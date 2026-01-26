Welche aktiv gemanagten Fonds dominieren die Absatzlisten der Berater? DAS INVESTMENT hat nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten Produkte für das Gesamtjahr 2025 erstellt.

Topseller der Maklerpools Das sind die 11 meistverkauften aktiven Fonds der Maklerpools 2025

Das sind die 10 meistverkauften ETFs der Maklerpools in 2025

Jeden Monat veröffentlichen wir bei DAS INVESTMENT im Zuge einer exklusiven Umfrage die aktiv gemanagten Fonds und ETFs, die die Absatzlisten der deutschen Berater dominieren.

Statt eines Einzelrankings für den Dezember haben wir nun ein Gesamtranking für das Jahr 2025 erstellt. Dafür wurden die Ergebnisse aller Einzelauswertungen von Januar bis Dezember zusammengezählt.

Wie schon bei den Monatsrankings stammen auch in diesem Fall die Daten von Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, FNZ Bank und Blau Direkt.

Da einige Fonds in der Auswertung die gleiche Punktzahl erreicht haben, sind sie in diesem Fall alphabetisch sortiert.

Stand der Fonds-Daten unter den Charts (wenn nicht anders angegeben): 26. Januar 2026; Quelle der Fondsdaten: FWW-Fondsexplorer.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Platz 9 (25 Punkte): DWS Concept Kaldemorgen

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 02.05.2011

02.05.2011 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0599946893

LU0599946893 Max. Ausgabeaufschlag: 5,26%

5,26% Performance 1 Jahr: 5,18%

5,18% Performance 3 Jahre: 16,27%

16,27% Performance 5 Jahre: 21,15%

21,15% Performance 10 Jahre: 50,23%

50,23% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,63

0,63 Sum. lfd. Kosten: 1,66%

1,66% Volatilität 3 Jahre: 4,16%

4,16% Volumen in Mio. EUR: 14976

Kurzbeschreibung:

Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein flexibler Mischfonds mit globaler Ausrichtung. Das Fondsmanagement kann bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Die Anlagestrategie richtet sich nach dem allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Managements. Bis zu 20 Prozent dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere fließen. Bei der Auswahl werden neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Mit einem Volumen von knapp 15 Milliarden Euro gehört der Fonds zu den größten in dieser Auflistung. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei moderaten 4,16 Prozent.