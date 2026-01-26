Topseller: Die meistverkauften aktiven Fonds der Maklerpools (2025)
- DWS Concept Kaldemorgen Seite 1
- DWS Vorsorge Premium Seite 2
- Oddo BHF Money Market Seite 3
- DJE Zins & Dividende Seite 4
- Acatis Value Event Seite 5
- DWS Top Dividende Seite 6
- DWS Euro Flexizins Seite 7
- Fidelity Global Technology Seite 8
- Allianz Euro Cash Seite 9
- DWS ESG Euro Money Market Seite 10
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities Seite 11
Jeden Monat veröffentlichen wir bei DAS INVESTMENT im Zuge einer exklusiven Umfrage die aktiv gemanagten Fonds und ETFs, die die Absatzlisten der deutschen Berater dominieren.
Statt eines Einzelrankings für den Dezember haben wir nun ein Gesamtranking für das Jahr 2025 erstellt. Dafür wurden die Ergebnisse aller Einzelauswertungen von Januar bis Dezember zusammengezählt.
Wie schon bei den Monatsrankings stammen auch in diesem Fall die Daten von Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, FNZ Bank und Blau Direkt.
Da einige Fonds in der Auswertung die gleiche Punktzahl erreicht haben, sind sie in diesem Fall alphabetisch sortiert.
Stand der Fonds-Daten unter den Charts (wenn nicht anders angegeben): 26. Januar 2026; Quelle der Fondsdaten: FWW-Fondsexplorer.
Platz 9 (25 Punkte): DWS Concept Kaldemorgen
- Sektor: Mischfonds flexibel Welt
- Auflegung: 02.05.2011
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: LU0599946893
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,26%
- Performance 1 Jahr: 5,18%
- Performance 3 Jahre: 16,27%
- Performance 5 Jahre: 21,15%
- Performance 10 Jahre: 50,23%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,63
- Sum. lfd. Kosten: 1,66%
- Volatilität 3 Jahre: 4,16%
- Volumen in Mio. EUR: 14976
Kurzbeschreibung:
Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein flexibler Mischfonds mit globaler Ausrichtung. Das Fondsmanagement kann bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Die Anlagestrategie richtet sich nach dem allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Managements. Bis zu 20 Prozent dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere fließen. Bei der Auswahl werden neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Mit einem Volumen von knapp 15 Milliarden Euro gehört der Fonds zu den größten in dieser Auflistung. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei moderaten 4,16 Prozent.