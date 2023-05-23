Volkswirt Hans-Jörg Naumer
Darum ist die Aktienrente ein Renditekiller
Die Aktienrente in ihrer aktuellen Form vernichtet Erträge, ist Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors überzeugt. Warum das so ist und wie Politiker die Altersvorsorge aufpeppen können, sagt der Volkswirt hier.
Die Kritikpunkte an der Aktienrente sind klar: zu klein, staatlich statt privat organisiert und schuldenfinanziert. Aber wie sieht es bei der geplanten Aktienrente mit der Rentabilität aus? Renditeknüller oder Renditekiller, das ist die Frage.