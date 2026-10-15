Noch führt J.P. Morgan den europäischen Markt für aktive ETFs klar an. Doch unter der Oberfläche vollzieht sich eine Verschiebung, die das Kräfteverhältnis der Anbieter neu ordnen könnte. Das zeigen frische Zahlen von Morningstar zum dritten Quartal 2026.

Beim verwalteten Vermögen dominiert eine Strömung noch klar: Auf diskretionäre Strategien, bei denen Fondsmanager nach eigenem Ermessen über Titel und Gewichtung entscheiden, entfielen Ende September 85,1 Milliarden Euro – 71 Prozent aller Vermögenswerte in aktiven ETFs. Das liegt vor allem an J.P. Morgan, dessen Angebot nahezu vollständig diskretionär eingestuft ist. Systematische Strategien, die einem transparenten, regelbasierten Modell mit minimalem Ermessensspielraum folgen, kamen demgegenüber auf 34,2 Milliarden Euro oder 28,5 Prozent.

So weit die Situation bei den Beständen. Bei den Zuflüssen kippt das Bild jedoch bereits.

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Systematische Aktien-ETFs ziehen davon

So sammelten systematische Aktienstrategien in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 12,0 Milliarden Euro ein. Ihre diskretionären Pendants kamen im selben Zeitraum nur auf 6,7 Milliarden Euro – also rund die Hälfte. Schon 2025 hatten regelbasierte aktive Aktien-ETFs deutlich mehr Geld angezogen als die von Managern gesteuerten. Damit setzt sich der Trend laut Morningstar fort.

Bei festverzinslichen Papieren verläuft die Entwicklung allerdings genau umgekehrt: Hier geben diskretionäre Strategien den Ton an. Sie sammelten 6,9 Milliarden Euro ein, während ihre systematischen Gegenstücke bei mageren 0,6 Milliarden blieben. Anleihe-ETFs bleiben damit eine Domäne der Fondsmanager, während regelbasierte Modelle sich fast ausschließlich im Aktienbereich konzentrieren.

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Dass der systematische Anteil überhaupt so schnell zulegt, hat laut Morningstar einen handfesten Grund: Viele der Häuser, die zuletzt neu in den Markt eingestiegen sind, setzen von vornherein auf regelbasierte Ansätze. Ihr Marktanteil bei den Beständen kletterte binnen Jahresfrist von 25 Prozent Ende 2025 auf 28,5 Prozent.

Warum die Modelle die Oberhand gewinnen

Dass regelbasierte Strategien gerade bei Aktien vorankommen, hat aber nicht nur mit den neuen Anbietern zu tun. Einen strukturellen Grund nennt Dag Rodewald, bei UBS Asset Management zuständig für den ETF- und Index-Fonds-Vertrieb in Deutschland und Österreich. Fundamental agierende Manager stünden bei der ETF-Struktur vor einem Zielkonflikt: „Oft möchten Fondsmanager ihre Investmententscheidungen beziehungsweise ihr Know-how nicht vollständig offenlegen. Denn dann könnten Portfolios schnell kopiert werden.“

In den USA gibt es für dieses Problem semitransparente ETF-Strukturen, die eine tägliche Offenlegung umgehen; deren Nachfrage sei bislang aber überschaubar, so Rodewald. Sein Befund zur aktuellen Lage: „Derzeit dominieren systematische aktive Ansätze, bei denen eine tägliche Portfoliooffenlegung weniger problematisch ist.“ Wer sein Portfolio ohnehin nach festen Regeln zusammensetzt, muss dessen tägliche Veröffentlichung weniger fürchten – ein Vorteil, der im transparenten ETF-Mantel besonders zählt.

Der Platzhirsch bröckelt

Und genau hier verzahnt sich der Strategiewechsel mit dem Verdrängungswettbewerb unter den Anbietern. J.P. Morgan hielt zum Ende des dritten Quartals zwar noch 41,4 Prozent Marktanteil – doch der Trend weist nach unten. Ende 2025 waren es noch 47,0 Prozent, im zweiten Quartal 42,1 Prozent. Die Vermögenswerte des Marktführers legten gleichzeitig zwar um rund 4 Milliarden Euro zu, der relative Vorsprung schmilzt aber dahin.

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Dahinter sortiert sich das Feld neu. Fidelity International behauptete mit 9,0 Prozent den zweiten Rang, gab aber ebenfalls nach (zuvor 9,9 Prozent). iShares holte auf und baute seinen Anteil auf 8,3 Prozent aus. HSBC fiel sogar ganz aus den Top 10 und wurde von American Century verdrängt, dessen ETF-Palette kräftig zugelegt hat – getrieben vor allem vom Avantis Global Small Cap Value ETF (ISIN: IE0003R87OG3). Auf die fünf größten Anbieter entfallen 70 Prozent aller Vermögenswerte: Der Markt bleibt stark konzentriert.

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Der Blick auf die Strategieprofile der Großen erklärt, warum die Verschiebung zu systematischen Produkten das Gefüge bewegt. J.P. Morgan und Fidelity sind nahezu durchgängig diskretionär aufgestellt – auch wenn viele ihrer Produkte Fundamentalanalyse mit regelbasierter Portfoliokonstruktion verbinden und damit eher Mischformen darstellen. Pimco und Vanguard arbeiten vollständig diskretionär.

Goldman Sachs und iShares dagegen setzen stark auf systematische Ansätze, Nordeas Palette ist sogar komplett regelbasiert. Wer also beim systematischen Investieren vorn liegt, profitiert überproportional vom aktuellen Zuflusstrend.

Was dahintersteckt

Morningstar unterscheidet aktive ETFs seit Kurzem anhand einer neuen Systematik entlang eines Spektrums von diskretionär bis systematisch. Ein Modell auf Basis großer Sprachmodelle wertet Fondsdokumente und Verkaufsprospekte aus und vergibt einen Punktwert dafür, wie stark ein Prozess regelbasiert oder managergetrieben ist; Fachleute prüfen Grenzfälle. Für Anleger soll das Verfahren einen genaueren Vergleich ermöglichen – und sichtbar machen, ob ein Fonds primär auf Quant-Modellen oder auf dem Urteil eines Managers beruht.