Die Zahl neuer ETFs wächst rasant, doch das Interesse der Anleger hält damit nicht Schritt. Wie groß der Abstand ist, zeigt ein einzelnes Beispiel aus den USA : Der Anbieter Corgi brachte in gut einem Jahr fast 200 ETFs auf den Markt und baute dafür große Teile der Produktionskette selbst auf. Für die Geldanlage entscheidend ist jedoch nicht, wie schnell ein Fonds aufgelegt wird, sondern ob er genügend Kapital anzieht, um dauerhaft zu bestehen.

Diese Frage gewinnt an Gewicht. In den USA zählt Morningstar inzwischen 5.401 ETFs mit einem verwalteten Vermögen von 15,8 Billionen Dollar. Bei der Zahl der Produkte haben aktiv gemanagte ETFs die passiven Indexfonds überholt: Mehr als 3.200 aktive Fonds stehen rund 2.100 Indextrackern gegenüber. Auf den ersten Blick spricht das für eine Renaissance des aktiven Managements. Ein genauerer Blick relativiert diesen Eindruck deutlich.

Was „aktiv“ wirklich bedeutet

Viele dieser Fonds haben mit klassischem Fondsmanagement wenig gemein. Morningstar unterteilt sie in drei Gruppen. Zur ersten zählen die klassischen Stockpicker, zur zweiten regelbasierte, systematische Anbieter wie Dimensional oder Avantis. Die dritte Gruppe fasst Morningstar unter dem Begriff „junk drawer“ zusammen, einer Art Sammelschublade. Dort finden sich gehebelte Einzelaktien-ETFs, Produkte mit beworbenen Renditen von 100 Prozent und mehr sowie Buffer-Strategien und andere Konstruktionen auf Derivatebasis.

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Die Verteilung des Kapitals zeigt, wie schmal die Substanz dieser dritten Gruppe ist. Sie stellt 44 Prozent aller aktiven ETFs, hält aber nur 17 Prozent des investierten Geldes. Der mittlere Fonds dieser Kategorie verwaltet lediglich 29 Millionen Dollar. Morningstar bewertet den Trend ungewöhnlich klar: Mehr als die Hälfte der in Vorbereitung befindlichen Produkte ziele darauf ab, die Rendite einer einzelnen Aktie über Derivate abzubilden. Das ähnele „eher einem Glücksspiel als einer Geldanlage“.

Europa folgt der US-Entwicklung mit Abstand

Für deutsche Anleger ist vor allem relevant, dass dieselbe Entwicklung Europa mit einigen Jahren Verzögerung erreicht. Den Rückstand verdeutlicht eine einzelne Kennzahl: In den USA entfallen rund 13 Prozent des ETF-Vermögens auf aktive Produkte, in Europa sind es erst 3,8 Prozent.

Das Wachstum verläuft dennoch dynamisch. Bis Ende August 2026 stieg das Vermögen europäischer Aktiv-ETFs auf 123 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 42 Prozent gegenüber dem Jahresende 2025 und annähernd eine Verfünffachung seit Ende 2022. Aktienstrategien führen mit 84 Milliarden Euro, Anleihenstrategien folgen mit 26 Milliarden. Auch die Zahl der Neuauflagen nimmt zu: 149 aktive ETFs kamen 2025 hinzu, weitere 97 zwischen Januar und August 2026. Ende 2023 gab es erst 68 solcher Fonds, inzwischen sind es 404.

Mehr Auflegungen bedeuten allerdings nicht automatisch mehr Nachfrage. José García-Zárate, Senior Principal im Manager-Research-Team von Morningstar, ordnet das klar ein: „Auflegungen sind nicht gleichbedeutend mit Vermögenswachstum. Viele dieser Auflegungen werden es nicht schaffen, die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zu ziehen.“ Die Zuflüsse bestätigen das. In acht Monaten sammelten Europas Aktiv-ETFs 24,6 Milliarden Euro ein, was 7,7 Prozent aller ETF-Zuflüsse entspricht.

Kapital konzentriert sich auf wenige Anbieter

Auch in der Verteilung wiederholt sich das US-Muster. J.P. Morgan führt den europäischen Markt mit einem Anteil von 40,8 Prozent an, deutlich vor Fidelity mit 9,1 und iShares mit 8,0 Prozent. Auf die fünf größten Anbieter entfallen zusammen 69 Prozent des Vermögens. Der übrige Markt teilt sich den Rest.

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Hinzu kommt eine Besonderheit des europäischen Marktes: Die meisten aktiven ETFs agieren nur zurückhaltend aktiv. Sie orientieren sich eng an einer Benchmark und weisen einen geringen Tracking Error auf, im Fachjargon „Enhanced Indexing“ oder „Shy Active“ genannt. Die eigentliche Bewährungsprobe steht damit noch aus. Sobald Anbieter mutigere und teurere Strategien anbieten, entscheidet sich, ob Anleger bereit sind, dafür höhere Gebühren zu zahlen. „Der ETF ist nur eine Hülle“, sagt García-Zárate, „kein Wundermittel gegen die Schwächen aktiven Managements.“

Warum die USA vorn liegen

Ein wesentlicher Grund für den US-Vorsprung liegt nicht im Produkt, sondern im Steuerrecht. Die ETF-Hülle bietet in den USA steuerliche Vorteile gegenüber klassischen Publikumsfonds. Deshalb wandeln viele Anbieter aktive Fonds ins ETF-Format um, wodurch das verwaltete Vermögen aktiver ETFs automatisch steigt. Diesen Mechanismus kennt Europa nicht. Zugleich begrenzt der strengere Ucits-Rahmen die riskantesten US-Varianten. Tägliche Hebelprodukte auf einzelne Aktien oder Konstruktionen mit extrem hohen Ausschüttungsversprechen haben es hier deutlich schwerer.

Für deutsche Privatanleger bedeutet das: Der Markt wächst schnell, bleibt aber vorerst überschaubarer strukturiert. Rund 5,8 Millionen ETF-Sparpläne bestehen hierzulande, das verwaltete Vermögen liegt bei knapp 199 Milliarden Euro, die durchschnittliche Sparrate bei 181,50 Euro im Monat. Der ETF gehört längst zum Anlagealltag. Die komplexere nächste Generation dieser Fonds ist dort noch nicht angekommen.

Die entscheidende Frage bleibt

Vor 20 Jahren bedeutete Innovation bei ETFs vor allem, den Zugang zu Märkten günstiger und einfacher zu machen. Heute ist die Hürde für eine Neuauflage weitgehend gefallen, und damit verschiebt sich der Wettbewerb. Wenn das Angebot im Überfluss vorhanden ist, werden Aufmerksamkeit, Handelbarkeit und Platz auf den Vertriebsplattformen zum knappen Gut.

Entscheidend ist deshalb nicht mehr, wer die meisten ETFs auflegt. Entscheidend ist, wer Anlegern einen überzeugenden Grund liefert, gerade sein Produkt zu wählen.