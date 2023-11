„Das deutsche Rentensystem steht weiterhin vor großen ungelösten Herausforderungen, die sich insbesondere aus der Demografie ergeben: In den kommenden Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre in Rente, womit das Rentensystem massiv unter Druck geraten dürfte“, lautet das Fazit der Initiative Minderheitsaktionäre. Der 2016 von unabhängigen Anlegern gegründete Verein aus Berlin setzt sich für stärkere Aktionärsrechte in Deutschland ein und hat auch in diesem Jahr eine repräsentative Online-Umfrage zum Thema Altersvorsorge beauftragt. Die Sozialforscher von Forsa befragten dabei Mitte August rund 1.000 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 70 Jahren.

Robert Peres © Initiative Minderheitsaktionäre

Die nunmehr dritte Auflage der Umfrage verdeutlicht, dass eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung nicht nur notwendig ist, sondern auch von einer immer größer werdenden Mehrheit der Befragten begrüßt wird. Speziell die Altersgruppen der 18- bis 29-Jährigen sowie der 30- bis 44-Jährigen, die jeweils noch einen relativ langen Investmenthorizont haben, sind deutlich aufgeschlossener gegenüber Aktien-Investments zum Aufbau von Vermögen. Auch einer staatlichen Aktienrente stehen immer mehr Befragte positiv gegenüber. Damit unterscheiden sie sich von den Funktionären der IG Metall, die sich in der vorigen Woche mit breiter Mehrheit gegen kapitalmarktorientierte Betriebsrenten ohne Garantien ausgesprochen haben.

Kapitalgedecktes Element für die gesetzliche Rente

„Es muss unbedingt ein kapitalgedecktes Element in die gesetzliche Rente eingezogen werden“, steht für Robert Peres fest. Denn das Rentensystem in Deutschland werde seit vielen Jahren nur durch hohe Bundeszuschüsse künstlich am Leben erhalten, allein in diesem Jahr mussten die Steuerzahler mehr als 110 Milliarden Euro für die Renten aufwenden. „Viele Arbeitnehmer zahlen also jetzt schon doppelt auf die Rente ein“, so der Vorsitzende der Initiative Minderheitsaktionäre. „Die gesetzliche Umlagefinanzierung ist stark reformbedürftig“, sagt er mit Blick auf das geplante Generationenkapital. „Aber auch die anderen Säulen der Altersvorsorge – die betriebliche und private – müssen stark gefördert werden. Sonst fliegt uns das Ganze um die Ohren.“

„Erste Stimmen stellen bereits infrage, ob das Rentensystem überhaupt noch zu retten ist“, kommentiert Peres. „Die aktuellen Entwicklungen um stark gestiegene Lebenshaltungskosten sowie mögliche Ausgaben für die Sanierung von Immobilien werfen zudem die Frage auf, wie viel jeder einzelne Bürger überhaupt noch sparen kann, um die Versorgungslücke im Alter zu schließen.“ Denn viele Immobilienbesitzer müssten in den kommenden Jahren „ein erhebliches Budget“ für Sanierungen aufwenden. Geld, das dann nicht mehr für andere Bausteine des Vermögensaufbaus zur Verfügung steht. „Privates Sparen für das Alter wird damit auf absehbare Zeit in vielen Teilen der Bevölkerung nicht mehr möglich sein“, erwartet Peres.