Redaktion 28.09.2016

ANZEIGE

Aktienstrategien “Focus on Change“

Wie können die wichtigsten Faktoren analysiert werden, die den Marktpreis einer Anlage bestimmen, und Treiber entdeckt werden, die der übrige Markt möglicherweise übersehen hat? David Cumming, Head of Equities, gibt Einblicke in die Investmentphilosophie “Focus on Change” von Standard Life Investments.