Aktive ETF- und CLO-Strategien gewinnen rasant an Bedeutung – UBS AM erklärt im Videointerview, wie teils institutionelle Renditequellen breiteren Anlegergruppen zugänglich werden.

Vom Nischenprodukt zum Milliardenmarkt Aktive ETFs und CLOs: Wie UBS AM neue Renditequellen für Anleger erschließen will

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Der ETF-Markt ist in Bewegung. Während klassische passiv gemanagte ETFs längst zum Standardinstrument vieler Anleger geworden sind, rückt eine neue Generation von ETFs in den Fokus: aktive ETFs. Was zunächst als Nischentrend begann, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Wachstumsthema der Asset-Management-Branche. Auf dem 39. private banking kongress in München (22. April, in der BMW-Welt) erläuterten UBS AM-Experten, warum aktive ETFs im Trend sind, welche Chancen sie bieten – und weshalb auch komplexe Kreditstrategien wie Collaterized Loan Obligations, CLOs, nun über ETFs für breitere Anlegergruppen zugänglich werden.

„Die Dynamik ist ungebrochen“, betont Dag Rodewald, Leiter UBS ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich, im Studio Talk. „Im laufenden Jahr wurden in Europa bereits knapp 215 Milliarden US-Dollar an Nettoneugeldern in ETFs investiert (Stand 31.05.2026)." Besonders bemerkenswert: Aktive ETFs gewinnen dabei überproportional an Bedeutung. Bereits 8,5 Prozent aller Mittelzuflüsse entfallen inzwischen auf aktive Strategien – obwohl ihr Anteil am gesamten ETF-Vermögen bislang erst bei rund 3,5 Prozent liegt.

Warum aktive ETFs jetzt durchstarten

Der Grund für den Aktiv-Trend liegt laut Rodewald auf der Hand: Im klassischen ETF-Geschäft sei für die Anbieter eine Differenzierung kaum noch möglich. „Im klassischen Core-Bereich in den ETF-Markt zu kommen, ist schwierig. Da sind Produkte im niedrigen einstelligen Basispunktebereich gepreist. Über den Preis lässt sich hier nicht weiter differenzieren.“

Für viele Asset Manager seien aktive ETFs deshalb der ideale Einstieg in neue Kundensegmente. Denn anders als passive ETFs, die lediglich einen Index wie den MSCI World oder den S&P 500 abbilden, verfolgen aktive ETFs ein anderes Ziel – die Benchmark zu schlagen.

„Eine Outperformance ist bei klassischen ETFs nicht das Ziel“, erklärt Rodewald. „Genau das ist aber der Unterschied zu aktiven Lösungen.“ Diese könnten über klassisches Stockpicking, quantitative Modelle oder sogenannte Outcome-Strategien zusätzliche Renditechancen erschließen.

Dass es sich dabei nicht um eine kurzlebige Marketingerscheinung handelt, davon ist der ETF-Spezialist überzeugt: „Es handelt sich hier um einen strukturellen Trend, der weiterhin sehr viel Aufmerksamkeit erhalten wird.“

UBS AM setzt auf aktive Rentenstrategien

UBS Asset Management hat den Trend früh erkannt und im vergangenen Jahr erste aktive ETF-Lösungen auf den Markt gebracht. Besonders im Fokus stehen derzeit aktive Rentenstrategien, etwa sogenannte „Yield Plus“-Lösungen im Staatsanleihebereich.

Die Idee dahinter: Staatsanleihen werden gezielt um höher rentierliche Papiere von supranationalen Emittenten oder Agencies – also staatlich unterstützten Förder- und Finanzierungsinstitutionen – ergänzt. „Dadurch lässt sich ein Yield Enhancement generieren“, erklärt Rodewald. Ziel sei es, im traditionell defensiven Anleihebereich zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen, ohne das Risikoprofil massiv zu verändern.

Vor allem für Vermögensverwalter und Core-Portfolios könnten solche Strategien interessant sein. Rodewald: „Ein Teil bestehender Staatsanleihen-Engagements kann durch solche Strategien ersetzt werden.“ Investoren könnten dadurch Zusatzerträge im Portfolio generieren.

CLOs: Institutionelle Strategien werden ETF-fähig

Besonders spannend wird das Gespräch dort, wo es um CLOs geht. Die Anlageklasse galt lange als Domäne institutioneller Investoren. Mit ETFs öffnet sich der Markt nun erstmals auch für kleinere Anleger.

CLOs sind strukturierte Finanzprodukte, bei denen Hunderte Unternehmenskredite – meist sogenannte Leveraged Loans – gebündelt und anschließend verbrieft werden“, erklärt Martin Wiethüchter, Investment Specialist Credit Investment Group bei UBS Asset Management.

Die Struktur funktioniert nach dem Wasserfallprinzip: Zins- und Tilgungszahlungen fließen zunächst an die sichersten Tranchen. Verluste wiederum werden zuerst von den risikoreicheren Equity-Tranchen absorbiert. Gerade die besonders gut besicherten Triple-A-Tranchen stehen deshalb aktuell im Fokus vieler Investoren.

„Aktuell liegen die Renditen europäischer Triple-A-Tranchen bei circa 4,2 Prozent“, sagt Wiethüchter. Gleichzeitig verweist er auf die historisch bemerkenswert niedrigen Ausfallraten: „Vor und nach der Finanzkrise gab es bei Triple-A-Tranchen null Prozent Ausfälle.“

Warum CLO-ETFs jetzt Aufmerksamkeit bekommen

Der CLO-Markt boomt. Laut Wiethüchter war sowohl 2025 als auch 2026 ein Rekordjahr für Neuemissionen. Neu sei allerdings vor allem die ETF-Hülle. „Jetzt können auch nicht institutionelle Kunden an institutionellen Renditen partizipieren“, erklärt er. Genau darin liege der entscheidende Entwicklungsschritt für den europäischen Markt. Denn bislang waren CLO-Investments häufig erst ab sehr hohen Mindestvolumina möglich. ETFs senken diese Eintrittsbarrieren deutlich. „Family Offices und Vermögensverwalter können nun auch in kleineren Losgrößen investieren“, ergänzt Rodewald.

Hinzu kommen typische ETF-Vorteile wie Börsenhandelbarkeit, Liquidität und geringe Kosten. Gerade im Fixed-Income-Bereich könnten CLO-ETFs deshalb künftig eine größere Rolle spielen.

Chancen – aber auch Risiken

Ganz ohne Risiken sind die Strategien allerdings nicht. Wiethüchter weist darauf hin, dass den CLOs sogenannte Non-Investment-Grade-Kredite zugrunde liegen. Steigende Risikoaufschläge am Kreditmarkt könnten sich daher auch auf CLO-Spreads auswirken.

Dennoch sieht UBS AM in der Anlageklasse attraktive Diversifikationspotenziale. Besonders die geringe Korrelation zu traditionellen Fixed-Income-Anlagen mache CLOs interessant. „Im klassischen Fixed-Income-Kontext ergeben sich dadurch sehr eindeutige Diversifikationsvorteile“, so Wiethüchter.

ETF-Markt vor neuer Entwicklungsphase

Der Studio Talk macht deutlich: Der ETF-Markt entwickelt sich zunehmend weiter – weg vom reinen Indextracking hin zu differenzierten aktiven Strategien und institutionellen Anlagekonzepten im ETF-Mantel.

Für Anleger eröffnet das neue Möglichkeiten, gleichzeitig steigt aber auch die Komplexität der Produkte. Genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Strategien, die UBS AM im Videonterview vorstellt.

Mehr Informationen zu den UBS ETFs finden Sie hier.