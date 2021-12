US-Schuldengrenze „Es könnten den Börsen heiße Tage bevorstehen“

Der Tag bedeutet das Ende des Schulden-Aufschubes vom damaligen Präsident Barack Obama und dem damalige Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner aus dem Oktober 2015. Die Defizitgrenze wird dann bei 20 Billionen US-Dollar eingefroren. Deshalb könnte der Regierung Trump schon bald das Geld ausgehen.

Nun mag man argumentieren, dass der US-Kongress doch von den Republikanern dominiert sei. Richtig! Aber traditionell sind die Republikaner eher gegen eine Ausweitung der Schulden. Und etliche Republikaner haben noch eine Rechnung mit Trump offen.

Vorschusslorbeeren für Donald Trump

Im Kontext mit den Plänen von Trump für das 1 Billionen US-Dollar schwere Infrastrukturprogramm, erhöhten Ausgaben für Rüstung und den Plänen von Trump für umfassenden Steuersenkungen fragt man sich: Wie passt das alles zusammen?

Noch eigenartiger aber finde ich, dass in den Medien über die Bedeutung des 15.März für die USA bislang kaum etwas zu lesen war...! Es könnten den Börsen durchaus heiße Tage bevorstehen.

Denn die jüngste Rallye an den Aktienmärkten beruht in großen Teilen auf Vorschusslorbeeren auf Donald Trumps Pläne. Und wird nicht bald auch in dieser Hinsicht geliefert, ist das Enttäuschungspotential groß, sehr groß...