ein Comeback dieses Themas, was letztlich Banken zugutekommen wird, indem es zum Gewinnwachstum und zu besseren Bewertungen beiträgt.

Unser Fokus auf intensives Research und das Verständnis der Fundamentaldaten der Unternehmen bedeutet, dass wir Chancen in Sektoren mit hohem Potenzial wie KI und Finanzen erkennen. Die schnellen technologischen Fortschritte im KI-Bereich und die Resilienz der Finanzsektoren bringen attraktive Gelegenheiten für selektive Anlagen mit sich – Unternehmen, die sich auf diesen Gebieten auszeichnen, dürften ausgesprochen innovativ und stabil sein.

Anleger-Positionierung angesichts der Volatilität

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Eine aktive Verwaltung und der Aufbau eines diversifizierten Portfolios helfen Anlegern entscheidend dabei, in einem volatilen Marktumfeld zu bestehen. Dank ihres Fokus auf Research und der Identifikation wichtiger Unternehmenskennzahlen sind aktive Strategien geeignet, um Anleger in volatilen Zeiten zu unterstützen.

Investiert bleiben. Aus historischer Sicht können die Renditen erheblich sinken, wenn Anleger wichtige Markttage verpassen. Der S&P 500 lag vom 2. bis 9. April 2025 über 10 Prozent im Minus, hat diese Verluste aber seither nahezu aufgeholt. Für Anleger lohnt es sich nach wie vor mehr, wenn sie angelegt bleiben, statt auf ihrem Geld zu sitzen oder „Market Timing“ zu versuchen. Es ist entscheidend, angelegt zu bleiben und die Bedeutung langfristiger Anlagestrategien im Vergleich zu Market-Timing-Strategien zu verstehen.

Diversifiziert bleiben. Die Diversifizierung ist eine wichtige Voraussetzung, um Turbulenzen an den Aktienmärkten zu überstehen. Eine Diversifizierung in Sektoren und Anlagestilen ist unseres Erachtens maßgebend dafür, unsichere Bedingungen effektiv zu meistern. Günstig ist zum Beispiel ein Mix aus Wachstums- und Substanzanlagen. Eine Kombination aus unterbewerteten Titeln und solchen, die Spielraum für künftige Anstiege bieten, führt zu einem widerstandsfähigeren Portfolio, das unter unterschiedlichen Marktbedingungen zulegen kann.

Aktiv bleiben. Im skizzierten Umfeld ist Research besonders wichtig. Unsere Teams können sich auf Research konzentrieren und wichtige Unternehmenskennzahlen identifizieren. Auf dieser Grundlage richten wir unsere Strategien darauf aus, Anleger in volatilen Zeiten bestmöglich zu unterstützen.

Fazit: Intensives Research erschließt Anlagechancen

Für die Zukunft ist mit weiterer Ungewissheit zu rechnen. Angesichts der Streuung über Unternehmen, Sektoren und Regionen hinweg erachten wir den aktuellen Zeitpunkt als günstig, um bei Akteinanlagen einen aktiven Ansatz zu verfolgen. Ganz allgemein wird eine strenge Titelauswahl wesentliche Bedeutung für die Erkennung von Gelegenheiten am Aktienmarkt haben. Durch unseren auf gründlichem Research basierenden Anlageansatz bleiben unsere Teams auf dem neuesten Stand, was Branchen- und Unternehmensdynamiken angeht. Intensives Research befähigt uns, Gelegenheiten zu erkennen und robuste Portfolios aufzubauen, um unsere Kunden im Umgang mit Volatilität bestmöglich zu unterstützen.