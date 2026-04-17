Der europäische Markt für aktive ETFs wächst rasant: Das verwaltete Vermögen hat sich binnen zwei Jahren verdreifacht. Doch wer sind die Gewinner – und wohin fließt das Geld?

Der europäische Markt für aktive börsengehandelte Indexfonds wächst in hohem Tempo. Laut dem aktuellen Bericht „Europe Active ETF Trends“ von Morningstar für das erste Quartal 2026 stieg das verwaltete Vermögen bis Ende März auf 85,6 Milliarden Euro – nach 78,8 Milliarden Euro zum Jahresende 2025 und 52,5 Milliarden Euro zum Ende des Jahres 2024.

Wachstum des europäischen Marktes für aktive ETFs | Bildquelle: Morningstar Direct, Stand: 31. März 2026

Gemessen an der Größe des gesamten europäischen ETF-Markts bleiben aktive Produkte mit einem Anteil von rund 3,1 Prozent dennoch eine Nischenerscheinung. In den USA liegt dieser Wert mit etwa 12 Prozent deutlich höher.

Aktien dominieren, Anleihen holen auf

Aktienstrategien machen rund 70 Prozent des verwalteten Vermögens aktiver ETFs in Europa aus. Anleihe-ETFs kommen auf etwa ein Fünftel. Mischfonds, Geldmarktprodukte und alternative Strategien spielen bislang eine untergeordnete Rolle. Die Nettozuflüsse im ersten Quartal 2026 beliefen sich auf insgesamt 7,4 Milliarden Euro: Knapp 3,9 Milliarden Euro flossen in Aktienstrategien, weitere 2,7 Milliarden Euro in Anleiheprodukte. Im Gesamtjahr 2025 hatten aktive ETFs in Europa bereits 22,7 Milliarden Euro an Nettozuflüssen verbucht.

iShares überholt Pimco

An der Spitze des Markts hält J.P. Morgan seine Führungsposition mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent zum Ende des ersten Quartals 2026 – nach etwa 47 Prozent zum Jahresende 2025. Dieser leichte Rückgang spiegelt laut Morningstar nicht einen Rückgang der J.P.-Morgan-Vermögen wider, sondern das stärkere Wachstum der Wettbewerber. Besonders auffällig: iShares steigerte seinen Marktanteil von 6,5 auf 7,7 Prozent und verdrängte damit Pimco vom dritten Rang. Fidelity International hält mit 10,2 Prozent weiterhin Platz zwei. Die fünf größten Anbieter zusammen kontrollieren noch immer rund drei Viertel des Gesamtmarkts.

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Neue Anbieter drängen in den Markt

Die Zahl der Marktteilnehmer wächst. Im Jahr 2025 traten unter anderem Goldman Sachs, Fineco, HSBC und M&G erstmals als Anbieter aktiver ETFs in Europa auf. Viele dieser Gesellschaften sind etablierte aktive Asset-Manager, die das ETF-Format bislang gemieden hatten – vor allem wegen seiner engen Verbindung mit passivem, kostengünstigem Investieren. Nun erkennen sie im ETF-Mantel Vorteile bei Vertrieb und Reichweite, ohne auf ihre aktive Investmentidentität verzichten zu müssen. Auch US-amerikanische Manager entdecken den europäischen Markt zunehmend für sich.

Die Produktlaunches verharren auf hohem Niveau: Im ersten Quartal 2026 wurden 36 neue aktive ETFs aufgelegt – ohne eine einzige Schließung. Der langfristige Durchschnitt hatte bis Anfang des Jahrzehnts bei etwa zehn Neuauflagen pro Jahr gelegen. Den Schwerpunkt bildeten Aktienprodukte (17), gefolgt von Anleihe-ETFs (10), Mischfonds (8) und einer Alternative-Strategie.

Systematische Aktienstrategien gewinnen an Fahrt

Morningstar hat in seinem aktuellen Bericht eine neue Analysekategorie eingeführt: Aktive ETFs werden künftig entweder als „diskretionär“ oder als „systematisch“ eingestuft.

Diskretionäre Strategien folgen dem Urteilsvermögen des Managers bei der Titelauswahl.

Systematische Ansätze setzen auf transparente, regelbasierte Modelle mit wenig Ermessensspielraum.

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Gemessen am verwalteten Vermögen dominieren diskretionäre Strategien den Markt deutlich: Auf sie entfielen zum Ende des ersten Quartals 2026 rund 64,1 Milliarden Euro, das entspricht 75 Prozent der gesamten Aktiva. Maßgeblich dafür ist vor allem die Marktführerschaft von J.P. Morgan, das nahezu alle seine aktiven ETFs diskretionär verwaltet. Auch Fidelity, Pimco und Vanguard verfolgen ausschließlich diskretionäre Ansätze.

Systematische Strategien wachsen jedoch schneller. Ihr verwaltetes Vermögen stieg von 17,8 Milliarden Euro zum Jahresende 2025 auf knapp 21,0 Milliarden Euro im ersten Quartal 2026 – ein Anstieg von 23 auf 25 Prozent aller aktiven ETF-Vermögen. Nordea etwa führt sein gesamtes aktives ETF-Angebot systematisch. iShares und Invesco setzen bei Aktienstrategien ebenfalls auf systematische Ansätze, behalten in der Anleiheallokation jedoch diskretionäre Elemente bei.

Aktive ETFs nach Anlageklasse und Investmentstil | Bildquelle: Morningstar Direct, Stand: 31. März 2026

Beim Blick auf die Mittelzuflüsse fällt die Verschiebung noch deutlicher aus: Systematische Aktien-ETFs zogen im ersten Quartal 2026 rund 3,0 Milliarden Euro an – mehr als dreimal so viel wie diskretionäre Aktienstrategien, die auf 872 Millionen Euro kamen. Im Anleihebereich dreht sich das Bild: Diskretionäre Bond-ETFs verzeichneten Zuflüsse von über 2,5 Milliarden Euro, während systematische Anleihe-ETFs lediglich 158 Millionen Euro einsammelten.

Natalia Wolfstetter, Senior Principal im Bereich Manager Research bei Morningstar, ordnet die Entwicklung wie folgt ein: Europas Markt für aktive ETFs sei im Vergleich zu den USA noch relativ klein, entwickle sich aber schnell. Die Dominanz diskretionärer Strategien spiegele weitgehend den Einfluss des Marktführers J.P. Morgan wider. Gleichzeitig hätten neuere Marktteilnehmer – insbesondere im Aktienbereich – zunehmend auf systematische Strategien gesetzt, die häufig den einsteigerfreundlichsten Zugang zu aktiven ETFs darstellten. Im Zuge der Marktexpansion hätten diese Ansätze an Bedeutung gewonnen, da sie indexähnliche Engagements böten und dabei dennoch Spielraum für inkrementelles Alpha ließen.