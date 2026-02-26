Während Anleger 2025 gebannt auf die Wall Street, den Dax oder chinesische Tech-Werte starrten, lief an einem anderen Ort still und unbemerkt eine bemerkenswerte Börsenrallye ab. Nicht in New York. Nicht in Frankfurt. In Lima.

Der Selective Stock Index der peruanischen Hauptstadt legte im Jahr 2025 um 46 Prozent zu. Wer im Juni 2025 einstieg, als der MSCI Peru einen wichtigen charttechnischen Widerstand durchbrach, sitzt seither auf einem Plus von 81 Prozent in Euro. Seit Jahresbeginn 2026 – Stand 26. Februar – kamen weitere 28 Prozent hinzu. Der Dax schaffte im gleichen Zeitraum rund 2,5 Prozent. Wer noch weiter zurückblickt, findet noch eindrucksvollere Zahlen: Über die vergangenen zwölf Monate legte der MSCI Peru um 123 Prozent zu, über drei Jahre sogar um 220 Prozent.

Der Sol, Perus Währung, gewann 2025 gegenüber dem Dollar 11,8 Prozent – der stärkste Jahresgewinn seit 1991. Die Devisenreserven der Zentralbank kletterten auf knapp 90 Milliarden Dollar, rund 28 Prozent des BIP – mehr als in jedem anderen Land in der Region.

Wer jetzt fragt, welches wirtschaftliche Wunderland hinter diesen Zahlen steckt, bekommt eine unerwartete Antwort: ein Land, das gerade seinen Interimspräsidenten wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt hat. Ein Land, dessen Präsidentengefängnis voll belegt ist.

Vier Ex-Präsidenten, ein Knast

Peru hat nicht nur einen Präsidentenpalast, sondern auch ein Präsidentengefängnis. Das Penal de Barbadillo in Lima wurde 2007 errichtet, ursprünglich für zwei Insassen ausgelegt, mit Erweiterungskapazität auf drei bis vier. Die Architekten hatten ein gutes Gespür: Heute sitzen dort die Ex-Präsidenten Alejandro Toledo (2001–2006) und Ollanta Humala (2011–2016). Im November 2025 wurde Martín Vizcarra (2018–2020) wegen Bestechlichkeit zu 14 Jahren verurteilt, einen Tag später Pedro Castillo (2021–2022) zu gut elf Jahren wegen Rebellion und Verschwörung.

Hinzu kommt: Das Parlament entzog zuletzt Interimspräsident José Jerí per Misstrauensvotum das Amt, nachdem zuvor bereits Dina Boluarte im Dezember 2025 abgesetzt worden war. Am 12. April 2026 wird gewählt – Stimmabgabe gesetzlich verpflichtend. 34 Kandidaten bewerben sich ums Präsidentenamt, keiner kommt in Umfragen bislang über 15 Prozent. Eine Stichwahl im Juni ist so gut wie sicher.

Warum die Märkte das ignorieren

Warum sich das nicht auf die Finanzmärkte auswirkt? Die Antwort liegt in der strikten Trennung zwischen politischem Alltagschaos und wirtschaftspolitischer Kontinuität. Seit fast zwei Jahrzehnten verfolgt Peru eine konservative Fiskalpolitik, die von kurzfristigen politischen Interessen weitgehend abgeschirmt ist. Die Staatsverschuldung liegt laut CEIC Data konstant bei rund 32 Prozent der Wirtschaftsleistung – die USA kommen inzwischen auf 124 Prozent. Das Wirtschaftswachstum wird für 2026 auf rund drei Prozent geschätzt.

Die Zentralbank BCRP liefert das Musterbeispiel geldpolitischer Konsequenz. Als die Inflation nach der Coronakrise anzog, handelte sie früh und entschlossen: Sie hob den Leitzins auf bis zu 7,75 Prozent an und drückte die Teuerungsrate damit von über acht auf zuletzt 1,7 Prozent. Seither senkt sie die Zinsen schrittweise – der positive Realzins zieht ausländisches Kapital an und stärkt den Sol.

Das Rohstoff-Fundament

Hinter den makroökonomischen Kennzahlen steckt ein handfester Exportmotor. Der Bergbau liefert rund 60 Prozent der peruanischen Deviseneinnahmen. Das Land fördert Kupfer, Gold, Silber, Zink, Molybdän und Erdölprodukte sowie eine breite Palette an Agrargütern. Feste Rohstoffpreise und ein schwächerer US-Dollar wirkten 2025 als direkter Verstärker: mehr Dollars im Land, stärkere Währung, wachsende Reserven. Die Leistungsbilanz, die im ersten Quartal 2022 noch ein Defizit von 3,7 Milliarden Dollar auswies, erzielte im dritten Quartal 2025 einen Überschuss von 2,5 Milliarden Dollar.

Dieser strukturelle Rückenwind lockt auch Direktinvestoren. Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim übernahm 2025 gleich drei peruanische Unternehmen: den Zement- und Industriemineralienhersteller Comacsa, den Transportbetonhersteller Mixercon sowie Compañía Minera Luren. Jüngst folgte die geplante Mehrheitsübernahme des börsennotierten Baustoffherstellers Cementos Pacasmayo: Holcim kauft das 50,01-Prozent-Paket der Bergbaudynastie Hochschild für 550 Millionen Dollar – impliziter Eigenkapitalwert 1,1 Milliarden, Unternehmenswert inklusive Schulden 1,5 Milliarden Dollar.

Wie Anleger investieren können

Ein direkter Börsenzugang nach Lima bleibt für deutsche Anleger kaum praktikabel, einen dedizierten ETF auf den MSCI Peru gibt es hierzulande nicht. Über den MSCI EM Latin America von Amundi (ISIN LU1681045024) lässt sich zumindest ein Teil des Engagements abbilden – Peru macht dort rund sechs Prozent des Fondsvolumens aus, dominiert wird der Index von Brasilien, Mexiko und Chile.

Wer direkter auf Peru setzen möchte, kommt an den beiden Schwergewichten des MSCI Peru kaum vorbei. Credicorp (ISIN: BMG2519Y1084), die führende Finanzholding des Landes, und Southern Copper Corp (ISIN: US84265V1052), einer der weltgrößten Kupferproduzenten, bringen es zusammen auf über 40 Prozent Indexgewichtung – beide mit jeweils mehr als 20 Prozent. Ihre Kursentwicklung ist damit maßgeblich dafür verantwortlich, was der MSCI Peru in den vergangenen Monaten abgeliefert hat. Beide Titel sind über New York und deutsche Börsen handelbar, haben zuletzt jedoch erheblich zugelegt – eine Konsolidierung wäre vor einem Einstieg ratsam.

Das eigentliche Potenzial liegt noch brach

Die vielleicht interessanteste Zahl zu Peru ist keine Börsenrendite: Rund 70 Prozent der Beschäftigung entfallen auf den informellen Sektor – wirtschaftliche Aktivität, die dem Staat nicht gemeldet wird und nicht ins BIP einfließt. Sollte einer künftigen Regierung gelingen, was bislang keiner gelang – einen Teil dieser Schattenwirtschaft durch fiskalische und soziale Reformen in die Legalität zu überführen –, stiegen Steuereinnahmen, Sozialversicherungsabdeckung und der Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen sprunghaft.

Größter struktureller Profiteur wäre Credicorp, die führende Finanzholding des Landes mit rund 30 Prozent Marktanteil in nahezu allen relevanten Segmenten: Privat- und Firmenkundenkredite, Mikrofinanzierungen, Investmentbanking, Einlagen, Versicherungen, Vermögensverwaltung.

Der große Unbekannte: die Wahl im April

220 Prozent in drei Jahren, 123 Prozent in zwölf Monaten – und das in einem Land, das politisch kaum zur Ruhe kommt. Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Was passiert am 12. April?

34 Kandidaten, kein klarer Favorit jenseits der 15-Prozent-Marke, eine Stichwahl am 7. Juni wahrscheinlich. Die Märkte haben politisches Chaos bislang konsequent ignoriert – aber ein Wahlausgang, der die wirtschaftspolitische Kontinuität der vergangenen zwei Jahrzehnte in Frage stellt, wäre ein anderes Kaliber. Peru hat bewiesen, dass es eine stabile Ökonomie auch ohne stabile Regierungen bauen kann. Ob das auf Dauer so bleibt, entscheiden die Peruaner in weniger als sieben Wochen.