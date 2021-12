Aktienmarkt Wie lange geht der Bullenmarkt an der Börse weiter?

„Sell in May and go away“, empfiehlt eine bekannte Börsenweisheit. Auch am deutschen Aktienmarkt stellt sich nach den jüngsten Dax-Rekorden die Frage, ob eine Trendwende ansteht. Die Hintergründe des aktuellen Booms erklärt Mainfirst-Fondsmanager Adrian Daniel.