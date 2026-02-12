Als SAP im vergangenen Jahr rund 10 Prozent an Wert verlor, während mittelständische deutsche Unternehmen glänzten, offenbarte sich eine Schwäche, die Anleger in Index-ETFs oft übersehen: die starre Struktur. Was im MSCI Germany mit 12,8 Prozent gewichtet ist, muss gekauft werden – auch wenn die Aussichten trüb sind. Fondsmanager hingegen können ausweichen, umschichten, reagieren. Und genau das zahlte sich 2025 aus.

Zum zehnten Mal hat Scope untersucht, wie viele aktive Fonds ihre jeweilige Benchmark schlagen konnten. Das Ergebnis fällt diesmal ungewöhnlich positiv aus: 30 Prozent der rund 2.000 analysierten Fonds übertrafen ihren Vergleichsindex – eine Verbesserung um 10 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. In sechs von acht Vergleichsgruppen stieg die sogenannte Outperformance-Quote. Die Zahlen zeigen, wie stark Veränderungen in der Marktdynamik die Leistung aktiver Manager beeinflussen können.

Deutschland-Fonds mit Rekordsprung

Den größten Sprung machte die Kategorie Aktien Deutschland: 34 Prozent der Fonds übertrafen den MSCI Germany – nach mageren 2 Prozent im Vorjahr. Der Grund liegt weniger in einzelnen Stockpickern als in strukturellen Verschiebungen. Während der von Großkonzernen dominierte MSCI Germany um 20,9 Prozent zulegte, gewannen Mid Caps fast doppelt so stark: Der MSCI Germany Mid Cap stieg um 39,9 Prozent. Fiskalische Lockerungen durch das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie erhöhte Verteidigungsausgaben kamen vor allem mittelständischen Unternehmen mit hoher Inlandspräsenz zugute.

Aktive Fonds profitierten von ihrer Flexibilität. Sie durften – und mussten aufgrund der 5-10-40-Regel – die schwergewichtige SAP-Aktie untergewichten und konnten stattdessen in kleinere Gesellschaften investieren. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der erfolgreichen Fonds lag nur halb so hoch wie jene des Index. Wer früh auf die Trendwende bei den Staatsausgaben setzte, wurde belohnt.

Japan führt das Ranking an

Die höchste Outperformance-Quote erzielte die Kategorie Aktien Japan mit 36,3 Prozent. Auch hier zahlte sich makroökonomisches Gespür aus. Die Bank of Japan normalisierte ihre Geldpolitik nach Jahren der Deflation, während ein schwacher Yen exportorientierte Unternehmen begünstigte. Mit knapp 4.000 börsennotierten Gesellschaften – ähnlich viele wie in den USA – ist der japanische Markt extrem breit aufgestellt, wird jedoch deutlich weniger von Analysten abgedeckt. Viele Unternehmen bleiben im Research-Dunkeln, wodurch Informationsasymmetrien entstehen, die aktive Manager nutzen konnten.

USA-Übergewicht wurde zur Falle

Während ein US-Übergewicht jahrelang von Vorteil war, rächte sich diese Strategie 2025. Der schwächere Dollar und der „Sell America“-Trend sorgten dafür, dass regionale Diversifizierung entscheidend wurde. In der Kategorie Aktien Welt stieg die Outperformance-Quote um mehr als 20 Prozentpunkte auf 34,6 Prozent. Fondsmanager, die US-Werte im Vergleich zum MSCI World mit seinem 72-prozentigen US-Anteil untergewichteten, hatten meist ein gutes Jahr.

Die größte Abschwächung verzeichneten nordamerikanische Aktien mit minus 8 Prozentpunkten auf nur noch 16,8 Prozent. Verantwortlich dafür war der sogenannte „Taco“-Trade – die Abkürzung steht für „Trump always chickens out“. Nach den Zollankündigungen am Liberation Day verlor der S&P 500 binnen Tagen 19 Prozent, um nach deutlichen Korrekturen der Zölle eine Woche später rasch wieder zu steigen. Wer dieses Verhalten falsch einschätzte, zahlte den Preis.

Volumen zählt unterschiedlich

Die volumengewichtete Betrachtung zeigt ein differenziertes Bild. In fünf Kategorien waren größere Fonds erfolgreicher als kleinere. Am deutlichsten in der Gruppe Aktien Asien ex Japan, wo die volumengewichtete Quote 11 Prozentpunkte über der anzahlgewichteten liegt. Das durchschnittliche Volumen der erfolgreichen Fonds betrug hier 791 Millionen Euro – deutlich mehr als der Durchschnitt von 504 Millionen Euro.

In drei Kategorien hingegen schnitten kleinere Fonds besser ab. Bei Aktien Welt liegt die volumengewichtete Quote mit 26,6 Prozent 8 Prozentpunkte unter der anzahlgewichteten. Offenbar zahlte sich Wendigkeit aus.

Kürzere Zeiträume begünstigen aktives Management

Je kürzer der Betrachtungszeitraum, desto höher die Outperformance-Quote. Über ein Jahr lag sie bei 27,1 Prozent, über drei Jahre bei 15,8 Prozent und über fünf Jahre bei 15,2 Prozent. Das schwache Börsenjahr 2022 ist nun aus der Drei-Jahres-Betrachtung herausgefallen, was die Zahlen verbessert. Seit 2023 befindet sich der Aktienmarkt in einer Aufwärtsphase, die aktive Manager zunehmend nutzen konnten.

Die Studie zeigt: In einem Umfeld mit erhöhten Risiken durch aggressive Handelspolitik, geopolitische Spannungen und Bewertungssorgen im Technologiesektor ergeben sich vermehrt Chancen für aktive Manager. Wer Trendwenden frühzeitig erkennt und entsprechend handelt, kann auch dann überzeugen, wenn passive Strategien jahrelang dominierten. Die Frage bleibt, ob 2025 eine Ausnahme war – oder ob die Marktbedingungen aktives Management dauerhaft begünstigen.