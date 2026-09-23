Aktive ETFs: Warum immer mehr Fonds weniger Käufer finden
Die Zahl neuer ETFs wächst rasant, doch das Interesse der Anleger hält damit nicht Schritt. Wie groß der Abstand ist, zeigt ein einzelnes Beispiel aus den USA: Der Anbieter Corgi brachte in gut einem Jahr fast 200 ETFs auf den Markt und baute dafür große Teile der Produktionskette selbst auf. Für die Geldanlage entscheidend ist jedoch nicht, wie schnell ein Fonds aufgelegt wird, sondern ob er genügend Kapital anzieht, um dauerhaft zu bestehen.