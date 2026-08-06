Aktive Manager kämpfen gegen die enge Marktkonzentration an. Wo sie im ersten Halbjahr dennoch punkten konnten und inwiefern die Kosten über Erfolg oder Scheitern entscheiden.

Aktive Aktienfondsmanager haben es im ersten Halbjahr 2026 erneut schwer gehabt, ihre passive Konkurrenz zu schlagen. Nur 28,4 Prozent der aktiv verwalteten Aktienfonds übertrafen über die zurückliegenden zwölf Monate ihre passiven Vergleichsgruppen. Das geht aus dem aktuellen Aktiv-Passiv-Barometer des Analysehauses Morningstar hervor, das die Daten zum Stichtag 30. Juni 2026 ausgewertet hat. Ende 2025 lag die Quote noch bei 30,5 Prozent, vor einem Jahr bei 28,7 Prozent.

Für das halbjährliche Barometer vergleicht Morningstar rund 32.000 in Europa aufgelegte aktive und passive Fonds, die zusammen etwa die Hälfte des europäischen Fondsmarkts abdecken. Anders als bei vielen anderen Untersuchungen misst das Haus die aktiven Fonds nicht an einem kostenlosen Index, sondern an einem Verbund tatsächlich verfügbarer Indexfonds – also an der Wertentwicklung nach Kosten, die Anleger real erzielt hätten.

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Der KI-Boom lässt die Manager alt aussehen

Den Takt gaben im ersten Halbjahr die Aktienmärkte vor, getragen von der Dynamik rund um Künstliche Intelligenz. Die angespannte Lage im Nahen Osten und die Sorge um den freien Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus schoben die Anleger beiseite; ihr Blick richtete sich stattdessen auf das Gewinnwachstum der Unternehmen und die milliardenschweren KI-Investitionen. Viele Aktienmärkte schlossen das Halbjahr nahe ihren Rekordständen ab.

Genau diese enge Marktkonzentration erklärt nach Einschätzung von Morningstar die schwache Erfolgsquote: Aktive Manager kämen kaum gegen die Wucht des Technologiesektors an. Seit 2022 pendelt die Erfolgsquote der aktiven Aktienmanager über die 39 untersuchten Aktienkategorien über ein Jahr in einer engen Spanne zwischen 25 und 35 Prozent. Über längere Zeiträume fällt sie deutlich ab – über drei Jahre schlagen nur noch 20,3 Prozent der Aktienfondsmanager ihre passive Vergleichsgruppe, über fünf Jahre sind es nur noch 15,2 Prozent und über zehn Jahre nur noch 11,9 Prozent.

USA stark, Europa im Schatten, Großbritannien im Absturz

In den USA legte der S&P 500 im ersten Halbjahr um 10,2 Prozent zu, der Nasdaq 100 sogar um 20,3 Prozent. In der Kategorie der US-Standardwerte schafften es 33,9 Prozent der aktiven Fonds über ein Jahr an ihrer passiven Konkurrenz vorbei – mehr als die 19,6 Prozent vom Juni 2025, aber weniger als die 36,8 Prozent zum Jahresende. Weil sich die Marktführerschaft über die „Glorreichen Sieben“ hinaus auf Chiphersteller und KI-Infrastruktur ausweitete, eröffneten sich neue Spielräume. Auf lange Sicht bleibt das Feld dennoch das härteste: Über zehn Jahre liegt die Erfolgsquote hier nur bei 6,3 Prozent.

Die Eurozone stand im Schatten der US-Rally. Spanien und Italien hängten Frankreich und Deutschland erneut ab. Bei den Standardwerten der Eurozone kamen aktive Fonds über ein Jahr auf eine Erfolgsquote von 19,7 Prozent, über zehn Jahre auf 4,3 Prozent. Für den deutschen Markt zeigt sich ein zwiespältiges Bild: Über zwölf Monate zogen 49,1 Prozent der aktiven Deutschland-Fonds an ihren Indexpendants vorbei – über zehn Jahre schrumpft die Quote auf 3,2 Prozent.

Am dramatischsten fiel der Einbruch in Großbritannien aus, wo Premierminister Keir Starmer zurücktrat und eine neue Regierung unter Andy Burnham übernahm. Zwar gewann der breite britische Markt gut 7 Prozent. Doch die Erfolgsquote aktiver Fonds bei britischen Standardwerten stürzte binnen zwölf Monaten von 47 Prozent auf 15,6 Prozent ab. Der Grund: Nebenwerte, auf die aktive Manager gern setzen, blieben in einem Markt zurück, dessen Gewinne sich auf eine Handvoll Titel wie HSBC, Rolls-Royce und Astrazeneca konzentrierten.

Schwellenländer als Lichtblick für aktive Manager

Deutlich besser lief es dort, wo die Indizes Lücken lassen. In der Kategorie globaler Schwellenländer-Aktien übertrafen 64,6 Prozent der aktiven Fonds ihre passive Vergleichsgruppe – nach 50,4 Prozent zum Jahresende und 30 Prozent im Juni 2025. Märkte wie Taiwan und Südkorea profitierten vom starken Gewinnwachstum der Unternehmen entlang der KI-Lieferkette. Gerade kleinere und mittlere Werte aus dem Technologiesektor sind in den Indizes unterrepräsentiert – ein Vorteil für aktive Manager, wenn der Markt mitspielt. Generell schneiden aktive Fonds bei Nebenwerten besser ab als bei Standardwerten.

Anleihemanager trotzen dem Trend

Ein ebenfalls positives Bild zeigt sich bei den Anleihen. Hier übertrafen über ein Jahr 46,8 Prozent der aktiven Fonds ihre passive Konkurrenz. Zwar liegt auch dieser Wert unter den 54,8 Prozent zum Jahresende, doch über drei und fünf Jahre bleibt die Quote mit 51,1 beziehungsweise 47,5 Prozent hoch, über zehn Jahre bei 33,5 Prozent. Damit schneiden Anleihemanager durchweg besser ab als ihre Kollegen auf der Aktienseite. Für Morningstar ist das ein Beleg dafür, dass sich Anleihemärkte weniger effizient über Indexfonds abbilden lassen als Aktienmärkte.

Entscheidend war die Steuerung der Laufzeiten: Im ersten Quartal bremsten steigende Renditen, im zweiten stützten fallende Renditen. Bei Euro-Staatsanleihen übertrafen 50,3 Prozent der aktiven Fonds ihre passive Vergleichsgruppe, bei britischen Staatsanleihen sogar bemerkenswerte 79,3 Prozent – ein Markt, den fiskalische und politische Sorgen kräftig durchschüttelten. Unternehmensanleihen schlugen Staatspapiere: Bei Euro-Unternehmensanleihen waren Fonds 50,8 Prozent der aktiven Fonds erfolgreich, bei Hochzinsanleihen in Euro nach einem Tief von 26,1 Prozent zum Jahresende wieder 41,5 Prozent. Am stärksten war die Erfolgsquote bei Schwellenländer-Anleihen in lokaler Währung mit 76,3 Prozent.

Die Kosten entscheiden auf lange Sicht

Unabhängig von der Anlageklasse hängt das Überleben eines Fonds eng an seiner Erfolgsquote. Die meisten aktiven Fonds mit kurzer Lebensdauer scheitern laut Morningstar an einer schwachen Wertentwicklung – eine Mischung aus mäßiger Titelauswahl und höheren Kosten gegenüber den günstigeren Indexfonds. Die Auswertung zeigt: Aktive Fonds aus dem günstigsten Kostenfünftel haben langfristig die besten Chancen. Über zehn Jahre lag ihre Erfolgsquote bei Aktien mit 18,8 Prozent mehr als vier Mal so hoch wie im teuersten Fünftel mit 4,3 Prozent.