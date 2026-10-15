Aktive ETFs
Aktive ETFs: Quant-Strategien hängen die Manager ab
Von diskretionär zu systematisch Der stille Umbruch bei aktiven ETFs
Noch führt J.P. Morgan den europäischen Markt für aktive ETFs klar an. Doch unter der Oberfläche vollzieht sich eine Verschiebung, die das Kräfteverhältnis der Anbieter neu ordnen könnte. Das zeigen frische Zahlen von Morningstar zum dritten Quartal 2026.
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