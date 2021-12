Redaktion 29.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Aktienmarkt-Analyse Beruhigende Fakten in unruhigen Börsenzeiten

Wer in den vergangenen 40 Jahren sein Geld für 15 Jahre breit am Aktienmarkt investiert hatte, blieb am Ende immer im Plus - und das trotz Dotcom-Blase und Finanzkrise. Das hat eine aktuelle Analyse historischer Börsendaten bestätigt.