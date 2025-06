Aktive vs. passive Fonds: Mehr Alpha-Potenzial bei Anleihen

Trotz der essenziellen Bedeutung bei der Geldanlage wird das Konzept von Alpha häufig nur unzureichend verstanden. Es beschreibt einfach ausgedrückt die Differenz zwischen der Rendite einer Geldanlage und der einer risikoadjustierten Benchmark. In einer fortgeschritteneren Definition ist Alpha der Residualwert in einer Gleichung zur Bewertung von Vermögenswerten. Aktive Manager streben in der Regel nach Alpha, wohingegen passiv verwaltete Anlagen naturgemäß nicht darauf abzielen.

Ein Blick auf die Performance-Daten des letzten Jahrzehnts zeigt, dass aktives Management im Bereich Anleihen deutlich besser abgeschnitten hat als im Aktienbereich. Wie ist das zu erklären?

William F. Sharpe stellt in seiner wegweisenden Arbeit „The Arithmetic of Active Management“ aus dem Jahr 1991 die folgende These auf: Wenn passive Manager das Marktportfolio halten, dann müssen aktive Manager in ihrer Gesamtheit automatisch auch das Marktportfolio halten. Die Begründung dafür ist, dass sich der Gesamtmarkt aus diesen beiden Gruppierungen zusammensetzt. Nach dieser Logik erzielen beide Gruppen im Schnitt die gleiche Rendite vor Kosten.

Da bei der aktiven Verwaltung jedoch höhere Gebühren anfallen als bei der passiven, wäre die Schlussfolgerung, dass aktive Manager im Durchschnitt nach Gebühren eine schlechtere Performance als passive Manager erzielen.

Einschränkungen für aktive Anleiheinvestoren

Grundsätzlich mag diese Argumentation unumstritten sein, gleichwohl lässt sie sich nicht uneingeschränkt auf den Teilmarkt der festverzinslichen Anlagen anwenden. Denn etwa die Hälfte der aktiven Anleiheinvestoren unterliegt Einschränkungen, sodass deren Anlageziele über die reine Risiko-Ertrags-Optimierung hinausgehen.

So tätigen beispielsweise Zentralbanken Anleihetransaktionen, um Einfluss auf Zinssätze, Währungen, das Wirtschaftswachstum oder die Bewertung von Vermögenswerten zu nehmen. Geschäftsbanken und Versicherungsgesellschaften hingegen bevorzugen häufig den Buchertrag gegenüber der Gesamtrendite. Gründe sind meist regulatorische Vorgaben, bilanztechnische Anforderungen oder die Bevorzugung von stabilen Portfolios mit nur wenig Umschichtung.

Alpha-Potenzial am Anleihemarkt

Diese Einschränkungen verursachen Kosten und führen letztlich zu einer Alpha-Übertragung von eingeschränkten Investoren auf solche, die frei der Risiko-Ertrags-Optimierung folgen können. Zu Letzteren zählen aktive Investmentfonds und aktive börsengehandelte Fonds (aktive ETFs), jedoch keine passiven Fonds.

Das Alpha-Potenzial am Anleihemarkt ergibt sich zudem aus häufigen Umschichtungen, Liquiditätsaspekten und strukturellen Alpha-Chancen. Aktive Anleihemanager können diese Faktoren nutzen, um passive Benchmarks und Wettbewerber zu übertreffen.

Mehr als die Hälfte der aktiven Anleihefonds schlägt die passiven Pendants

Outperformance aktiver Fonds am Anleihemarkt © Morningstar/Pimco

Auch die Datenlage stützt diese Analyse. Die Abbildung zeigt, dass in den vergangenen zehn Jahren 55 Prozent der aktiven Anleihefonds und ETFs nach Abzug der Gebühren eine bessere Wertentwicklung erzielten als der Median ihrer passiven Pendants. Besonders deutlich wird der Vorteil aktiver Strategien in den beiden größten Marktsegmenten: Bei „Intermediate Core“ lagen 69 Prozent und im High-Yield-Bereich sogar 72 Prozent der aktiven Fonds über dem Median ihrer passiven Pendants.

Im deutlichen Gegensatz dazu gelang es in den vergangenen zehn Jahren lediglich 34 Prozent der aktiven Aktienfonds und ETFs, nach Abzug der Gebühren eine Rendite oberhalb des Medians ihrer passiven Vergleichsversionen zu erzielen. Betrachtet man die beiden größten Morningstar-Aktienkategorien, übertrafen im selben Zeitraum lediglich 20 Prozent der aktiven Fonds und ETFs im Segment Large Growth sowie nur 15 Prozent im Bereich Large Blend den entsprechenden Medianwert.

Gründe für das höhere Alpha-Potenzial bei Anleihen

Dieses Muster war in den vergangenen zwei Jahrzehnten weitgehend konstant. Und trotzdem bevorzugen einige Investoren weiterhin passive Anleihestrategien, weil sie den Tracking Error und die Kosten für Portfoliomanagement sowie Due-Diligence-Prozesse minimieren wollen. Zudem ermöglichen passive Strategien ein breites Marktexposure, was sie besonders attraktiv für solche Investoren macht, die ausdrücklich auf konstante, marktähnliche Renditen setzen.

Um das Verhältnis zwischen aktiven und passiven Allokationen zu optimieren, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. So kann ein aktiver Investor beispielsweise das Ziel verfolgen, das erwartete Alpha zwischen aktiven und passiven Managern zu maximieren – unter der Bedingung, dass der Tracking Error für einen Vermögenswert eine bestimmte Grenze nicht überschreitet.

Festzuhalten bleibt, dass das Alpha-Potenzial bei Anleihen höher ist als bei Aktien – bedingt durch die starke Präsenz eingeschränkter Investoren am Anleihemarkt. Aktive Manager können versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem sie Skaleneffekte, Tilts, verhaltensbedingte Verzerrungen, fundamentales Research und institutionelle Analysen nutzen.

Über den Autor

Jamil Baz ist Managing Director und Head of Client Solutions and Analytics bei Pimco. Zuvor war er unter anderem bei Pimco als Portfoliomanager im globalen Team tätig, globaler Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank sowie Mitverantwortlicher für das europäische Fixed-Income-Research bei Lehman Brothers. Er verfügt über 39 Jahre Anlageerfahrung und hat einen Doktortitel der Harvard University, einen SM-Abschluss der MIT Sloan School of Management und einen Master-Abschluss der London School of Economics.