Aktiv gegen passiv Aktiver Fonds versus ETF: Welcher defensive Mischfonds ist der beste?

Der Siegeszug von Mischfonds begann in Deutschland bereits in den 1950er Jahren – mit einer vergleichsweise einfachen Portfolioaufteilung in 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen. In den 1970er Jahren weckten die Ölkrise, die damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten und die hohe Inflation bei den Anlegern den Wunsch, ihre Portfolios breiter zu diversifizieren. Und vor allem das Risiko zu senken. Defensive Mischfonds mit einer Aktienquote deutlich unter 50 Prozent waren geboren.

Seit den Anfängen hat sich die Anlageklasse immer weiterentwickelt. Das Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre bewog viele Anbieter dazu, ihr Anlageuniversum um Rohstoffe und insbesondere um Goldanlagen zu erweitern. Jahrelang versprachen Anleihen, die den Hauptteil defensiver Mischfonds ausmachten, keine nennenswerten Erträge. Die ultralockere Geldpolitik der großen Zentralbanken verhalf Anleihen bis 2021 noch zu Kursgewinnen, die in Folge des Inflations- und Zinsanstieges aber wieder ausradiert wurden.

Mit der Rückkehr der Zinsen haben defensive Mischfonds wieder an Relevanz für Anleger gewonnen. Anleiheinvestments werden im Verhältnis zum potenziellen Risiko wieder deutlich besser entlohnt. Neben möglichen Kursgewinnen können Fondsmanager zudem mit einigen Prozent Kuponrenditen planen. Auch als Gegengewicht zu Aktien eignen sich Anleihen wieder. Den Fondsmanagern eröffnet sich dadurch endlich wieder ein breites Spielfeld, einerseits zwischen mehreren rentablen Anlageklassen zu wählen, andererseits um eine Outperformance zu passiven Anlagen zu generieren.

Wer dem aktiven Management jedoch skeptisch gegenübersteht, der hat laut Daten des Analysehauses Morningstar nicht sonderlich viel Auswahl: Weniger als eine Handvoll ETFs, die ein defensives Mischfondskonzept verfolgen, gibt es am deutschen Markt. Wer sich für eine Kombination von Einzel-ETFs entscheidet, erhöht den Aufwand gegenüber einem Mischfonds deutlich, denn mehrere ETFs auf die verschiedenen Anlageklassen wollen passend zusammengesetzt werden. Schließlich muss dieses Portfolio überwacht und regelmäßig auf die Ursprungsallokation zurückgesetzt werden.

Welche komfortableren All-in-One-Lösungen Anlegern zur Verfügung stehen und wie sie sich im Wettbewerb schlugen, haben wir uns genauer angeschaut.

Auf der aktiven Seite haben wir uns die Fonds

Auf der passiven Seite haben wir die ETFs

Die aktiven Investments: Firmenphilosophie im Portfolio

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die Zeiten, in denen diversifizierte defensive Portfolios nur aus Aktien und Anleihen bestanden, sind längst vorbei. Um eine Streuung und Absicherung im Krisenfall zu erzielen, investieren einige defensive Mischfonds auch in Edelmetalle.

Besonders bekannte Überzeugungstäter in Sachen Goldquote, sind die Manager aus dem Hause Flossbach von Storch. Die Mischfondsreihe des Kölner Vermögensverwalters ist vom unternehmenseigenen Weltbild geprägt. Diese Hausmeinung resultiert in einer Exponierung zu Unternehmensanleihen, einem Fokus auf hochwertige Qualitätsaktien und eine ordentliche Portion Gold. So hat auch der von Stephan Scheeren und Julian-Benedikt Hautz verwaltete FvS Multi-Asset Defensiv (LU0323577923) eine Goldquote von rund 10 Prozent.

Der zweite aktive Fonds dieses Vergleichs stammt ebenfalls aus Deutschland, nämlich von der Frankfurter Firma Prisma Investment. Der Fondsanbieter entstand, um das Vermögen der Software-AG-Stiftung – dem gleichnamigen M-Dax-Unternehmen zugehörig – zu verwalten. Traditionell spielt für Stiftungen das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, was sich auch im Prisma Aktiv (DE000A1W9A77) widerspiegelt.

Das Fondsmanager-Team um Firmengründer Andreas Rachor setzt aber ebenso wie die FvS-Manager auf bis zu 10 Prozent Gold im Fonds. Die Teams beider Firmen investierten in den letzten Jahren außerdem verstärkt in kurzlaufende Staats- und Unternehmensanleihen, um Kursverlusten bei steigenden Zinsen vorzubeugen, die vor allem Langläuferanleihen treffen.

Bei der Auswahl der Aktien unterscheiden sich die Ansätze:

Der Fonds von Flossbach von Storch hat eine stabile Aktienquote von rund 35 Prozent, die global breit diversifiziert ist.

Der Prisma Aktiv hingegen setzt im Schwerpunkt auf europäische Titel, mischt aber Aktien aus anderen Wirtschaftsräumen bei. Bei diesem Fonds liegt die Aktienquote bei circa 30 Prozent, kann sich aber flexibel zwischen 20 Prozent und 40 Prozent bewegen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Das Potenzial beider Fonds zeigt sich langfristig am deutlichsten: Über fünf Jahre liegen beide Ansätze sowohl in Performance- (+7,4 Prozent und +0,9 Prozent) und Risikokennzahlen (5,3 Prozent und 6,2 Prozent) vor der Vergleichsgruppe (-1,6 Prozent und +6,3 Prozent). Beide Fonds gelten als nachhaltig und arbeiten mit Mindestausschlüssen. Außerdem achten die Manager bei den Investitionen auf die Treibhausgasemissionen sowie auf den CO2-Fussabdruck.

Der Ansatz des Prisma Aktiv ist hierbei als restriktiver anzusehen. Beispielsweise sind Hersteller von Endprodukten im Bereich Rüstung oder auch Gentechnik gänzlich ausgeschlossen. Auch müssen Unternehmen Produkte anbieten, die nach Einschätzung der Fondsmanager gesellschaftlich sinnvoll sind und einen Bezug zur Realwirtschaft besitzen. Die Prüfung erfolgt hier durch ein fünfköpfiges Team.

Auf der Vergütungsseite liegen die Kosten bei beiden Fonds um die 1,6 Prozent, wobei beim Prisma Aktiv noch eine erfolgsabhängige Vergütung von 15 Prozent fällig wird. Dank der höheren Basisverzinsungen der Anleiheseite und der Spielräume bei der Asset Allocation sollten die erhöhten Fondskosten künftig auch wieder besser kompensiert werden.

Die passiven Investments: Ähnliche Ziele, unterschiedliche Ausgestaltung

Vorab: Einen Mischfondsindex, den passive Investments abbilden können, gibt es bisher nicht. Stattdessen führen die Produktanbieter diverse ETFs in einem Portfolio zusammen. Suchen Anleger nach einem passiven defensiven Mischfondskonzept, finden sie mit dem Lyxor Portfolio Strategy Defensiv ETF (DE000ETF7029) eines der wenigen verfügbaren ETF-Produkte mit einem solchen Profil.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der ETF wurde 2018 aufgelegt und weist eine Aktienquote von 40 Prozent auf. Die Anleihequote liegt bei 50 Prozent, wobei hier im Gegensatz zur Aktienseite Europa als einzige Anlageregion vertreten ist. Zur Diversifikation werden auch Rohstoff-Investments in Höhe von 10 Prozent beigemischt. Die Strategie wird einmal jährlich im März auf die ursprüngliche Aufteilung zurückgesetzt.

Nachhaltigkeit spielt beim Lyxor-ETF keine Rolle, wohingegen der Konkurrent Blackrock im Jahr 2020 eine ESG-Option für passive Anleger, den Blackrock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio ETF (IE00BLP53M98), lancierte. Damit hat Blackrock bislang ein Alleinstellungsmerkmal. Standardmäßig erfolgt vierteljährlich eine aktive Anpassung des Portfolios anhand der Kapitalmarkterwartungen des Unternehmens.

Rohstoffe sind im Gegensatz zum Lyxor-Produkt aufgrund der ESG-Vorgaben ausgeschlossen. Das Portfolio wird anhand von Volatilitätsbändern, die Schwankungen zwischen 2 Prozent und 5 Prozent zum Ziel nehmen, verwaltet. Daraus ergibt sich eine Aktienquote von bis zu 30 Prozent.

Aktuell liegt der Aktienanteil bei circa 12 Prozent und somit deutlich niedriger als beim Lyxor-ETF und auch unter der Zielmarke von Blackrock.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Schwerpunkt des Blackrock-Portfolios sind Anleihe-ETFs, die ein Gewicht von 88 Prozent aufweisen. Der Einsatz von Volatilitätsbändern zeigte zuletzt deutliche Schwächen. Die 2022 sowohl bei Anleihen als auch Aktien angestiegene Volatilität sowie die gestiegene Korrelation beider Anlageklasse zueinander, ließ keine höhere Aktienquote zu, wodurch Anleger Performance verpassten.

Die laufenden Kosten liegen beim Lyxor-ETF bei 0,41 Prozent und die des Blackrock-ETFs bei günstigen 0,25 Prozent.

Während das Lyxor-Produkt gar keinen Nachhaltigkeitsansatz verfolgt, investiert die Blackrock-Strategie immerhin zu 80 Prozent in ETFs, die ESG-Kriterien erfüllen. Dennoch verfehlt der ETF damit die Mindeststandards der Mifid-Nachhaltigkeitskriterien. Er darf somit in der EU nicht als nachhaltiger Fonds gelten.

Fazit: Ein Sieg für eingelöste Versprechen

Über einen Zeitraum von zwei Jahren, der den Vergleich aller vier Produkte zulässt, zeigt sich, dass der Erfolg der Strategien uneinheitlich ausfiel. Insbesondere der Blackrock-ETF verzeichnet mit -10 Prozent den deutlichsten Rückgang. Im gleichen Zeitraum korrigierten die aktiven Fonds mit Goldquote mit nur -5,2 Prozent (Prisma Aktiv) beziehungsweise -5,8 Prozent (Flossbach von Storch).

Der Lyxor-ETF weist, auch dank der breiten Streuung über unterschiedliche Anlageklassen, mit -2,6 Prozent den geringsten Verlust auf. Allerdings ist der ETF nicht so defensiv gepolt, wie es vielleicht scheint. Über ein Jahr weist er mit fast 10 Prozent die höchste Volatilität dieses Vergleichs auf.

Die höhere Aktienquote und der Rohstoffanteil dürften dazu ihren Beitrag geleistet haben. Hier punkten die aktiven Mischfonds mit einer geringen Schwankung von 4,1 Prozent beziehungsweise 5,9 Prozent. Der Blackrock-ETF verzeichnete trotz der geringen Aktienquote eine hohe Schwankungsbreite von fast 9 Prozent.

ETFs sind ernst zu nehmende Konkurrenten

Betrachtet man einen längerfristigen Zeitraum von 5 Jahren, braucht sich der Lyxor Portfolio Strategy

Defensiv ETF nicht zu verstecken. Mit einer durchschnittlichen Wertsteigerung von +2,6 Prozent pro Jahr schneidet er besser ab als der Prisma Aktiv (+1,4 Prozent p. a.) und der FvS Multi Asset Defensiv (+0,2 Prozent p. a.). Nur in puncto Schwankungsbreite blieben die aktiven Ansätze mit 5,3 Prozent und 6,2 Prozent dem Lyxor-ETF mit seinen 6,9 Prozent überlegen.

Zumindest für nachhaltige Investoren führt kein Weg an aktiven Fondsmanagern im Bereich der defensiven Mischfonds vorbei. Für diese Anleger bieten sich somit aus Rendite- und Risikogesichtspunkten der Prisma Aktiv oder der FvS Multi-Asset Defensiv an. Doch zeigt die langfristige Entwicklung der Lyxor-Strategie, dass auch passive Investments im Bereich Mischfonds durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz für aktive Manager darstellen.

Das Blackrock-Produkt schießt sich durch schwache Performance bei hohen Schwankungsbreiten jedoch komplett ins Aus. Während die bessere Performance des Lyxor-ETFs begeistert, passt seine hohe Volatilität nicht zu einem Investment, das als defensiv beworben wird.





Foto: Fonds Finanz

Über den Autor:

Sven Gruse ist Markt- und Produktanalyst Investment im Bereich Portfoliomanagement und Analyse bei Fonds Finanz Maklerservice. Das Portfoliomanagement-Team des Münchner Maklerpools selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und Vermögensverwaltung Comfortinvest.