Der Vermögensverwalter DJE zieht zur Jahresmitte Bilanz für seine beiden aktiven ETF-Strategien. Das verwaltete Volumen wächst, auch dank des jüngeren Europa-Produkts.

Die beiden aktiven ETF-Strategien von DJE verwalten zusammen rund 150 Millionen Euro. Das teilte der Vermögensverwalter aus Pullach bei München mit. Der Xtrackers DJE US Equity Research Ucits ETF (ISIN: IE00050EGWG5) kommt auf ein Volumen von 110 Millionen US-Dollar, der erst im Januar 2026 aufgelegte Xtrackers DJE Europe Equity Research Ucits ETF (ISIN: IE000VKFA2D2) verwaltet bereits 55 Millionen Euro (Stand jeweils: 8. Juli 2026).

Kilian Stemberger, bei DJE verantwortlich für die quantitativen Strategien, zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden: „Die Mittelzuflüsse liegen im gewünschten Bereich. Gerade die Wertentwicklung unserer ETF-Strategie ist sicherlich ein wichtiger Treiber und eine Bestätigung für unseren datengetriebenen Ansatz.“



Der US-ETF erzielte seit Jahresbeginn eine Wertentwicklung von +16,3 Prozent (Stand: 13 Juli 2026). Für das Europa-Pendant stehen auf Jahressicht +11,2 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Scoring-Modell mit sechs Bausteinen

Die Titelauswahl beider Strategien folgt einem sechsteiligen Scoring-Modell, das qualitative Faktoren und quantitative Kennziffern kombiniert. Es fließen unter anderem Analysteneinschätzungen, Ergebnisse aus Unternehmensgesprächen, ESG-Kriterien auf Basis von MSCI ESG Research, Bewertungskennzahlen, das Momentum sowie Aspekte der Sicherheit und Liquidität ein.

Auf dieser Grundlage wählt DJE jeweils 50 US-amerikanische beziehungsweise europäische Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung aus. Für die Gewichtung teilt der Vermögensverwalter das Portfolio anhand der Scoring-Ergebnisse in zwei Kategorien von jeweils 25 Titeln auf: Werte der ersten Kategorie erhalten ein Gewicht von 2,5 Prozent, die zweite Hälfte jeweils 1,5 Prozent. Unternehmen mit besonders hoher Marktkapitalisierung bildet das Portfolio mit ihrem tatsächlichen Indexgewicht ab.



Zu jedem Quartalswechsel überprüft DJE das Portfolio, passt es bei Bedarf an und führt es auf die vorgesehene Zielgewichtung zurück. Beide ETFs sind thesaurierend und verlangen eine Pauschalgebühr von 0,50 Prozent pro Jahr.

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Die DJE Kapital AG ist seit 1974 als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, darunter rund 25 Fondsmanager und Analysten, und verwaltet über 17,3 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2026) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management und Publikumsfonds.