Kostendruck und regulatorische Veränderungen gehören zu den Faktoren, die in den vergangenen zehn Jahren zum „Trend zur Passivität” beigetragen haben. Das Ergebnis war eine explosionsartige Zunahme von Anlageprodukten und -lösungen, die auf passiven Strategien basieren, wobei ETFs im Vordergrund stehen.

Aktive ETFs – die Lösung des Alpha/Kosten-Dilemmas

Christine Cantrell,

Columbia Threadneedle Investments

Für viele Kunden bleibt jedoch der Verzicht auf das Outperformance-Potenzial ein unbefriedigender Kompromiss. Zwar wird Kosteneffizienz erreicht, aber dafür muss man sich mit Renditen zufrieden geben, die denen eines Subindex ähneln. Für Kunden mit diesen Bedenken sehen wir aktive ETFs als Lösung für das „Alpha/Kosten-Dilemma”.

Die Gebühren für aktive ETFs sind nur geringfügig höher als die ihrer passiven Pendants, und die Vorteile der ETF-Struktur in Bezug auf Transparenz und Liquidität bleiben erhalten. Der entscheidende Punkt ist, dass aktive ETFs, wenn die zugrunde liegende Anlagestrategie effektiv ist, Zugang zu dem aktiven Fachwissen bieten, das viele Anleger gerne behalten möchten. Bei Columbia Threadneedle Investments sind wir überzeugte Befürworter des aktiven Managements, und es ist das Streben nach Alpha, das den Kern unserer aktiven ETF-Ethik und -Philosophie ausmacht.

Quant neu definieren für einen aktiven Vorteil

Einige „aktive ETFs” wurden als „passiv plus” oder „moderat aktiv” kritisiert, während andere den „Smart-Beta”-Ansatz wiederbelebt haben, der aufgrund seiner übermäßigen Vereinfachung im Allgemeinen gescheitert ist. Im Gegensatz dazu kommt bei unseren aktiven Aktien-ETFs der QR-Serie während des gesamten Prozesses eine aktive Herangehensweise zum Einsatz.

Zunächst wird ein bewährtes quantitatives Ranking-Modell auf den Referenzindex angewendet – unabhängig davon, ob es sich um ein globales oder ein regionsspezifisches Universum handelt. In dieser Phase werden die Aktien im Vergleich zu ihren Branchenkonkurrenten anhand eines Modells bewertet, das auf drei Themen basiert: Qualität, Wert und Katalysator. Da wir uns bewusst sind, dass die Renditetreiber je nach Branche variieren, wird das Modell entsprechend angepasst, um diesen Nuancen Rechnung zu tragen. Der US-Finanzsektor umfasst beispielsweise eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmenstypen. Ist es wirklich sinnvoll, für Kreditinstitute, Versicherungsanbieter und Finanzintermediäre dieselben Kriterien anzuwenden? Dieser Ansatz erscheint uns wenig sinnvoll. Unsere gezielte Anpassung innerhalb der Branchen soll unsere Bewertung von Unternehmen effektiver machen.

Anschließend kombinieren wir dieses quantitative Ranking mit den Erkenntnissen unseres Fundamental-Research-Teams. Ziel ist es, die Auswahl einzugrenzen und Portfoliopositionen in Unternehmen mit größerem Potenzial aufzubauen, während solche Unternehmen gemieden werden, bei denen die Analyse ein erhebliches Abwärtsrisiko erkennen lässt. Wir glauben, dass dieser mehrschichtige und maßgeschneiderte Ansatz das quantitative Investieren neu definiert und aktive Positionen fest in unserem aktiven ETF-Angebot verankert.

Überzeugungsbasiertes Investieren bestimmt die Zusammensetzung

Durch unsere konsequente aktive Haltung streben wir eine im Vergleich zu den Benchmarks aussagekräftige Gewichtung an. Die Aktienauswahl ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Mehrwerts, sodass die Portfolios einen stärkeren Fokus auf Titel mit positiven Aussichten legen und Unternehmen meiden, deren Potenzial wir negativ einschätzen – selbst wenn es sich um große Indexkomponenten handelt.

Um unsere Aktienauswahl am Beispiel zu sehen, haben wir die zehn am stärksten über- und untergewichteten Positionen unseres CT QR Series US Equity Active ETF (QRUS) aufgelistet (Grafik 1). Die durch Fundamentalanalysen gewonnenen Erkenntnisse tragen dazu bei, wirklich aktive Unterschiede zu erzielen. Zu den zehn am stärksten gewichteten Unternehmen des Index, in die nicht investiert wurde, gehören Amazon und Tesla, bei denen unsere Analyse Bedenken hinsichtlich der Bewertung und Qualität aufgezeigt hat.

Grafik 1: Tatsächlich aktiv – aussagekräftige Positionen im Vergleich zum Russell 1000-Benchmark

Die 10 wichtigsten Übergewichtungen Portfolio Index Differenz Apple 9.53 6.42 +3.11 JP Morgan Chase & Co 3.88 1.37 +2.51 Visa 2.85 0.9 +1.95 NVIDIA 8.65 6.99 +1.66 Booking Holdings 1.43 0.26 +1.17 TJX Companies 1.43 0.27 +1.16 Lowe’s Companies 1.23 0.2 +1.03 Uber Technologies 1.2 0.3 +0.9 Cisco Systems 1.39 0.51 +0.88 ExxonMobil 1.72 0.85 +0.87

Die 10 größten Untergewichtungen Portfolio Index Differenz Microsoft 0 6.03 -6.03 Amazon.com 0 3.52 -3.52 Broadcom 0 2.59 -2.59 Tesla 0 1.86 -1.86 Berkshire Hathaway 0 1.53 -1.53 Eli Lilly and Company 0 1.36 -1.36 Netflix 0 0.8 -0.8 Johnson & Johnson 0 0.73 -0.73 Mastercard 0 0.71 -0.71

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 18. November 2025. Nur zur Veranschaulichung. Die Erwähnung von Aktien oder Wertpapieren ist keine Handelsempfehlung.

Ziel ist es, durch Aktienpositionen schrittweise eine Outperformance zu erzielen und dabei gleichzeitig auf die Notwendigkeit einer ausgewogenen Gesamtzusammensetzung zu achten. Diese Philosophie passt gut zur möglichen Rolle der QR Series Equity Active ETFs als Kernbestandteile eines Portfolios. Ein beta-bewusster Ansatz zielt daher darauf ab, eine minimale Abweichung vom Referenzindex hinsichtlich der Länder- und Sektorgewichtungen zu erreichen, während durch die Anwendung maßgeschneiderter branchenspezifischer Modelle eine breite Stilneutralität gewährleistet wird.

Fazit: Aktive ETFs als echter Baustein im Portfolio

Aktive ETFs sind eine überzeugende Weiterentwicklung im Portfoliomanagement, da sie Kosteneffizienz mit dem Performancepotenzial eines aktiven Managements verbinden. Für Anleger, die mehr als nur indexähnliche Renditen anstreben, bieten sie eine praktische Möglichkeit, Alpha in Kernpositionen zu integrieren.

Aber nicht alle aktiven ETFs sind gleich. Der eigentliche Unterschied liegt darin, wie „aktiv” die Strategie umgesetzt wird. Bei Columbia Threadneedle Investments basieren unsere aktiven Aktien-ETFs der QR-Serie auf Überzeugung, Individualisierung und einem wirklich aktiven Prozess – und nicht einfach auf passiver Nachahmung. Für Anleger, die keine Kompromisse beim Potenzial für Outperformance eingehen wollen, ist dies eine Neudefinition des aktiven Investierens.