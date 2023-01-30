Volkswirt Hans-Jörg Naumer
Aktienrente: Darum ist der Staat auf dem Holzweg
Jetzt kommt sie, die Aktienrente, etikettiert mit dem vielversprechenden Namen Generationenkapital. Wer sich an das ursprüngliche Ziel erinnert, weiß: Das Ziel war, dass 2 Prozentpunkte der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung wahlweise in eine Kapitaldeckung hätten fließen sollen. Das klang nach dem Reiseziel „Schweden“. Angekommen sind wir jetzt aber in „Norwegen“. Geographisch ein kleiner, verteilungs- und ordnungspolitisch ein großer Unterschied.