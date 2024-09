In rund 14 Wochen geht das Börsenjahr 2024 zu Ende. Zeit für eine erste Bilanz: Welche Strategien haben bislang im Jahresverlauf am besten abgeschnitten? Nachdem wir bereits die Top drei der Anleihen- und Aktien-ETFs in diesem Jahr angeschaut haben, blicken wir nun auf die besten aktiven ETFs aus Europa.

In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach aktiven ETFs bei Anlegern kontinuierlich gestiegen. In Europa wuchs das Vermögen in diesen Strategien 2023 auf 28,9 Milliarden Euro an, verglichen mit 20,1 Milliarden Euro 2022.

Wir stellen die beliebtesten aktiven ETFs mit der bisher besten Wertentwicklung 2024 in einer Klickstrecke vor.

Platz 10: JPM Ultra-Short Income ETF

Auflegung: 06.06.2018

06.06.2018 Fondsgesellschaft: J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management ISIN: IE00BD9MMF62

IE00BD9MMF62 Performance YTD: 2,87%

Performance 3 Jahre: 5,51%

5,51% Performance 5 Jahre: 5,14%

5,14% Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,46

1,46 Sum. lfd. Kosten: 0,19%

0,19% Volatilität 1 Jahr: 0,30%

0,30% Volumen in Mio. EUR: 791

Top 3 Positionen nach Gewichtung: