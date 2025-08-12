Die Marktturbulenzen nach Trumps Amtsantritt haben aktive Fondsmanager kalt erwischt. Laut Morningstar-Barometer liegt ihre Erfolgsquote unter 30 Prozent – mit wenigen Ausnahmen.

Trotz erhöhter Marktvolatilität seit Donald Trumps Amtsantritt gelingt es nur 29 Prozent der aktiven Aktienfondsmanager, ihre passiven Konkurrenten zu schlagen. Das zeigt das aktuelle „European Active/Passive Barometer“ von Morningstar für das erste Halbjahr 2025.

Eigentlich sollten volatile Märkte das Spielfeld aktiver Manager sein – Zeiten, in denen sie ihre Expertise ausspielen und durch geschickte Titelauswahl die Indizes hinter sich lassen können. Die Realität sieht allerdings anders aus.

Dollar-Schwäche trifft Manager unvorbereitet

Besonders deutlich zeigt sich das Dilemma der aktiven Manager den Morningstar-Daten zufolge im Februar: Nach Trumps Amtsantritt stürzte ihre Erfolgsquote auf magere 23,1 Prozent ab – ein Tiefstand, der zeigt, wie unvorbereitet viele Fondslenker von den Marktturbulenzen getroffen wurden. Zwar erholte sich die Quote bis Juni wieder auf 29 Prozent, doch der Schock saß tief.

Trumps Handelszölle und expansive Haushaltspolitik haben die Finanzmärkte durcheinandergewirbelt. Der Dollar-Index, der die US-Währung im Verhältnis zu einem Korb von Handelspartnerwährungen misst, sackte im ersten Halbjahr um satte 10,7 Prozent ab.

Diese Entwicklung löste eine massive Umschichtung in den Portfolios aus – weg von US-Anlagen, hin zu europäischen Titeln und Schwellenländern. Ein Paradigmenwechsel, der das jahrelang gültige Narrativ vom US-Exzeptionalismus ins Wanken brachte.

US-Aktienmanager besonders schwach

Am härtesten traf es Manager von US-Large-Cap-Fonds: Nur noch jeder Fünfte (20,8 Prozent) konnte seinen Vergleichsindex schlagen. Diese Kategorie, die traditionell als besonders effizient gilt und in der passive Strategien dominieren, ist tendenziell ein schwieriges Feld für aktive Stockpicker.

Ganz anders das Bild bei Eurozonen-Aktien: Diese profitierten gleich doppelt – von der Dollar-Schwäche und höheren Verteidigungsausgaben in Europa. Die geopolitischen Spannungen und Trumps „America First“-Politik zwangen europäische Regierungen zu höheren Militärausgaben, was bestimmten Sektoren Auftrieb gab.

Umfassende Datenbasis

Die Morningstar-Analyse basiert auf einer breiten Datenbasis: Rund 30.500 aktive und passive Fonds mit Sitz in Europa flossen in die Untersuchung ein – das entspricht etwa der Hälfte des gesamten europäischen Fondsmarktes. Die Studie vergleicht dabei die Wertentwicklung aktiver Fonds mit passiven Produkten in 38 verschiedenen Aktienkategorien.

Das „Active/Passive Barometer“ erscheint halbjährlich und gilt als eine der umfassendsten Vergleichsstudien zwischen aktiven und passiven Anlagestrategien. Die Daten decken die Regionen Europa, Asien und Afrika ab und ermöglichen so einen breiten Marktüberblick.

Langfristig noch düsterer

Während die kurzfristigen Zahlen bereits wenig Anlass zur Freude geben, wird das Bild über längere Zeiträume noch trüber: Auf Zehnjahressicht schaffen es gerade einmal 13,5 Prozent der aktiven Manager, besser als ihre passiven Pendants abzuschneiden – einer der niedrigsten Werte der vergangenen Dekade.

Erfolgsquote aktiver Fonds über 10 Jahre © Morningstar Direct; Stand: 30. Juni 2025.

Zum Vergleich: Ende 2024 lag die Zehn-Jahres-Erfolgsquote noch bei 14,9 Prozent, im Juni 2024 sogar bei 16,3 Prozent. Der kontinuierliche Rückgang zeigt: Je länger der Betrachtungszeitraum, desto schwieriger wird es für aktive Manager, ihre höheren Kosten durch Mehrrendite zu rechtfertigen.

Small Caps als Lichtblick

Doch es gibt Ausnahmen: Die Morningstar-Analysten identifizierten klare Muster, wann aktive Manager bessere Chancen haben. Je kleiner die Marktkapitalisierung der Zielunternehmen, desto besser schneiden aktive Manager ab. Bei Small und Mid Caps können sie ihre Stärken ausspielen – hier ist der Informationsvorsprung größer, die Märkte sind weniger effizient.

Auch in Märkten mit starker Sektorkonzentration oder wenn wenige Aktien einen Index dominieren, haben aktive Manager bessere Karten. In solchen Situationen können sie durch gezielte Über- oder Untergewichtungen Mehrwert schaffen.

Anleihemarkt bietet mehr Chancen

Hoffnung für aktive Manager bietet auch der Rentenmarkt: Hier lag die Erfolgsquote im Juni bei 50,1 Prozent – jeder zweite aktive Anleihemanager schlug also seinen Vergleichsindex. Allerdings ist auch das ein Rückgang gegenüber 54,1 Prozent Ende 2024 und sogar 59,4 Prozent im Juni 2024.

Erfolgsquote aktiver Fixed-Income-Funds über zehn Jahre © Morningstar Direct; Stand: 30. Juni 2025

Die Gründe für die bessere Performance am Rentenmarkt sind vielfältig: Die Sorgen um die Tragfähigkeit der US-Staatsschulden unter Trumps expansiver Fiskalpolitik, die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der Notenbanken und die wachsenden Konjunkturrisiken schufen ein Umfeld, in dem aktives Management seine Stärken ausspielen konnte.

Globale Anleihen glänzen

Besonders erfolgreich waren Manager globaler Anleihen mit einer Quote von 69,8 Prozent. Sie profitierten von geschickten Währungsumschichtungen weg vom schwachen Dollar und nutzten relative Wertunterschiede zwischen verschiedenen Märkten.

Bei Euro-Anleihen sah es mit einer Erfolgsquote von nur 32,1 Prozent dagegen trübe aus. Auch britische Pfund-Anleihen enttäuschten mit 53,3 Prozent. Die erhöhten Verteidigungsausgaben europäischer Regierungen als Reaktion auf die geopolitischen Spannungen drückten auf die Kurse von Staatsanleihen und erschwerten aktiven Managern das Leben.

Gebühren fressen Vorsprung auf

Auf mittlere Sicht von drei bis fünf Jahren pendelt die Erfolgsquote aktiver Rentenmanager zwischen 50 und 55 Prozent. Das Umfeld nach der Pandemie mit seiner hohen geldpolitischen Aktivität – geprägt von Zinswenden, Inflationssorgen und Notenbankinterventionen – erwies sich als günstiges Terrain für versierte Manager.

Doch auch hier zeigt sich das alte Dilemma: Je länger der Betrachtungszeitraum, desto stärker schlagen die höheren Gebühren aktiver Fonds zu Buche. Über zehn Jahre sinkt die Erfolgsquote auf 29 Prozent – wobei das immer noch einer der besten Werte des vergangenen Jahrzehnts ist.

Nischenmärkte als Chance

Die Morningstar-Studie bestätigt einmal mehr: In liquiden Märkten mit hoher Informationseffizienz haben es aktive Manager schwer. Ihre Chancen steigen in Nischenmärkten, bei kleineren Unternehmen oder in Phasen extremer Verwerfungen – wenn sie diese denn richtig antizipieren.

Für Anleger bedeutet das: Die pauschale Entscheidung zwischen aktiv und passiv greift zu kurz. Vielmehr kommt es darauf an, in welchen Märkten und mit welchem Zeithorizont investiert wird. In effizienten Märkten wie US-Large-Caps sprechen die Zahlen klar für passive Ansätze. In weniger effizienten Segmenten wie Small Caps oder Schwellenländern können aktive Manager dagegen durchaus Mehrwert schaffen – sofern die Gebühren stimmen.