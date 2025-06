Offensive Mischfonds: Lieber aktiv oder passiv investieren?

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Nach der fulminanten Zweijahres-Rally von KI- und Wachstumsaktien hat sich der Wind an den Aktienmärkten jedoch gedreht: Im Jahr 2025 lieferten unter anderem Europa-Aktien , aber auch die viele Jahre ungeliebten Gold...

Die Aktienmärkte wussten in den letzten Jahren zu überzeugen – trotz weltweit großer politischer Unsicherheiten, diverser geopolitscher Krisenherde und historisch hoher Bewertungen.

Die Anleihenrenditen befinden sich gleichzeitig auf den höchsten Niveaus seit fast zwei Jahrzehnten, sodass nicht nur attraktive Zinskupons locken, sondern bei weiteren Zinssenkungsschritten auch Kurspotenziale winken. In den USA liegt die Verzinsung von US-Staatsanleihen oberhalb der Risikoprämie von Aktien, von Unternehmensanleihen ganz zu schweigen.

Nach der fulminanten Zweijahres-Rally von KI- und Wachstumsaktien hat sich der Wind an den Aktienmärkten jedoch gedreht: Im Jahr 2025 lieferten unter anderem Europa-Aktien , aber auch die viele Jahre ungeliebten Goldminen eine Outperformance gegenüber den USA. Im aktuellen Quartal fanden dann auch die US-Aktien wieder zu ihrer alten Stärke zurück.

Eine einzige Anlageklasse oder einen einzigen Anlagestil als klaren Favoriten für die kommenden Jahre zu benennen, fällt in dieser Gemengelage schwer. Einen guten Kompromiss, um an den Chancen der Aktienmärkte zu partizipieren, ohne alle anderen Anlageklassen außen vor zu lassen, bieten offensive beziehungsweise dynamische Mischfonds.

Mischfonds werden gemeinhin mit aktiven Managern assoziiert, denn schließlich scheint eine ihrer wesentlichen Kernkompetenzen die Anlageklassensteuerung zu sein. Doch längst stehen auch passiv-orientierten Anlegern Multi-Asset-ETFs zur Verfügung. Ist der aktive Manager bei dieser Produktart weiter im Vorteil oder können passive Vehikel eine kompetitive Alternative bieten?

Wir haben je zwei Vertreter aktiver und passiver offensiver Mischfonds unter die Lupe genommen, die wir auf den Folgeseiten vorstellen.

Die passiven Fonds: Der Purist und der Wissenschaftler

Vanguard Life Straegy 80% Equity ETF

Der Vanguard Life Strategy 80% Equity ETF (ISIN: IE00BMVB5R75) ist der jüngste Vertreter dieses Produkt-Quartetts, denn er wurde erst vor vier Jahren aufgelegt. Seitdem ist er auf über 735 Millionen Euro Volumen angewachsen. Zu seiner Beliebtheit dürfte unter anderem die niedrige Kostenquote (TER) von 0,25 Prozent Prozent pro Jahr beigetragen haben. Vanguard verfolgt bei diesem Produkt ein Dachfondskonzept, das heißt es werden innerhalb des Mischfonds-ETFs verschiedene Aktien- und Anleihen-ETFs allokiert.

Alle Produkte der Life-Strategy-Familie nutzen ein Modell, dass das Anlagevermögen auf Basis der künftig erwarteten Renditen aufteilt und dabei das angestrebte Rendite-Risiko-Profil berücksichtigt. Zusätzlich überwacht ein Komitee das Risiko und spricht auf Basis wissenschaftlicher Forschungsergebnisse Empfehlungen für eine strategische Zielallokation des Portfolios aus. Markttiming, das heißt taktische Anpassungen, finden im ETF dagegen nicht statt.

Da die Aktien und Anleihen in den Ziel-ETFs nach ihrem Börsenwert gewichtet sind, zeigt das Portfolio eine in nahezu allen Belangen übereinstimmende Vermögensaufteilung sowie ein Kursverhalten wie der Morningstar-Vergleichsindex für offensive Mischfonds. Dass die Portfolioaufteilung über die Zeit stabil bleibt, also keine Anlageklasse aus ihrem Zielwert herauswächst, stellt das tägliche Rebalancing sicher, was auch unter Einbezug der täglichen Mittelflüsse sowie der Wiederanlage von Dividenden umgesetzt wird.

Die Anleihenseite setzt sich nahezu vollständig aus dem Vanguard Global Aggregate Bond Index zusammen: Etwa zwei Drittel des Anleihenanteils sind in Staatsanleihen, ein Viertel in Unternehmensanleihen und der Rest in Verbriefungen investiert. Gegenüber dem Anleihenteil des Vergleichsindex führt dies zu einer ähnlichen Bonität von „AA-“ gegenüber „AA“ und einer fast identischen Zinssensitivität von 6,4 gegenüber 6,5. Fremdwährungen werden vollständig zum Euro abgesichert.

Die Aktienseite setzt sich aus mehreren Vanguard-Regionen-ETFs zusammen und entspricht in der regionalen Aufteilung weitestgehend der Vergleichskategorie. Allerdings weist die Vanguard-Strategie mit 12 Prozent Europa-Anteil ein deutliches Untergewicht gegenüber dem durchschnittlichen Konkurrenzfonds mit 24 Prozent auf. Auf Sektorebene gibt es hingegen keine nennenswerten Abweichungen.

Seit Auflegung im Dezember 2020 konnte der Multi-Asset-ETF eine Rendite von +42 Prozent erzielen, was 19 Prozentpunkte vor der Vergleichskategorie liegt. Sowohl 2022, dem Horrorjahr für Mischfonds, als auch im grandiosen Kapitalmarktjahr 2024 lag der Vanguard-ETF deutlich vor seiner Konkurrenz und trotz Kosten auf Indexniveau.

Über vier Jahre fallen die Performance (8 Prozent pro Jahr), Volatilität (13 Prozent) und der maximale Verlust (-16 Prozent) nur geringfügig schlechter als beim Vergleichsindex aus. Dieser Vanguard-Multi-Asset-ETF bietet Anlegern ein verlässliches Investmentprodukt, das trotz sehr niedriger Kosten einige erfolgsbringende Faktoren wie die breite weltweite Streuung und das regelmäßige Rebalancing in sich vereint.

Dimensional World Allocation 80/20

Der Dimensional World Allocation 80/20 Fund (IE00BYTYV309) bietet sich für Anleger an, die nicht rein passiv (marktgewichtet) investieren möchten. Dieser Mischfonds bietet einen wissenschaftsbasierten Smart-Beta-Ansatz im Dachfondskonzept. Der US-Vermögensverwalter Dimensional Fund Advisors stützt seine Produkte auf die Erkenntnisse der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Merton, Myron Scholes und Eugene Fama.

Dimensional-Fonds sind daher auch weder ETFs noch Indexfonds und erst recht werden sie nicht aktiv verwaltet. Stattdessen wird ein regelbasierter Auswahlprozess verwendet, um in der Vergangenheit erkannte Risikoprämien für die Anleger zu vereinnahmen. Seit Auflegung sammelte die Strategie mehr als 2,4 Milliarden Euro Volumen ein. Trotz des aufwändigen Faktor-Filters überzeugt die Strategie mit einer niedrigen Kostenquote von nur 0,35 Prozent pro Jahr.

Die Investmentphilosophie beruht auf der Kernthese, dass in den aktuellen Wertpapierkursen alle notwendigen Marktinformationen enthalten sind. Laut Dimensional können daher weder Ertragsprognosen noch Markttiming zu wiederholbaren Überrenditen zum Markt führen. Auf der Anleihenseite werden Risikoprämien über die Laufzeit, Bonität und Währung genutzt.

In der Aktienallokation werden die Faktoren Unternehmensgröße (Size), relativer Preis (Value) und Profitabilität (Quality) berücksichtigt. Das Portfolio besteht aus über 16.000 Einzelwerten und wird nur dann neu gewichtet, wenn eine deutliche Abweichung von der Zielallokation festgestellt wird.

Für die Anleihenkomponente sind zwei Dimensional-Zielfonds im Einsatz, der Dimensional Global Core Fixed Income Fund und der Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund. Im Ergebnis ist der Mischfonds zu zwei Dritteln in Unternehmensanleihen und zu knapp einem Drittel in Staatsanleihen investiert. Die Kreditqualität liegt mit „A“ unter dem Niveau des Vergleichsindex, ebenso die Zinssensitivität mit 4,3 gegenüber 6,5. Dennoch ist das Risiko bei Zinsänderungen als mittelhoch einzustufen.

Auf der Aktienseite entfallen etwas mehr als die Hälfte des Gewichts auf die drei globalen Fonds Dimensional Core Equity, Dimensional World Equity und Dimensional Global Core Equity. Die Länderallokation weicht kaum vom Vanguard-Produkt ab, jedoch ist der Dimensional-Dachfonds stärker in klein- und mittelkapitalisierte Aktien investiert.

Die Portfolio-Bewertung fällt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 geringer als im Morningstar-Vergleichsindex aus, was den Fokus auf günstigere Aktien unterstreicht. Die Sektorenanalyse zeigt keine großen Überraschungen: Teure Technologietitel sind untergewichtet, während Industrie-, Rohstoff und Energiewerte ein deutlich höheres Gewicht aufweisen.

Seit Dezember 2020 lieferte die Dimensional-Strategie mit einer Gesamtrendite von +40 Prozent eine Outperformance zur Kategorie. Der Vergleichsindex konnte dank seiner eher defensiven Ausrichtung 2021 und 2022 übertroffen werden, aber nicht über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Dass der defensiv ausgerichtete Fonds in der Vergangenheit minimal stärker an Aufwärts- als an Abwärtsphasen des Index partizipierte, war für Anleger insgesamt positiv.

Die Wissenschaft hat der Dimensional auf seiner Seite, auch wenn manche Faktorprämien phasenweise ins Hintertreffen geraten können. Der Fonds zeigt sich wegen seiner sehr breiten Streuung sowie seines defensiven und bewertungssensitiven Charakters auf der Aktien- und Anleihenseite als besonders konkurrenzfähige Mischfondsalternative.

Die aktiven Fonds: Dynamisch und dynamischer

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1594335520) wird seinem Namen gerecht. Ihn zeichnet ein dynamischer und aktiver Managementstil aus, den Fondsmanager Marcus Stahlhacke verantwortet. Mit einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro ist der Fonds eines der Schwergewichte unter den in Deutschland verwalteten Mischfonds. Mit 1,79 Prozent Kosten pro Jahr in der Privatanlegeranteilsklasse inklusive Beratervergütung reiht sich das Produkt in den Branchendurchschnitt ein.

Ein Highlight des Produkts ist, dass sich zum Anleihen- und Aktienkernportfolio opportunistisch Satelliten aus über 60 möglichen Assetklassen gesellen dürfen, darunter beispielsweise Rohstoffe, Hochzins-Schwellenländeranleihen oder gar CO²-Zertifikate. Diese können sowohl mittels ETFs, Derivaten oder anderen Fonds umgesetzt werden.

Stahlhacke kombiniert eine quantitative Analyse, die Marktzyklen erkennen soll, mit den fundamentalen Bewertungen der 82 Experten aus seinem Multi-Asset-Team. Eine weitere Besonderheit ist das Risiko- und Stabilitätsmanagement mit der kontinuierlichen Überprüfung der Kursschwankungen und der Verlustwahrscheinlichkeit. So kann die Aktienquote temporär auf über 100 Prozent erhöht oder auf unter 50 Prozent gesenkt werden. Ebenso ist auf der Anleihenseite eine dynamische Durationssteuerung möglich, die 2022 beispielsweise unter null lag.

Auf der Aktienseite setzt Stahlhacke mit Unterstützung des Best-Styles-Teams der Allianz auf ein ausgewogenes Portfolio, das gut 300 Titel enthält. Der US-Anteil liegt mit 45 Prozent etwas unter Vergleichsindex-Niveau, wohingegen Europa neutral und Großbritannien eher untergewichtet ist. Auf Sektorebene ist der Manager aktuell bei Technologie und Energiewerten vorsichtig, gewichtet aber zyklische Konsumgüter- und Gesundheitstitel über.

Die Anleihenseite setzt sich aus knapp 450 globalen Titeln zusammen, mit aktuell circa 55-prozentigem Anteil an Staatsanleihen und gut 35 Prozent Unternehmensanleihen. Zusätzlich kommen 10 Prozent Derivate zum Einsatz. Die durchschnittliche Kreditqualität liegt mit „AA-“ gegenüber des Vergleichsindex unwesentlich niedriger, die Kapitalbindungsdauer mit 7,1 Jahren gegenüber 6,5 Jahren etwas höher.

Obwohl Stahlhacke hochdynamisch agiert, zeichnet den Fonds seine für diesen offensiven Ansatz vergleichsweise geringe Volatilität und die überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Zusammenspiel des Kern- mit dem Satellitenportfolio aus.

Seit Dezember 2020 erzielte der Fonds eine Wertsteigerung von knapp +46 Prozent und konnte als einziger Fonds dieses Vergleichs sowohl die Vergleichskategorie übertreffen als auch auf Niveau des Vergleichsindex liegen. Die Volatilität (14 Prozent) und der maximale Verlust (-17 Prozent) fallen zwar höher als beim Vergleichsindex aus, jedoch nur um circa zwei moderate Prozentpunkte.

Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 steigt in Aufwärtsphasen meist stärker und liegt in Verlustphasen auf Benchmark-Niveau. Dieses vorteilhafte Fonds-Profil eignet sich deshalb besonders für vorsichtige Aktienfans, da der Fonds nach Verlustphasen schnell und vehement zurück ins Plus kam.

Acatis Datini Valueflex

Der Fonds Acatis Datini Valueflex (DE000A1H72F1) trägt in seiner Anlagestrategie unverkennbar die Handschrift des Acatis-Gründers Hendrik Leber, der diese Strategie auch persönlich verwaltet. Verfechter des aktiven Managements kommen hier voll auf ihre Kosten, denn wer diesen Fonds wählt, kauft Lebers Weltanschauung und Markteinschätzung in Reinform. Der Fonds verfügt über ein Volumen von 730 Millionen Euro und weist inklusive Beratervergütung eine für aktive Fonds durchschnittliche Kostenquote von 1,67 Prozent pro Jahr auf.

Im Gegensatz zu den anderen Fonds dieses Vergleichs verfügt der Acatis Datini Valueflex über keinerlei fixe Quoten für die Gewichtung der Asset-Klassen: Das Mindestgewicht von 25 Prozent Aktien kann mittels Derivate sogar auf null Prozent reduziert werden. Das Portfolio sollten Anleger als eine diskretionäre Allokation Lebers bester Ideen verstehen, die sich auf sein eigenes umfassendes Research stützen. Historisch lässt sich dies an einigen visionären Beispielen verdeutlichen, wie die schon im Oktober 2016 aufgebaute Bitcoin-Position oder der Kauf der Aktien des Impfstoffentwicklers Biontech Ende 2019.

Aktuell bewegen vor allem drei Investmentthemen den Fonds: Künstliche Intelligenz, medizinische Fortschritte und Infrastruktur. Dies resultiert derzeit in einem im Schnitt mittelgroß kapitalisierten Wachstumsportfolio: Leber hat insbesondere bei Nebenwerten und punktuell auch bei unterbewerteten chinesischen Aktien Chancen erkannt.

Sein Ansatz bedeutet jedoch auch, dass der Fonds sich nur für Anleger mit langen Anlagehorizonten eignet. Kurzfristige Schwankungen und Phasen mit Mindererträgen gegenüber dem Aktienmarkt sind nämlich der Preis, den Anleger für dieses offensive Portfolio zahlen müssen. In den Kalenderjahren 2019 bis 2021 enteilte die Acatis-Strategie den anderen hier vorgestellten Mischfonds mit einer Outperformance zum Vergleichsindex von 17 Prozent pro Jahr. Von 2022 bis 2025 schnitt der Fonds jedoch am schlechtesten ab.

Durch sein strukturelles Übergewicht bei Technologie-, Gesundheits- und Rohstoffwerten sowie europäischen Aktien, gepaart mit Untergewichten bei Finanz-, zyklischen Konsumgüter-, Kommunikations- und Energietiteln sowie chinesischen Aktien, weicht er stark von anderen Produkten ab. Ins Bild passt Lebers Philosophie, dass bislang vernachlässigte Anlagen wieder zu ihren historischen Durchschnittsbewertungen zurückkehren werden. Da dieser Plan in den letzten drei Jahren nicht aufging, konnte der Fonds zuletzt gegenüber der Vergleichskategorie und dem -Index nicht mithalten.

Mit einer Gesamtperformance von +30 Prozent seit Dezember 2020 erzielte der Fonds einen 7-Prozentpunkte-Mehrertrag zum Durschnitt der Vergleichsgruppe. Dem Index hinkte er jedoch 16 Prozentpunkte hinterher. Betrachtet man hingegen den längeren Zehnjahreszeitraum, so belohnte der Fonds risikofreudige Anleger mit Mehrerträgen.

Über drei Jahre rutschte der Fonds nicht nur in das untere Viertel der Vergleichskategorie ab, sondern weist auch mit knapp 22 Prozent die höchste Volatilität und einen maximalen Verlust von satten -32 Prozent auf. Diese Daten sagen wenig über die Qualität des Fonds aus, doch sollten sie Anleger für das Risikoprofil des Fonds sensibilisieren.

Der Acatis-Fonds ist somit vor allem für chancenorientierte Anleger geeignet, die abseits des Mainstreams investieren möchten. Wem andere Investmentvehikel zu „marktkonform“ erscheinen, der kann als Beimischung zusätzlich auf die Vision dieses aktiven Managers setzen.

Fazit: Marktnah teilhaben oder aktive Chancen wahrnehmen?

Alle hier vorgestellte Mischfonds-Konstrukte waren bisher lukrative Anlagen, auch weil die Finanzmärkte langfristig mit Rückenwind unterstützten. Die Reihenfolge dieses Vergleichs ist jedoch keineswegs zufällig gewählt: Mit Fortschreiten des Artikels nimmt das Maß an aktiven Entscheidungen bei der Verwaltung zu. Das zeigt auch: Mischfonds können verschiedene Wünsche erfüllen und gegenüber reinen Aktieninvestments Risiken senken oder sogar eine Performance-Schippe drauflegen.

Wer explizit einen offensiven Mischfonds mit verlässlich konstanten Aktien-Anleihen-Aufteilung sucht, wird sich mit dem Vanguard Life Strategy 80% Equity wohlfühlen.

wohlfühlen. Soll ein Fonds ohne Manager auskommen und dennoch gewisse Faktoren, wie zum Beispiel niedrige Bewertungen fokussieren, dann ist der Dimensional World Allocation 80/20 eine mehr als solide Option.

eine mehr als solide Option. Mit dem Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 erhalten Anleger aktives Management mit vielen Facetten: diszipliniert, fundamental getrieben, aber vor allem aktiv und ohne falsche Scheu bei der Quotensteuerung.

erhalten Anleger aktives Management mit vielen Facetten: diszipliniert, fundamental getrieben, aber vor allem aktiv und ohne falsche Scheu bei der Quotensteuerung. Der Acatis Datini Valueflex treibt das aktive Management mit Fondsmanager Lebers Freiheiten auf die Spitze – mit hohem Chancenpotenzial, aber eben auch höheren Risiken.

Gegen oder mit dem Strom schwimmen? Die Historie zeigt, dass sich beides gleichermaßen rentieren kann.

Über den Autor:

Julius Schneider ist Markt- und Produktanalyst im Bereich Portfoliomanagement und Analyse bei Fonds Finanz Maklerservice. Das Team des Münchner Maklerpools selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und Vermögensverwaltung Comfortinvest.