Die Nachfrage nach aktiven ETFs wächst stark, doch wie funktionieren sie eigentlich? Jason Xavier, ETF-Stratege bei Franklin Templeton, zu den Mechanismen.

Querschnitt durch einen potenten Motor: Auch bei aktiven ETFs lohnt sich der Blick auf die Konstruktion.

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind nicht mehr nur ein Synonym für passive Investments. In den letzten zehn Jahren hat sich die ETF-Struktur erheblich weiterentwickelt, und aktive ETFs sind derzeit eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente, wobei sich das Vermögen in den letzten zwei Jahren verdreifacht hat.1

Jason Xavier, Head of EMEA & Asia,

ETF Capital Markets, Franklin Templeton

Angesichts dieses explosionsartigen Wachstums der aktiven ETFs ist es nicht verwunderlich, dass sich nahezu jedes Gespräch, das ich mit Anlegern in der EMEA-Region, Asien und Lateinamerika führe, um das aktive Segment dreht. Dabei steht vor allem ein Thema im Vordergrund: Die Frage, wie aktive ETFs eigentlich funktionieren. Ich werde vor allem immer wieder mit Fragen zu ihren Mechanismen konfrontiert. Betreiben sie Handel? Wie werden sie von den Market Makern bepreist? Und die häufigste Frage von allen: Was geschieht, wenn ein Portfoliomanager seine Positionen im Laufe des Tages ändert?

Um diese Frage richtig beantworten zu können, müssen wir hinter die Kulissen blicken und uns die Mechanismen genauer ansehen. Werfen wir also mal einen Blick unter die Motorhaube.

Der Motor: Von „Passiv“ über „Strategisches Beta“ bis hin zu „Aktiv“

Die erste Generation der börsengehandelten Fonds war darauf ausgelegt, breite, kapitalisierungs-gewichtete passive Indizes wie den S&P 500 oder den FTSE 100 abzubilden.2 Diese nach Marktkapitalisierung gewichteten Produkte bieten einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu diversifizierten Portfolios. Sie sind zwar nach wie vor ein zentraler Baustein für viele Portfolios, aber ihr Aufbau kann grundsätzlich rückwärtsgewandt sein: Unternehmen, die am stärksten zugelegt haben, werden am stärksten gewichtet, was zu einer Momentum-Verzerrung führen kann.

Dieses strukturelle Merkmal trug zum Aufstieg alternativer Gewichtungen bei – strategische „Smart Beta“-ETFs. Bei diesen systematischen, regelbasierten Ansätzen werden die Portfoliogewichtungen auf der Grundlage spezifischer Faktoren wie Wert, Qualität oder geringe Volatilität und nicht auf der Grundlage der reinen Marktkapitalisierung angepasst.

Die nächste Weiterentwicklung war folgerichtig: Wenn wir innerhalb eines ETFs systematische Regeln anwenden können, warum dann nicht nach freiem Ermessen? Die aktiven ETF wurde ins Leben gerufen und waren auf Anhieb erfolgreich!

Im Gegensatz zu indexnachbildenden Instrumenten versuchen aktive ETFs jedoch nicht, eine Benchmark nachzubilden. Sie bieten den Portfoliomanagern den Ermessensspielraum, von den Indexgewichtungen abzuweichen und die Engagements während des Handelstages an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Strukturell gesehen handelt es sich jedoch nach wie

vor um ETFs. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, da ETFs von einem wichtigen Teilnehmer abhängen.

Die Meister der Märkte – ETF-Market Maker

Einst eine kleine Sparte, haben sich die ETF-Market Maker – von unabhängigen Spezialisten bis hin zu den Handelsabteilungen von Banken – gut behauptet und unterstützen das Ökosystem in allen Anlageklassen mit gleicher Zuverlässigkeit. Sie sind seit fast drei Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und dominieren mittlerweile gemeinsam große Teile der börsennotierten und außerbörslichen Sekundärmärkte.

Für einen effizienten Handel müssen diese Market Maker in der Lage sein, den Basiswert des ETFs in Echtzeit einzuschätzen, damit sie das Risiko absichern und wettbewerbsfähige Geld- und Briefkurse anbieten können. Dies gilt für passive und aktive ETFs gleichermaßen. Um dies zu erreichen – und hier kommt der technische Aspekt ins Spiel – benötigen sie zunächst ein „Chassis“-Portfolio für jeden Tag.

Dies führt uns zu einem der am meisten missverstandenen Aspekte aktiver ETFs. Sehen wir uns zunächst das Chassis an.

1 Quelle: Bloomberg; Stand: Januar 2026.

2 Der FTSE 100 Index ist ein Aktienindex, der die 100 größten und kapitalstärksten Blue-Chip-Unternehmen repräsentiert, die an der Londoner Börse notiert sind. Indizes werden nicht verwaltet. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind unter www.franklintempletondatasources.com verfügbar.

Das Fundament: Die Aufstellung über die Portfolio-Zusammensetzung

Jeder ETF veröffentlicht täglich eine PCF (Portfolio Composition File), die die Market Maker vor Börsenbeginn erhalten. Es handelt sich im Grunde um eine detaillierte Momentaufnahme der Bestände und Gewichtungen, die anhand der Schlusspositionen des Vortages erstellt wurde. Sie wird vor Handelsbeginn verteilt und dient als offizieller Korb für die Zeichnungen und Rücknahmen des jeweiligen Tages. Sie kann als eine Art operativer Entwurf für den Primärmarkt betrachtet werden. Entscheidend ist, dass sie sich während des Tages nicht ändert.

Was geschieht jedoch, wenn der Portfoliomanager Intraday-Handel betreibt? Dies ist eine der am häufigsten gestellten Fragen. Wenn ein aktiver Manager um 11.00 Uhr Wertpapiere kauft oder verkauft, wie reagiert dann der Market Maker? Wie werden die Kurse aktualisiert? Beeinträchtigt dies die Geld-Brief-Spannen? In der Praxis ist das nicht der Fall.

Das Intraday-Portfoliomanagement und die PCF werden in getrennten Zyklen verarbeitet. Wenn ein Portfoliomanager während der Sitzung Handelsgeschäfte tätigt, führt der ETF diese Transaktionen auf den öffentlichen Märkten aus. Die Engagements des Portfolios entwickeln sich umgehend, und diese Veränderungen spiegeln sich im Nettoinventarwert (NIW) am Ende des Tages wider. Die aktualisierten Bestände erscheinen dann in der PCF des folgenden Tages.

Während der gesamten Handelssitzung beziehen sich die Zeichnungen und Rücknahmen weiterhin auf die PCF vom Morgen. Der Abrechnungskorb wird im Tagesverlauf nicht aktualisiert. Die Market Maker sichern sich daher in erster Linie gegen den offengelegten PCF-Korb ab, gegebenenfalls ergänzt durch Intraday-NIW-Schätzungen und korrelierte Instrumente.

Der Arbitrage-Mechanismus basiert auf definierten Körben und festgelegten Zeitzyklen – nicht auf einer kontinuierlichen Echtzeit-Synchronisierung der zugrunde liegenden Bestände.

Quelle: Franklin Templeton

Warum Market Maker nicht jeder Intraday-Veränderung hinterherlaufen

Die Market Maker versuchen nicht, jede Intraday-Entscheidung der Portfoliomanager nachzuvollziehen. Stattdessen steuern sie das Risiko in Bezug auf den gehandelten Kurs des ETF, den veröffentlichten PCF-Korb, die Intraday-NIW-Schätzungen und die damit verbundenen Absicherungen.

Eine Portfolioanpassung um 11:00 Uhr beeinflusst den Schluss-NIW und wird in der PCF des folgenden Tages berücksichtigt, wodurch der Hedge-Korb für den nächsten Tag festgelegt wird. Sie ändert nicht rückwirkend die Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen des betreffenden Tages. Aus diesem Grund bleibt die Struktur stabil, auch wenn das Portfolio selbst dynamisch ist.

Aktive ETFs: Robuste Struktur trifft auf operative Eleganz

Aktive ETFs unterliegen denselben Rahmenbedingungen für die Zeichnung und Rücknahme wie passive ETFs. Das Instrument verlangt nicht, dass das Portfolio statisch bleibt, sondern erfordert Klarheit und Disziplin in den operativen Prozessen. Die tägliche PCF bietet diesen Anker, sodass Market Maker während der gesamten Handelssitzung effizient Kurse festsetzen und Risiken vertrauensvoll absichern können.

Kurz gesagt, die ETF-Struktur ist gereift. Aktive Strategien gehören jetzt ganz selbstverständlich dazu. Sobald man die Konstruktion versteht, erkennt man: Sie ist nicht nur robust, sondern auch, wie ich finde, erstaunlich elegant.

Wo liegen die Risiken?

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich.

ETFs werden wie Aktien gehandelt, schwanken im Marktwert und können zu Kursen über oder unter ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden. Brokerprovisionen und ETF-Gebühren schmälern die Renditen. ETFs werden möglicherweise nicht unter allen Marktbedingungen prompt gehandelt und können in Zeiten von Marktstörungen zu erheblichen Abschlägen notieren.

Bei aktiv verwalteten ETFs versucht der Portfoliomanager nicht, die Portfoliostruktur oder die Wertentwicklung mit einem bestimmten Index in Einklang zu bringen, sodass das Portfolio in Zeiten von Kursanstiegen am Markt möglicherweise nicht so gut abschneidet wie andere Portfolios, die versuchen, einen Index zu übertreffen. Aufgrund von Transaktionskosten, Aufwendungen und anderen Faktoren kann die Wertentwicklung eines passiven Portfolios erheblich von der Wertentwicklung eines Index abweichen.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Diese Unterlage soll ausschließlich allgemeinem Interesse dienen und ist nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellt auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Aussagen und Analysen geben die aktuelle Einschätzung zum Erscheinungsdatum (oder in einigen Fällen zu einem bestimmten Datum) wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die vorliegenden Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar.