Untersuchung: Ungebremstes Wachstum am aktiven ETF-Markt
Der europäische Markt für aktive ETFs wächst rasant. Seit Jahresbeginn 2024 hat sich das verwaltete Vermögen in europäischen aktiven ETFs mehr als verdoppelt und erreicht mittlerweile 70 Milliarden US-Dollar. Dies geht aus einer Untersuchung von Janus Henderson hervor, für die professionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von 800 Milliarden US-Dollar befragt wurden.
42 Prozent der befragten Profis erwarten, dass der aktive ETF-Markt in Europa bis 2030 ein Volumen von einer Billion US-Dollar erreicht. Aktuell halten aktive ETFs einen Anteil von 2,7 Prozent am europäischen ETF-Markt. Drei Viertel der professionellen Anleger rechnen mit einem Anstieg auf 5 Prozent bis Ende des kommenden Jahres.
Globaler Trend zu aktiven Strategien
Laut ETFGI, einem auf börsengehandelte Fonds spezialisierten Datenunternehmen, waren in der ersten Jahreshälfte 2025 die Hälfte aller weltweit aufgelegten ETFs aktive ETFs. Fast 60 Prozent der Befragten erwarten, dass auch 2026 die meisten neu aufgelegten ETFs aktiv sein werden.
Fast alle Befragten planen, ihre Allokation in aktive ETFs in den nächsten zwölf Monaten zu steigern. „Dies ist für die gesamte Branche ein wichtiger Schritt und könnte den Anlegern in Bezug auf Effizienz und Liquidität Vorteile bringen“, kommentiert Michael John Lytle, Leiter Produktinnovation bei Janus Henderson.
Anleihen und Aktien im Fokus der Investoren
Bei den Anlageklassen investieren 80 Prozent über aktive ETFs in Anleihen, 58 Prozent nutzen aktive Aktien-ETFs. Zusätzlich zeigen sich mehr als die Hälfte der professionellen Investoren offen für alternative Anlagen über aktive ETF-Strukturen.
Die Hälfte der professionellen Investoren plant, bis zum kommenden Jahr 10 Prozent ihrer gesamten ETF-Allokation in aktive Strategien zu lenken. Dies spiegelt laut Untersuchung ein wachsendes Vertrauen in aktive Anlageansätze wider, mit denen Fondsmanager komplexe Marktbedingungen meistern und bessere Renditen erzielen wollen.
Die Untersuchung verdeutlicht: Aktive Strategien gewinnen zunehmend an Bedeutung neben den traditionell dominierenden passiven Indexfonds.