Aktiv gegen passiv Aktiver Fonds versus ETF: Wer investiert besser in Infrastruktur?

Marode Brücken, ein veraltetes Stromnetz oder eine lückenhafte Internet- und Mobilfunkabdeckung – viele Länder haben schon lange nicht mehr ausreichend in ihre Infrastruktur investiert. Die Sanierung von Verkehrs- und Leitungsnetzen, Krankenhäusern und Co. ist teuer und wurde deshalb aufgeschoben, solange es nur ging. Doch früher oder später müssen Staaten aktiv werden, um im internationalen Wettbewerb nicht abgehängt zu werden.

Für Anleger ergeben sich daraus große Chancen, denn in den nächsten Jahren stehen weltweit nicht nur wegen der lange hinausgezögerten Ausgaben große Investitionen an. Auch der Kampf gegen den Klimawandel erfordert zum Beispiel eine ressourcenschonende und effiziente Strom- und Wasserversorgung. Beste Aussichten also für Investments in Infrastrukturunternehmen, die aufgrund ihrer oft nahezu monopolähnlichen Marktstellung einen defensiven Charakter aufweisen und zudem einen Inflationsschutz bieten.

In der vorliegenden Analyse vergleichen wir, ob sich eher ein aktives oder ein passives Fondsvehikel als Infrastrukturinvestment eignet. Um diese Fonds geht es:

M&G (Lux) Global Listed und

und iShares Global Infrastructure ETF

Der Aktive: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU1665237613

Kategorie: Aktienfonds Infrastruktur

Fondsgesellschaft: M&G International Investments

Fondsmanager: Alex Araujo

Anlageidee

Wer an Infrastrukturinvestments denkt, dürfte zuallererst die angestaubten Versorgeraktien im Kopf haben. Und tatsächlich weisen gängige Infrastrukturfonds und -benchmarks in dieser Branche mit durchschnittlich knapp 50 Prozent ein hohes Gewicht auf. Fondsmanager Alex Araujo stellt seinen Themenfonds, den M&G (Lux) Global Listed Infrastructure, dagegen wesentlich breiter auf.

Araujo reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Sektoren und integriert unterschiedliche Sub-Themen. Dazu zählen neben altbekannten Bereichen wie Mautstraßen, Häfen, Schienennetzen oder Telekommunikation auch Datenzentren, Zahlungssysteme, erneuerbare Energien oder die Wasserversorgung. Klassische Versorger werden vom Fondsmanager nur mit etwa einem Drittel des Fondsvolumens gewichtet. Konkret heißt das: Weniger Eon oder RWE und dafür mehr Equinix (digitale Infrastruktur), Elia Group (Hochspannungsnetze) oder Unite Students (Studentenwohnungen).

Dadurch ergibt sich ein interessantes Fondsprofil: Neben den klassischen und stabilen Geschäftsmodellen der Versorger, Telekoms und Pipelinebetreiber werden auch innovativere und vergleichsweise wachstumsstärkere Unternehmen beigemischt, was den Fonds für verschiedene Marktphasen attraktiv macht. Mit planbaren Einnahmen stabilisieren die defensiven Versorger und Telekommunikationsunternehmen den Fonds in turbulenteren Börsenphasen, während die Wachstumsunternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien, IT-Infrastruktur oder Zahlungssysteme für einen Performance-Kick sorgen.

Araujo verantwortet den etwa drei Milliarden Euro schweren M&G (Lux) Global Listed Infrastructure seit der Auflage im Oktober 2017. Unabhängig von den Branchen setzt der Manager insgesamt auf große und mittelgroße Unternehmen, die über einen wachsenden Einkommensstrom verfügen. Der Vorteil dabei: Zum einen stehen diese Einnahmen den Unternehmen für Dividendenzahlungen zur Verfügung, was Fondsanlegern über regelmäßige Ausschüttungen zugutekommt. Zum anderen bieten die hohen Cash-Flows Inflationsschutz. Denn: Viele der im Fonds enthaltenen Unternehmen verfügen über Preissetzungsmacht und können – wie im Falle von Mautstraßen- oder Pipelinebetreibern – fast nach Belieben die Preise erhöhen. Während man als Konsument unter steigenden Preisen leidet, kann man als Investor davon profitieren und einen Teil der persönlichen Inflation ausgleichen.

Blick ins Portfolio

Das Fondsportfolio setzt sich aus 40 weltweit tätigen Unternehmen zusammen. Trotzdem will Araujo Klumpenrisiken vermeiden und achtet daher auf eine ausgewogene Themengewichtung. Neben hoher Cash-Flows hat er auch die Bewertungen im Blick und setzt bei den Portfoliounternehmen eine anlegerfreundliche und vorausschauende Dividendenpolitik voraus. Einzelpositionen werden nicht über 4 Prozent gewichtet. Die zehn größten Positionen bilden dadurch ein Drittel des Fondsvolumens.

Gemessen an der Branchenaufteilung ist der Fonds im Vergleich zum ETF deutlich besser diversifiziert. Zwar wird auch bei diesem aktiven Fonds der Löwenanteil im Versorgersektor investiert (35 Prozent), im Vergleich zur Peergroup stellt dies aber eine deutliche Untergewichtung dar. Die nächstgrößten Sektoren sind Immobilien (22 Prozent), Industrie (17 Prozent) und Energie (15 Prozent).

Auf Länderebene entfällt mit gut 40 Prozent das höchste Gewicht auf die USA, vor Kanada (+15 Prozent) und Großbritannien (13 Prozent). Der Active Share – eine Kennzahl, die anzeigt, ob ein Manager seinen Vergleichsindex eher kopiert oder unabhängig Entscheidungen trifft – fällt mit 97 Prozent zum weltweiten Aktienmarkt inklusive der Schwellenländer sehr hoch aus. Aber auch zum FTSE Core Global Infrastructure Index, einer weit verbreiten Benchmark für Infrastrukturfonds, liegt der Active Share mit 78 Prozent im hohen Bereich.

Für Anleger bedeutet das: Araujo und sein Team liefern, was sie versprechen, nämlich aktives Management. Die Fondsanleger müssen diese Arbeit aber mit jährlichen Fondskosten von 1,94 Prozent bezahlen.

Stichwort Nachhaltigkeit

Weil viele Unternehmen des Anlageuniversums in umweltschädlichen Branchen tätig sind, erfüllen nachhaltige Infrastrukturfonds eine wichtige Funktion. M&G verfolgt seit Auflage des Fonds einen strengen Nachhaltigkeitsansatz, um Firmen mit zweifelhafter ESG-Bilanz auszuschließen. Der Fonds vermeidet bestimmte negative Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIs).

Manager Araujo tauscht sich außerdem aktiv mit den Unternehmenslenkern aus, um Verbesserungen anzustoßen (Engagement-Ansatz). All das führt dazu, dass der Fonds im Kategorievergleich beim Morningstar Sustainability Rating die Höchstnote von fünf Globen erhält. Passive Investments können hier meist nicht mithalten.

So hat sich der aktive Fonds entwickelt

Araujos Strategie zahlte sich bisher aus. Seit Auflage im Oktober 2017 konnte der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure (+7,8 Prozent p. a.) sowohl die Morningstar-Vergleichsgruppe ‚Aktien: Branchen Infrastruktur‘ (+4,6 Prozent p. a.) als auch das passive Investment, den hier zum Vergleich herangezogenen iShares Global Infrastructure ETF (+6,5 Prozent p. a.), deutlich übertreffen.

In den ersten Jahren des Fonds kam die Performance überwiegend von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien wie Orsted sowie von den Anbietern von Zahlungssystemen wie Mastercard und Visa. Im äußerst anspruchsvollen Kapitalmarktjahr 2022 waren es hingegen Unternehmen aus den Bereichen Versorger, Energie und Grundstoffe, die sich positiv bemerkbar machten. So konnten die Aktien des amerikanischen Pipelinebetreibers Oneok trotz Zinserhöhungen und Inflation um knapp +26 Prozent zulegen.

Aber auch die Versorger Elia Group und Gibson Energy sowie der französische Baukonzern Vinci konnten das vergangene Jahr positiv abschließen, den Fonds stabilisieren und die Verluste eingrenzen. So verlor der Fonds nur 3,8 Prozent, während der MSCI ACWI ein Minus von -13 Prozent verzeichnete.

Gegenüber der Vergleichsgruppe, die 2022 um -4,8 Prozent nachgab, konnte er ebenfalls punkten. Seine Outperformance erkaufte er sich mit einem etwas höheren Risiko. Ein kleiner Makel, den der Fonds jedoch in vielerlei Hinsicht mehr als wett machen kann.

Der Passive: iShares Global Infrastructure ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: IE00B1FZS467

Kategorie: Aktienfonds Infrastruktur

Gesellschaft: Blackrock Asset Management

Index: FTSE Global Core Infrastructure Index

Anlageidee

Natürlich geht Infrastruktur auch passiv. Das ist nach der immensen Steigerung des Angebots an ETFs im Asset Management eigentlich keine Neuigkeit mehr. Dennoch zeigt sich, dass die Auswahl an Infrastruktur-ETFs nicht so groß ist, wie man es aus anderen Bereichen gewohnt ist. Die Schwerpunkte mancher Produkte nehmen hingegen immer skurrilere Züge an. So wurden Infrastruktur-ETFs auf Sub-Segmente wie Smart Cities oder Smart Grids aufgelegt. Sogar für einzelne UN Sustainable Development Goals mit Bezug zur Infrastruktur gibt es spezielle ETFs. Inwiefern diese Nischeninvestments Anlegern langfristig Mehrwert bieten, ist fraglich. Nennenswertes Volumen steckt glücklicherweise in den wenigsten dieser Produkte.

Ein ernstzunehmender Vertreter der Infrastruktur-ETFs ist dagegen der iShares Global Infrastructure aus dem Hause BlackRock. Der ETF ist mit einem Volumen von ca. 1,8 Milliarden Euro der Größte am Markt und verfügt mittlerweile über eine Historie von 17 Jahren. Als Referenzindex dient beim iShares-ETF seit 2017 der FTSE Global Core Infrastructure Index. Dieser ist neben dem S&P Global Infrastructure Index die prominenteste Benchmark.

Blick ins Portfolio

Der FTSE-Index – und damit auch der ETF – weisen einige Besonderheiten auf, die Anleger kennen sollten: Zum einen kommen Versorger (55 Prozent) und Industriewerte (23 Prozent) auf ein Gewicht von zusammen 78 Prozent. Zum anderen entfallen auf Länderebene über drei Viertel des Fondsvolumens auf die USA (63 Prozent) und Kanada (13 Prozent). Diversifikation sieht anders aus. Eine solche Zusammensetzung birgt Klumpenrisiken und kann in einzelnen Marktphasen zu hohen Ausschlägen nach oben aber eben auch nach unten führen. Zudem gibt es im Infrastruktursektor viele interessante Investmentgelegenheiten, die Anlegern mit diesem konzentrierten Ansatz verwehrt bleiben.

Auf Einzeltitelebene ist der ETF dagegen wesentlich breiter gestreut als der aktiv verwaltete Fonds. Per Ende April entfällt der höchste Anteil des ETF-Portfolios mit gut 6 Prozent auf NextEra Energy, einem US-Energieversorger. Dahinter folgen mit Union Pacific (4,9 Prozent) und American Tower (3,7 Prozent) eine Eisenbahngesellschaft und ein Betreiber von Mobilfunktürmen. Beide Unternehmen stammen ebenfalls aus den USA. Alle drei Top-Titel sind auch in vielen anderen aktiven und passiven Investmentprodukten enthalten. Insgesamt besteht das ETF-Portfolio aus über 230 Positionen, was das unternehmensspezifische Risiko reduziert.

Die Gewichtung der Unternehmen erfolgt wie bei den meisten ETFs nach Marktkapitalisierung und Liquidität, was zur Folge hat, dass überwiegend in sehr große Unternehmen investiert wird. Alle drei Monate wird das Portfolio rebalanciert. Die Umsetzung der Investments wird physisch vorgenommen, das heißt die Unternehmensanteile werden tatsächlich in das Portfolio gekauft.

Stichwort Nachhaltigkeit

Im Vergleich zum aktiven Fonds wird das passive Investment nicht unter Berücksichtigung strenger Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Dies ist zum Beispiel am Morningstar Sustainability Rating abzulesen, bei dem der ETF nur zwei von fünf möglichen Globen erhält. Anleger können sich beim ETF nicht darauf verlassen, dass positiv auf das Unternehmensmanagement eingewirkt wird. Abgesehen von den Abstimmungen auf den Hauptversammlungen spielt der Kontakt mit den Unternehmenslenkern, um Verbesserungen bei ökologischen oder sozialen Themen anzustoßen, kaum eine Rolle.

Pro Jahr werden für das Abbilden der Benchmark 0,65 Prozent laufende Kosten berechnet. Zwar liegt der Preis für den ETF damit deutlich unter den Kosten für aktive Fonds, im Vergleich zu einem Standard-ETF auf den DAX oder S&P 500 ist der Infrastruktur-ETF aber kein Schnäppchen. Für Themen-ETFs sind Gebühren in dieser Größenordnung allerdings nichts Außergewöhnliches.

So hat sich der ETF entwickelt

Das vergangene Jahr, das vielen Anlegern hohe Einbußen bescherte, schloss der iShares Global Infrastructure ETF mit einem Verlust von lediglich -0,6 Prozent ab. Ein wirklich respektables Ergebnis, wenn man die vielen und schnell aufeinanderfolgenden US-Leitzinserhöhungen berücksichtigt. Zum Vergleich: 2022 gab der MSCI All Country World um -13 Prozent und der aktive Vertreter dieses Vergleichs um -3,8 Prozent nach. Ein Blick ins ETF-Portfolio gibt Aufschluss, woran dieses Ergebnis festzumachen ist: an den defensiven Versorgern (55 Prozent) und dem hohen US-Gewicht (63 Prozent).

Die hohe Exponierung zum US-Dollar stellte letztes Jahr eine Performance-Quelle für Euro-Anleger dar, während die defensiven Versorgeraktien Verluste eingrenzten. Längerfristig stechen die Ergebnisse des iShares Global Infrastructure nicht mehr ganz so positiv hervor. Während der ETF über fünf Jahre noch in der vorderen Hälfte der Vergleichsgruppe rangiert (zweites Viertel beziehungsweise Quartil), reicht es im Dreijahreszeitraum nur für einen Platz unter den besten 75 Prozent der Peergroup (drittes Quartil).

Auch bei gängigen Risikokennzahlen zeigt sich ein gemischtes Bild. So fällt die Volatilität höher als beim Durchschnitt der aktiven Fonds aus. Zwischenzeitlich büßte der ETF allerdings weniger stark an Wert ein. Die Gründe liegen auch hier hauptsächlich am hohen Anteil der Versorger und US-Unternehmen, die sich in den letzten Jahren stabiler verhielten.

Fazit

Bei Infrastrukturinvestments gibt es eine eindeutige Entscheidung für das aktive Management. Während der ETF für Infrastruktur 1.0 steht und zudem auf Sektor- und Länderebene hohe Klumpenrisiken aufweist, bietet der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure das zeitgemäße Update, sozusagen die Version 2.0.

Araujo und sein Team bringen die Vorteile des aktiven Managements voll zur Geltung und radieren die Kostenvorteile des ETF aus. Dass Araujo seit Januar 2019 auch den M&G Global Themes, den Nachfolger des früheren Flaggschifffonds M&G Global Basics, managt, sehen wir als weiteren Vorteil an, denn in beiden Fonds gibt es Überschneidungen. Somit werden erfolgsbringende Erkenntnisse vom einen in den anderen Fonds übernommen. Der Manager liegt auch mit dem M&G Global Themes bis Ende April konstant vor seiner Vergleichsgruppe sowie dem MSCI All Country World Index, was unsere Überzeugung in sein Können weiter untermauert.

In Zeiten der Rezessionsgefahr, Inflation und Bankpleiten vereinen Infrastrukturinvestments viele Vorteile in sich: den defensiven Charakter der Versorger, die wiederkehrenden Erlöse der Pipelinebetreiber und Immobilienfirmen oder Profite aus den Kreditkartenumsätzen, die sich auch wegen der allgemeinen Preissteigerung erhöhen. Politik und Wirtschaft haben endlich die Notwendigkeit erkannt, in eine effiziente und ressourcenschonende Strom- und Wasserversorgung oder ein funktionsfähiges Schienennetz zu investieren. Es liegt auf der Hand, dass auch Investoren von dieser Erkenntnis profitieren können.

Über den Autor:

Maximilian Kreitlmeier ist Portfoliomanager im Bereich Portfoliomanagement und Analyse der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Das Portfoliomanagement-Team des Münchner Maklerpools selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und Vermögensverwaltung Comfortinvest.