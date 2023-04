Aktiv gegen passiv Aktiver Fonds versus ETF – wer findet die besseren Asien-Pazifik-Aktien?

Der Großraum Asien gilt seit Jahren als Lokomotive der Weltwirtschaft. Der erweiterte asiatisch-pazifische Raum deckt neben den Schwellen- und Industrieländern des Fernen Ostens zusätzlich noch Australien und Neuseeland ab. Aus der Anlageregion Asien-Pazifik wird meist Japans Aktienmarkt ausgeklammert – wegen seiner dominanten Größe.

Neben Ländern, die sich auf simple Fertigungsprozesse konzentrieren, gibt es in der asiatisch-pazifischen Region längst auch Hochtechnologiestandorte, die globale Monopolunternehmen hervorbringen. Eine wachsende Mittelschicht verspricht in vielen dieser Länder langfristiges Wirtschaftswachstum. Damit ergeben sich auch neue Chancen für Investoren.

Ein erfolgserprobter Fonds, der Fidelity Asia Pacific Opportunities, und ein beliebter ETF, der Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex Japan, messen sich in diesem Vergleich miteinander. Die Produkte müssen zeigen, wer die Chancen des wachstumsstarken und vielfältigen asiatisch-pazifischen Raumes besser für Anleger einfängt – und wer die immer wieder aufflammenden Risiken der Region besser umschifft.

Der Aktive: Fidelity Asia Pacific Opportunities

ISIN: LU0345361124

Kategorie: Aktienfonds Asien Pazifik ohne Japan

Fondsgesellschaft: Fidelity

Fondsmanager: Anthony Srom

Anlageidee des aktiven Fonds

Einer der erfolgreichsten Fonds seiner Art ist der Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund. Dafür gibt es mehrere Gründe, die alle mit Fondsmanager Anthony Srom verbunden sind. Als er 2014 die Verantwortung für den Fonds übernahm, setzte Srom klare Veränderungen auf Portfolioebene um. Schon kurz darauf machte sich der Fonds durch eine Überrendite zur Morningstar-Kategorie „Asien-Pazifik ohne Japan“ bemerkbar. Diese Outperformance baute der Fonds unter Sroms Führung über die Jahre kontinuierlich aus.

Der Manager allokiert verhältnismäßig wenige Titel, von denen er aber sehr überzeugt ist. Entsprechend hoch fallen somit die Einzeltitelgewichte im Fonds aus. Um sich seine Meinung zu bilden, greift Srom auf weitreichende Ressourcen bei Fidelity zurück. Rund 100 Portfoliomanagerkollegen und Analysten mit Sitz in den unterschiedlichsten Ländern liefern bei Fidelity die Investmentideen für den Großraum Asien. Seine Investmentlaufbahn begann Srom vor etwa 25 Jahren selbst als Branchenanalyst und stieg anschließend in typischer Fidelity-Manier vom Länderfondsmanager für Thailand und Korea zum Portfoliomanager für breiter aufgestellte Asien-Aktienfonds auf.

Für seine Aktienauswahl sind die Fundamentalanalyse, Marktstimmung und Bewertung der potenziellen Investments ausschlaggebend. Auf fundamentaler Ebene sucht Srom nach Firmen mit sehr guten Bilanzen, deren ausgewiesene Gewinne kaum von den Cash-Flow-Daten abweichen, was ein besonderes Qualitätsmerkmal darstellt. Außerdem stehen Aktien im Mittelpunkt, die in Sektoren mit positiven, strukturellen Trends beheimatet sind sowie eine Unternehmensführung aufweisen, die verantwortungsbewusst mit dem Firmenkapital umgeht und es nicht etwa für unrentable Übernahmen verschwendet.

Die Fundamentalanalyse dient zum einen dazu, die Gewinnaussichten der nächsten 24 Monate beurteilen zu können. Zum anderen lässt sich dadurch das Renditepotenzial der Aktien einschätzen: Je effizienter mit dem Kapital umgegangen wird, desto besser die Chancen auf künftige Erträge.

Mit Blick auf die Marktstimmung verfolgt Srom eine antizyklische Vorgehensweise. Er untersucht die Marktmeinung zu einzelnen Aktien und analysiert, wie sie sich im Kurs widerspiegelt. Dadurch erklärt sich Sroms Präferenz für sogenannte „underowned stocks“, also Aktien, die durch die Investorenmasse wenig Beachtung finden. Die Aktienbewertung spielt hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle. Je nach Branchensektor wenden Srom und das Analyseteam verschiedene Bewertungsverfahren an. Daraus ergibt sich aber weder eine Präferenz für den Value- noch den Growth-Stil.

Das Zusammenspiel der drei Faktoren Fundamentalanalyse, Marktstimmung und Bewertung führt dazu, dass sich das Fondsportfolio auf qualitativ hochwertige Aktien konzentriert, die aber kurzfristig überverkauft wurden. Die Anzahl der Aktien im Portfolio liegt in der Regel zwischen 25 und 45 Titeln. Dabei machen die größten zehn Positionen zusammen bis zu zehn Prozent aus, zusammengerechnet also rund die Hälfte des Portfolios.

Dass Srom ein unabhängiger Stockpicker ist, zeigt sich schon auf den ersten Blick: Per Ende Februar 2023 waren fünf der zehn Top-Positionen nicht im Vergleichsindex enthalten. Damit das Fondsrisiko trotz der hohen Konzentration im Rahmen bleibt, achtet Srom auf eine diversifizierte Länder- und Branchenstruktur. Außerdem bevorzugt er eine niedrige Korrelation zwischen den Aktien sowie vergleichsweise niedrige Bewertungen beim Kauf, aber auch während der Haltedauer.

Dieser Investmentstil führt nicht nur bei Einzelaktien zu deutlichen Unterschieden gegenüber der Benchmark oder Vergleichsfonds, sondern schlägt sich auch in der Länder-, aber vor allem der Branchenaufteilung nieder. So sind Finanzwerte beispielsweise mit 15 Prozent deutlich gegenüber der Benchmark und der Morningstar-Kategorie (beide je 23 Prozent) untergewichtet. Technologieaktien sind hingegen mit 26 Prozent sowohl im Vergleich mit dem Index (19 Prozent) als auch mit den durchschnittlichen Vergleichsfonds (21 Prozent) überrepräsentiert.

So hat sich der Fonds entwickelt

Bis zur Übernahme des Fonds durch Srom verzeichnete die Strategie eine stetige Unterrendite, sowohl zur Benchmark als auch zu den durchschnittlichen Vergleichsfonds. Erst danach holte die Strategie zunächst den seit 2008 angehäuften Rückstand auf und baute anschließend kontinuierlich und unter unterschiedlichen Marktbedingungen den Vorsprung aus.

Weder der Handelsstreit zwrgleichsmaßstäbe, da die Aktienauswahl im Grundstoff- und Industriebereich die Fondsperformance belastete. Seit Srom den Fonds steuert, verzeichnete die Strategie eine Gesamtrendite von 150 Prozent, während die Benchmark 66 Prozent und der durchschnittliche Vergleichsfonds 65 Prozent Rendite erzielten (Stand: 12. März 2023). Mit diesem Ergebnis sticht der Fonds über fünf und zehn Jahre 97 Prozent beziehungsweise 96 Prozent der Konkurrenz aus.

Die Volatilität, gemessen an der Standardabweichung, hält sich trotz der teilweise aggressiven Positionierung im Rahmen, sodass die Fondskennzahlen Sharpe Ratio und Information Ratio die hervorragenden Ergebnisse im Konkurrenzvergleich widerspiegeln. Auch wenn die teils konträre Vorgehensweise zu einer vorübergehenden Unterrendite führen kann, sollte die unabhängige Investmentphilosophie des Fidelity Asia Pacific Opportunities und des Fondsmanagers langfristige Mehrwerte bieten.

Der Passive: Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex Japan ETF

ISIN: LU1900068328

Kategorie: Aktienfonds Asien Pazifik ohne Japan

Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management

Index: MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Lediglich acht der weltweit 20 ETFs für den asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan sind in Deutschland verfügbar. Davon erfüllen weitere drei ETFs aufgrund ihres geringen Volumens nicht die Mindestanforderungen vieler Investoren. Das mit 1,2 Milliarden Euro volumenstärkste Produkt in der Kategorie stammt aus dem Hause Vanguard. Es bildet den Index FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ab. Aktien aus den wachstumsstarken Schwellenländern lässt dieser ETF somit außen vor. Der hier betrachtete Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex Japan ETF legt hingegen sowohl in Unternehmen aus den entwickelten als auch Schwellenländern der Region an.

Anlageidee des ETF

Der Lyxor-ETF bildet den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index nach. Dadurch investiert er breit gestreut in vier Industrie- und acht Schwellenländer. Insgesamt besteht er aus rund 1.250 Titeln. Ihre Gewichtung erfolgt auf Basis der Marktkapitalisierung, wobei der Free Float, also die Zahl der verfügbaren umlaufenden Aktien, berücksichtigt wird. Dadurch deckt der ETF etwa 85 Prozent jedes Landes in der Region ab. Ausgeschlossen werden Titel mit geringer Liquidität.

Der Index wird quartalsweise überprüft. Zweimal im Jahr werden die Titel auf das Ausgangsgewicht zurückgesetzt (Rebalancing). Amundi, die Muttergesellschaft der Lyxor-ETFs, bildet den Index synthetisch nach. Das heißt, es werden an sich keine Aktien des Index in den ETF gekauft. Stattdessen wird über einen Swap-Kontrakt die Performance des Basisindex gesichert. Gegenpartei dieser Kontrakte ist die französische Bank Société General.

Sowohl durch die große Anzahl an Titeln als auch aufgrund der geringen Einzeltitelgewichte ist der ETF breit diversifiziert. Zusammen machen die zehn größten Portfoliopositionen lediglich ein Viertel des Gesamtvolumens aus. Hierzu gehören bekannte technologienahe Aktien wie Taiwan Semiconductor und die koreanische Samsung Electronics oder die chinesischen Werte Tencent und Alibaba. Aber auch der australische Minenbetreiber BHP Group kommt auf 2,3 Prozent Gewicht.

Auf Branchenebene liegt der größte Schwerpunkt mit 23 Prozent auf Finanzaktien. Damit fällt er gleichhoch wie bei durchschnittlichen Vergleichsfonds aus. Technologiewerte bilden mit 19 Prozent die zweitgrößte Branchenallokation und ein leichtes Untergewicht zur Vergleichskategorie, die zu 21 Prozent in Tech-Aktien anlegt.

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich beim Schwellenländergewicht: Während der ETF hier seit drei Jahren weitestgehend eine Gleichverteilung von Schwellen- und Industrieländern beibehält, zeigt die Kategorie eine leichte Präferenz für Industrieländeraktien, die mit 60 Prozent gewichtet werden. Auch mit dem Blick auf China, das im Index auf einen 30-prozentigen Anteil kommt, unterscheidet sich der ETF von der Kategorie, in der das Land 19 Prozent einnimmt.

Dieses Bild spiegelt sich auch leicht abgeschwächt im Gewicht der Sub-Region „Greater China“ wider, die neben China auch Hongkong und Taiwan umfasst. Zusammen sind diese Länder dort zu rund 50 Prozent repräsentiert, während sie im durchschnittlichen Vergleichsfonds auf 38 Prozent kommen. Der ETF ist mit 95 Prozent fast ausschließlich in Unternehmen aus dem Giant- und Large-Cap-Bereich investiert, während gängige aktive Fonds ihren Spielraum ausnutzen und stärker in mittel- oder sogar kleinkapitalisierte Werte investieren.

So hat sich der ETF entwickelt

Der ETF besitzt zwar eine lange Performance-Historie. Er konnte aber über unterschiedliche Zeiträume weder die Vergleichskategorie der aktiven Fonds noch die Index-Benchmark schlagen. Auffällig ist, dass die Renditedifferenz des ETFs zum abzubildenden Index vor 2013 über das rollierende 12-Monatszeitfenster rund 2 Prozent betrug. Unter anderem waren dafür die ETF-Kosten, die mit 0,6 Prozent pro Jahr im Vergleich zur ETF-Konkurrenz üppig ausfallen, verantwortlich. Seit 2013 liegt die Renditedifferenz zum Index nur noch circa 0,2 Prozent über den anfallenden Kosten.

Die Unterschiede bei der regionalen bzw. Länderaufteilung können die Renditeunterschiede gegenüber der Vergleichskategorie teilweise erklären. So erzielte der ETF 2021, als chinesische Aktien massiv abverkauft wurden, rund 3,8 Prozent. Das Übergewicht in Greater-China-Aktien kostete Rendite und verhinderte eine bessere Performance. So verlor der MSCI Golden Dragon Index (China 60 Prozent, Taiwan 30 Prozent und Hongkong 10 Prozent) -2,6 Prozent an Wert. Den Wertzuwachs der Kategorie von 8,0 Prozent konnte das passive Produkt aber nht erreichen.

Über fünf und zehn Jahre liegt der ETF ebenfalls hinter der Morningstar-Kategorie. Dabei verringerte sich der Abstand über die Zeit. Die Volatilität liegt im Durchschnitt hingegen auf dem Niveau der Wettbewerbsfonds.

Aktiv oder passiv – Fazit

In vielen anderen Fällen ist es reine Geschmackssache, ob Anleger ihre Investments besser mit einem aktiven Fonds oder einem passiven Vehikel umsetzen – letztendlich überwiegen meist die Ähnlichkeiten. In diesem Vergleich treffen jedoch zwei sehr unterschiedliche Produkte aufeinander. Beim aktiven Fonds entsteht der Investmenterfolg durch die Aktienauswahl. Mit dem ETF nehmen Anleger vor allem durch die breite Länderaufteilung am Wachstum der Region teil.

Der Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund macht unter Anthony Srom genau das, wofür Anleger einen aktiven Fondsmanager letztendlich bezahlen: Er investiert mit hoher Überzeugung mit einem zum Markt oft konträrem Blick und damit vor allem abseits der Benchmark. All das trieb die Fondsrendite positiv an.

Im Gegensatz dazu ist der Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex Japan ETF breit über Sektoren und vor allem über eine Vielzahl an Aktien gestreut.

Grundsätzlich sollten Anleger im Hinterkopf behalten, dass insbesondere China mit all seinen Chancen als großer aufstrebender Binnenmarkt einen enormen Einfluss auf die Region hat. Ebenso kann sich Chinas dominante Rolle im asiatisch-pazifischen Raum aber auch in Form von geopolitischen Risiken negativ bemerkbar machen. Im Vergleich zur Kategorie hat der ETF in Summe ein Übergewicht in der Teilregion Greater China. Der Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund ist dagegen nicht starr an eine Region gebunden, da die Länderzugehörigkeit einer Aktie nicht ausschlaggebend für ein Investment ist.

Den oftmals wichtigsten Vorteil eines ETFs – die geringeren Kosten – kann der vergleichsweise teure Lyxor-ETF nur bedingt ausspielen. Der Renditevergleich fällt klar zu Gunsten des aktiven Fonds aus, der über 10 Jahre eine beinahe doppelt so hohe Rendite einfuhr. Langfristig sollten Anleger aufgrund Anthony Sroms Investmentphilosophie mit dem aktiven Fonds besser bedient sein.

Über den Autor:

Simon Nöth ist Markt- und Produktanalyst Investment im Bereich Portfoliomanagement und Analyse der Münchner Gesellschaft Fonds Finanz Maklerservice. Das Portfoliomanagement-Team des Maklerpools selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und die Vermögensverwaltung Comfortinvest.