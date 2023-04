Interview mit ETF-Spezialisten „Die Vorteile aktiver Anleihen-ETFs werden gerade in turbulenten Märkten sichtbar“

DAS INVESTMENT: Herr Xavier, Sie wollen Anleger für die Vorzüge von aktiven Anleihen-ETFs sensibilisieren. Viele Anleger wissen gar nicht, dass man sich mit ETFs nicht nur passiv am Markt bewegen kann, oder?

Jason Xavier, Franklin Templeton

Jason Xavier: Die Annahme, dass ETFs ausschließlich passive Vehikel sind, ist ein Mythos. ETFs sind in ständigem Wandel begriffen, um den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen der Anleger gerecht werden zu können. Viele Vermögensverwalter bieten mittlerweile eine ganze Reihe von ETFs an; neben passiven auch thematische, indexgewichtete (Factor Investing) ETFs und aktive Instrumente.

Das Ende der Nullzinspolitik hat zu volatilen Märkten geführt, in denen eine aktive Verwaltung von Kapital ein kräftiges Wachstum verzeichnen dürfte. Auch aktive ETFs, und insbesondere aktive Anleihen-ETFs, gewinnen stark an Bedeutung.

Warum sind Sie im Hinblick auf aktiv verwaltete Anleihen in der ETF-Struktur optimistisch?

Xavier: Schauen wir uns dazu die Grundlagen an. ETFs haben sich weiterentwickelt. Traditionelle ETFs bilden nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes nach. Thematische ETFs beispielsweise nutzen häufig diese Methodik. Nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes wiederum sind rückschauend und bilden Aktien oder Anleihen ab, die in der Vergangenheit gut abschnitten. Sie schauen nicht auf mögliche Chancen.

Auch wenn bei einem traditionellen passiven ETF keine aktiven Entscheidungen getroffen werden, sind durch die Anlagestile Neigungen und Faktoren integriert. Bei den nach Marktkapitalisierung gewichteten Strategien ist dieser Faktor im Wesentlichen das Kurs-Gewinn-Momentum…

… also der Kauf von Gewinnern und der Verkauf von Verlierern.

Xavier: Ja, bei der aktiven Verwaltung werden diese Strategie und andere Anlagestile mit einer Fundamentalanalyse kombiniert. Das Universum der Aktien und Anleihen wird genutzt, um einen Referenzindex zu übertreffen, anstatt durch die Nachbildung eines Index eingeschränkt zu sein. Das bedeutet: Aktive Manager können wählen, welche Aktien oder Anleihen sie kaufen, wann sie kaufen und in welchem Umfang und zu welchem Kurs.

Um den Portfolioindex zu übertreffen, können Fondsmanager aktiv auf Marktereignisse reagieren und die Allokation an geänderte Marktverhältnisse anpassen. In manchen Fällen verfügen sie auch über den Spielraum, außerhalb der Grenzen ihres Benchmark-Index anzulegen. Somit ähnelt ein aktiver ETF einem traditionellen, aktiv verwalteten Investmentfonds – er hat jedoch weiterhin die bekannten Vorteile der ETF-Struktur.

Inwieweit verändern ETFs die Struktur der Anleihenmärkte? Nehmen die Vorteile eines ETF bei seiner Nutzung in der Anlageklasse der Anleihen zu?

Xavier: Für manche Anleger waren die Anleihenmärkte in der Vergangenheit undurchsichtig. Kauf und Verkauf am Anleihenmarkt erfolgten durch die Struktur des Marktes tendenziell im Freiverkehr [Over the Counter/OTC]. Mit anderen Worten: Käufer und Verkäufer einigen sich untereinander außerhalb einer zentralen Börse auf einen Preis. Bei Aktieninvestments erfolgt der Handel hingegen vorwiegend an Börsen. Diese undurchsichtige Struktur des Anleihenmarktes begrenzt die natürliche Liquidität und die Preisfindung.

Die ETF-Struktur vereinfacht die Preisfindung?

Xavier: Bis vor kurzem hatten lediglich größere oder institutionelle Anleger Zugang zu Anleihen-Großhändlern. Und im Gegensatz zu diesen größeren Gegenparteien haben manche Anleger weniger Expertise in den Grundlagen des Anleihenhandels. Darüber hinaus fehlt ihnen hinsichtlich der Notierungen möglicherweise der Zugang zu großen Händlernetzwerken, so dass sie nicht zu den besten verfügbaren Kursen einkaufen können. Investmentfonds sind bei Vermögensverwaltern, unabhängigen Finanzberatern oder Privatanlegern, die ein Engagement in festverzinslichen Anlagen anstreben, traditionell beliebt.

Mit Anleihen-ETFs wird der Handel also in einer gewissen Form demokratisiert?

Xavier: Die Entwicklung der ETFs insbesondere im Anleihenbereich bietet Privatanlegern Zugang zu einem Markt mit der gleichen Preisfindung und -transparenz wie für ihre institutionellen Gegenparteien.

Welche Bedeutung hat denn die Preistransparenz?

Xavier: Dass die ETF-Struktur eine weitgehend außerbörslich am Freiverkehrsmarkt (OTC) organisierte Anlageklasse erobert und ihre Preisfindung demokratisiert hat, muss unbedingt hervorgehoben werden. Durch Preistransparenz werden die Effizienz und die Gleichbehandlung an allen Finanzmärkten untermauert. Transparente Märkte fördern einen effizienteren und kostengünstigen Handel und hierdurch ein höheres Niveau des Vertrauens und der Teilhabe der Anleger.

Könnten Sie das bitte am Beispiel illustrieren?

Xavier: Die Verwerfungen und die Volatilität an den globalen Märkten seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie zeigen die immer stärkere Dringlichkeit, aufgrund der genannten Vorteile ETFs zu nutzen. Insbesondere Liquidität und Transparenz bieten in Phasen erhöhter Volatilität Vorteile. Auf dem Höhepunkt der pandemiebedingten Volatilität äußerten Kritiker, dass ETFs – insbesondere Anleihen-ETFs – am Anleihenmarkt Verwerfungen verursachen, und viele Anleihen-ETFs wurden zu Unrecht mit einem Abschlag auf den Nettoinventarwert (NIW) der jeweiligen Fonds gehandelt.

Tatsächlich weicht in extrem volatilen Phasen die Notierung von Anleihen-ETF bisweilen vom NIW ihres Basisindex ab. Dies liegt daran, dass die NIW häufig auf Grundlage von verzögerten Kursen berechnet werden, und nicht von in Echtzeit ausführbaren Kursen, die ETF-Market-Maker heranziehen können. In der volatilen Pandemiephase ließ sich jedoch beobachten, wie Anleihen-ETFs den Kunden in dieser traditionell vom Freiverkehr geprägten Anlageklasse umsetzbare Preisfindung und transparentes Börsen-Pricing bieten.

Wir sprachen über die Transparenz. ETFs sind durch die täglichen Angaben zu den Positionen transparent. Wie sieht denn die Preisgestaltung bei den Ausführungskosten aus?

Xavier: Transparenz bei der Ausführung ist gewährleistet. Die Fähigkeit von ETFs, innertags Marktpreise zu liefern, und von ETF-Market-Makern, den zugrunde liegenden Korb genau zu bepreisen und genaue Kauf- und Verkaufspreise in Echtzeit anzubieten, gewährt den Anlegern volle Transparenz über ihre Ausführungskosten.

Und wie ist es um die Kosteneffizienz bestellt?

Xavier: Die Effizienz der ETF-Struktur trägt bekanntlich bereits zu minimalen Gesamtkostenquoten bei. ETFs halten die Kosten völlig transparent. Die Transparenz für einsteigende beziehungsweise aussteigende Anleger ist auch stets dann gewahrt, wenn die zugrunde liegenden Märkte eine turbulente Phase durchlaufen.

Abschließend bitte noch einmal ganz kurz zusammengefasst: Wie fällt Ihr Fazit zu Anleihen-ETFs aus?

Xavier: Nach unserer Einschätzung stellen aktive ETFs, und insbesondere Anleihen-ETFs, einen Bereich anhaltenden Wachstums für den ETF-Markt in Europa dar. Wir gehen davon aus, dass wir künftig weitere Produkte und Anlagen sehen werden. Für die Anlegerinnen und Anleger werden die Vorteile einer aktiven Verwaltung vor allem bei turbulenten Märkten sichtbar.

Sie sind auf der Suche nach Lösungen, mit denen Sie die Erträge Ihres Portfolios steigern können? Werden Sie aktiv mit Anleihen-ETFs.