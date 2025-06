Mit Blick auf die Asset-Allocation gilt: Bei Unsicherheit ist Vorsicht geboten. Im Mai lenkte Präsident Trump die Märkte für kurze Zeit mit seinem Steuer- und Ausgabengesetz „Big Beautiful Bill“ von seinen Zollankündigungen ab. Leider wird seine jüngste Politik wenig dazu beitragen, die langfristige wirtschaftliche Unsicherheit zu verringern. Ganz im Gegenteil. Zum einen wird das US-Defizit durch das Steuerprogramm weiterhin bei etwa 6,5 Prozent pro Jahr liegen, was bedeutet, dass die Schuldenlast der US-Regierung weiter steigen wird. Auch die Gefahr einer Stagflation bleibt bestehen – die Konsensschätzungen für das US-BIP sind in den letzten Monaten stark gesunken, während die Inflationsprognosen weiterhin deutlich über dem Ziel der US-Notenbank liegen (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Ungleiche Entwicklung

Quelle: Bloomberg, Pictet Asset Management. Daten beziehen sich auf den Zeitraum 01.05.2024–27.05.2025.

Daher bleiben wir in Aktien untergewichtet. Die Unternehmensgewinne gehen in den Industrieländern weiter zurück, und es herrscht große Unsicherheit darüber, wann sie wieder steigen werden.

Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass die Konjunkturschwäche mit einer Inflation einhergeht, die weiterhin über den Zielvorgaben der Fed liegt. Das hält uns davon ab, eine optimistische Haltung gegenüber Anleihen einzunehmen, zumal es der US-Notenbank schwerfällt, vorsorgliche Zinssenkungen zu rechtfertigen. In Cash bleiben wir übergewichtet.

Worauf die wichtigsten Indikatoren hindeuten

Unser Konjunkturindikator für die Industrieländer ist trotz Anzeichen von Schwäche in der US-Wirtschaft gestiegen, während sich die Konjunktur in den Schwellenländern – die jedoch weiter auf Wachstumskurs sind – etwas abgekühlt hat. Der Wachstumsabstand zwischen Schwellen- und Industrieländern vergrößert sich deutlich (zugunsten der Schwellenländer). Derzeit liegt er bei 2,5 Prozentpunkten und damit etwas über dem Durchschnitt von 2,3 Prozentpunkten seit 2011, aber wir gehen davon aus, dass er zum Jahresende auf 3,5 Prozentpunkte steigen wird.

Die US-Wirtschaftstätigkeit ist unterdurchschnittlich und der kurzfristige Preisdruck bleibt bestehen. Die neuen US-Importzölle dürften diese beiden negativen Trends noch verstärken, was der Fed die Hände binden wird. Vorsorgliche Zinssenkungen, um eine zu starke Abkühlung der Wirtschaft zu verhindern, während die Inflation deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liegt, bergen das Risiko, einen aggressiveren Ausverkauf langlaufender Staatsanleihen auszulösen.

Im Gegensatz dazu verbessern sich die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone. Disinflationäre Tendenzen, die zum Teil auf den schwächeren US-Dollar und die niedrigeren Energiepreise zurückzuführen sind, eröffnen der Europäischen Zentralbank Spielraum für zwei oder drei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. Unterdessen gibt der starke Schweizer Franken der Schweizerischen Nationalbank die Möglichkeit, die Zinssätze zu senken, möglicherweise bis in den negativen Bereich.

Was die Schwellenländer anbelangt, zeigen unsere Indikatoren, dass das chinesische BIP über dem Trend wächst, auch wenn der Handelskrieg mit den USA der Wirtschaft etwas Schwung nimmt. Da China jedoch über einen großen fiskalischen Spielraum und reichlich inländische Liquidität verfügt, verbessern sich seine mittelfristigen Wirtschaftsaussichten, was auch für andere Schwellenländer ein gutes Zeichen ist.

Unsere Liquiditätsindikatoren machen deutlich, dass ein synchronisierter, breit angelegter Zinssenkungszyklus nach wie vor fest etabliert ist. Von den 30 wichtigsten Zentralbanken der Welt lockern 23 die Geldpolitik und nur 2 straffen sie. Mit wenigen Ausnahmen hält die Zentralbanken kaum etwas davon ab, ihre geldpolitischen Zügel weiter zu lockern. Die Bank of Japan wird sich jedoch wahrscheinlich gegen den Trend stellen, und wir erwarten in diesem Zyklus eine weitere Zinserhöhung.

Unsere Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass Anleihen bei einer weiteren Verlangsamung des Trendwachstums sehr günstig sein werden. Durch den Aufschwung bei US-Aktien werden andere Regionen im Verhältnis günstig. US-Aktien nähern sich zyklisch hohen Bewertungen – das aktuelle KGV liegt bei 21, gegenüber dem Durchschnitt von 16,5 seit 1990. Das Gewinnwachstum in den USA dürfte unseren Prognosen zufolge stagnieren und wird wahrscheinlich auch weiterhin schwach ausfallen, wenn es nicht zu erheblichen Steuersenkungen kommt oder die US-Wirtschaft wieder zulegt. Die Einschätzung der Analysten zur Gewinnentwicklung europäischer Aktien hat sich in letzter Zeit verschlechtert und deckt sich nun im Großen und Ganzen mit der Prognose für die USA. Bei den Sektoren erscheint das Gesundheitswesen angeschlagen; seine relative Attraktivität liegt nahe Rekordniveau.

Unsere markttechnischen Indikatoren geben ein positives Signal für Aktien, wobei sich der Trend in allen Regionen weitgehend erholt. Gleichzeitig erscheint uns der US-Dollar leicht überverkauft.

Aktienregionen und -sektoren: Schwellenländer stechen hervor

Schwellenländeraktien sind im Aufwind. Seit Jahresbeginn bis Ende Mai erzielten sie eine Rendite von rund 6 Prozent in Lokalwährung. Im Vergleich dazu rentierten US-Aktien, gemessen an den MSCI-Indizes, mit nur knapp über 1 Prozent. Es gibt mehrere Gründe, warum Investoren diese Anlageklasse weiterhin übergewichten sollten.

Zunächst einmal die anhaltende Abwertung des US-Dollars. Ein schwacher Dollar ging in der Vergangenheit mit Kursgewinnen bei Schwellenländeraktien einher, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass ein abwertender Greenback die relative Attraktivität von Anlagen außerhalb der USA erhöht.

Zweitens profitieren die Schwellenländer von Anzeichen nachlassender Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die laufenden Gespräche zwischen Washington und Peking deuten darauf hin, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt letztendlich auf ein Handelsabkommen einigen werden, das für die Schwellenländer von Vorteil sein könnte.

Ein dritter positiver Aspekt ist die Bereitschaft Chinas, seine Wirtschaft zu stimulieren. Die fiskal- und geldpolitische Unterstützung durch die chinesische Regierung in den letzten Monaten hat die Industrieproduktion gestärkt und dürfte das Konsumwachstum ankurbeln. Das wird der Anlageklasse insgesamt zugutekommen.

Letztlich geht es aber um wirtschaftliche Outperformance. Der Abstand beim realen BIP-Wachstum zwischen den Schwellen- und Industrieländern hat sich seit Ende 2023 nahezu ununterbrochen vergrößert, und wir gehen davon aus, dass er bis Ende nächsten Jahres von derzeit knapp über 2 Prozentpunkten auf über 3 Prozentpunkte anwachsen wird.

Das dürfte sich in Kursgewinnen für Unternehmen in den Schwellenländern niederschlagen. Nach übereinstimmenden Prognosen der Analysten werden die Unternehmensgewinne in den Schwellenländern in diesem und im nächsten Jahr schneller wachsen als in den USA und Europa. Wie Grafik 2 zeigt, haben die Unternehmen der Schwellenländer ihre Gewinnprognosen nach oben korrigiert, während ihre Pendants in den Industrieländern, mit Ausnahme japanischer Unternehmen, ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert haben.

Grafik 2: Im Gegensatz zu den Industrieländern werden in den Schwellenländern die Gewinnprognosen der Unternehmen nach oben korrigiert

* Nettoanhebungen der EPS-Schätzungen für die nächsten 12 Monate in Lokalwährung, in % der Gesamtschätzungen (3-Monats-Durchschnitt), abzüglich der entsprechenden Kennzahl für den MSCI All Country World Index (globale Aktien). Quelle: LSEG, Pictet Asset Management. Daten vom 22.05.2025.

Wir bleiben weiterhin in Schweizer Aktien übergewichtet, die unseres Erachtens vor den Auswirkungen einer bevorstehenden Abkühlung der US-Wirtschaft sicher sind.

Der Schweizer Markt zeichnet sich dadurch aus, dass er eine große Zahl von Unternehmen in Branchen umfasst, die weniger anfällig für Schwankungen im Konjunkturzyklus sind. Wenngleich die Unternehmen des Gesundheitssektors, die einen großen Teil der Schweizer Aktienindizes ausmachen, nicht vor den Folgen der Kürzungen der US-Finanzmittel und der Ungewissheit über die Preispolitik für Medikamente gefeit waren, erzielen sie weiterhin hohe Gewinne – und wir gehen davon aus, dass sich ihre Gewinne in Zukunft weiter verbessern werden.

An den meisten anderen Aktienmärkten sind wir neutral positioniert oder untergewichtet, in den USA dagegen untergewichtet, da wir der Meinung sind, dass die Bewertungen im Widerspruch zu den sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten des Landes stehen. Die KGVs von US-Aktien (aktuell bei 21) dürften in einem politischen Umfeld, das den Investoren Anreize bietet, einen größeren Teil ihres Kapitals in die inländischen Märkte umzuschichten, zurückgehen.

Bei den Sektoren bleiben wir in Finanzwerten übergewichtet, die von einer steileren Renditekurve und einer möglichen Deregulierung unter der Trump-Regierung profitieren dürften. Banken und Finanzinstitute weisen eine gesunde Ertragsdynamik auf und werden zu angemessenen Bewertungen gehandelt.