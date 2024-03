Wachstumsaktien meldeten sich nach dem Pleite-, Pech- und Pannenjahr 2022 eindrucksvoll zurück. Insbesondere dank des KI-Hypes sind manche Growth-Unternehmen heute so hoch wie nie zuvor in den globalen Aktienindizes gewichtet. Wer diese dagegen mied, musste im Vergleich sowohl im vergangenen als auch im laufenden Jahr eine herbe Performance-Enttäuschung einstecken.

Die Investmentthese für Growth-Unternehmen ist so verlockend wie einleuchtend: Sie sind so innovativ und kapitalstark, dass sie immer wieder neue Geschäftsfelder erschließen oder sogar erschaffen, um darin anschließend üppige Gewinnmargen zu erzielen. Über Aktienrückkaufprogramme statt Dividenden steigern sie zudem die Gewinne je ausstehende Aktie, was sie noch interessanter für Investoren macht.

Künstliche Intelligenz, Robotics, Cloud-Computing – immer neue disruptive Trends, Produkte und Services entstehen in immer schnellerer Geschwindigkeit. Ob es schon zu spät oder gerade erst der Anfang einer Super-Hausse ist, kann keiner mit Gewissheit sagen. Und Investments in einige wenige vermeintliche Gewinner-Aktien können sich, wie die Beispiele Paypal oder Zoom zeigen, als erschreckendes finanzielles Fiasko entpuppen. Aufgrund der Komplexität und Dynamik ist es für Anleger ratsam, lieber nicht auf Einzeltitel, sondern auf Fonds und ETFs setzen.

Doch wer bietet die besten Aussichten, um an den globalen Wachstumstrends teilzuhaben – aktive Fonds oder doch ETFs? Wir haben uns vier relevante Vertreter genauer angeschaut.

Die globalen Growth-Investments: Aktiv und disruptiv, aber nicht um jeden Preis

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der T. Rowe Price Global Focused Growth (LU1438969351) ist ein Aktien-Basisinvestment, das den Weltaktienmarkt über fast alle Zeiträume übertraf. Dafür verantwortlich ist seit zwölf Jahren der Fondsmanager David Eiswert, der den Fonds immer wieder neu erfand. Sein Hauptkriterium für die erfolgreiche Titelauswahl ist ein langfristig erwartetes Wachstumspotenzial der Portfoliounternehmen, das zum Beispiel aus technologischer Innovation oder einzigartiger Disruption entsteht.

Eiswert kombiniert die langfristig strukturellen Gewinner – darunter bekannte Tech-Riesen – und mittelfristige Chancen. Letztere findet er bei Unternehmen, die innerhalb von 24 Monaten eine deutliche Gewinnsteigerung erwarten lassen und fair bewertet sind. Das sind zum Beispiel Teile der „Glorreichen Sieben“ aber auch Börsenbetreiber, Finanz- oder Energiefirmen, die derzeit prächtig verdienen.

Eiswert hat sich ganz besonders dem Leitmotiv verschrieben, das Thomas Rowe Price Jr. 1936 als Unternehmensphilosophie verankerte: „Auf der richtigen Seite des Wandels“ stehen. Damit das gelingt, muss er ein tiefes Verständnis von Unternehmen erlangen, bevor er investiert. Die Recherchen der mehr als 350 hauseigenen Analysten bei T. Rowe Price stehen ihm dafür zu Verfügung. Entscheiden muss sich der ohnehin selektive Eiswert schlussendlich für 60 bis 80 Titel.

Mit einem 65-prozentigen US-Anteil liegt der Fonds zwar nah am Weltaktienmarkt, abgesehen davon ist er aber nicht übermäßig konzentriert. Nur etwa 35 Prozent Gewicht entfallen auf die zehn größten Positionen. Der aktuelle Fokus auf große US-Tech-Firmen führt dazu, dass der messbar aktiv gemanagte Anteil gegenüber dem MSCI World Index „nur“ 73 Prozent beträgt. Diese Momentaufnahme drückt Eiswerts Flexibilität nicht stark genug aus, denn Ende 2022 lag der aktive Anteil noch bei 82 Prozent.

Auch das Technologie-Gewicht, das derzeit fast ein Drittel des Fonds ausmacht, lag 2022 aufgrund hoher Bewertungen noch unter 15 Prozent. Dies bewahrte Anleger zunächst vor tiefen Kurseinbrüchen, kostete anschließend aber auch temporär Performance.

Langfristig führte Eiswerts Anpassungsfähigkeit jedoch zu einer grandiosen Wertentwicklung. Über den Zeitraum von 10 und 15 Jahren zählt der Fonds mit +13,8 Prozent pro Jahr beziehungsweise +14,4 Prozent pro Jahr zu den besten 1 Prozent aller globalen Aktienstrategien. Sowohl den MSCI World als auch dessen Growth-Variante ließ er damit weit hinter sich.

Eiswert erwartet nun ein globales KI-Wettrüsten und sieht die Welt am Start eines Technologie-Zyklus, der an die letzte Jahrtausendwende erinnert. Als Gewinner sieht er die Cloud-Platzhirschen Amazon, Microsoft und Alphabet und Chip-Schmieden wie Nvidia, ASML und AMD. Eiswert erwartet aber auch ein langfristig erhöhtes Niveau bei Inflation und Zinsen. Damit hebt er sich wieder einmal von der Anlegermasse ab. Wir denken, dass er seinem Leitsatz damit erneut gerecht werden dürfte.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Eine Investmentphilosophie mit besonderem Fokus auf Disruption finden Anleger beim Morgan Stanley Global Opportunity (LU0552385295) vor. Offenheit, kreatives Denken sowie geistige Flexibilität werden bei Counterpoint Global, einer für disruptive Aktieninvestments bekannten Tochter von Morgan Stanley, gefördert und von jedem Analysten und Fondsmanager gefordert.

Der erfolgsverwöhnte Global-Opportunity-Fonds wird seit seiner Auflage 2010 von Kristian Heugh, dem Co-Investmentchef bei Counterpoint Global, verwaltet. Statt der üblichen US-Tech-Titel befinden sich im Morgan-Stanley-Fonds profilklare konsumnahe Plattformunternehmen aus der zweiten Reihe. Sie zeichnen sich durch eine starke Wettbewerbsposition, hohe Kapitalrentabilität und vor allem steigendes Umsatzwachstum aus.

Statt Apple oder Microsoft ist die Mobilitäts-Plattform Uber und die Cloud-Firma ServiceNow unter den Top-Positionen zu finden. Mit Meta und Amazon sind nur zwei „Magnificent-7“-Titel im Fonds vertreten. Heughs Ziel ist es, Unternehmen zu finden, die ihren Börsenwert über die nächsten fünf Jahre verdoppeln können. Weil zirka 80 Prozent des Unternehmenswertes jenseits davon erwirtschaftet werden sollen, bedarf es einer langfristigen Perspektive.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern achtet Heugh zudem auf die Bewertungen und Profitabilität der Portfoliounternehmen. Dieser Fokus unterscheidet ihn auch von seinem Co-CIO und Lehrmeister Dennis Lynch, der die US-Growth-Fonds von Counterpoint Global verantwortet. Heugh legt zudem Wert auf Verkaufsdisziplin: Wenn der eigens berechnete faire Kurswert erreicht ist, werden Positionen abgestoßen.

Er lässt, wie für einen Counterpoint-Fonds typisch, aber hohe Bewertungen zu. Die Top-10-Titel machen im Portfolio derzeit 55 Prozent aus. Somit ist der Fonds deutlich konzentrierter als diverse Vergleichsprodukte und -Indizes. Die hohen Titelgewichte reflektieren, wie sehr Heugh von ihnen überzeugt ist. Daraus ergeben sich die Chance auf eine große Outperformance, aber auch erhöhte Risiken. So fällt die Volatilität gegenüber dem MSCI-World 30 Prozent höher aus.

Während eines besonders starken Laufs zwischen 2015 und 2020 lieferte der Fonds dafür 22 Prozent Rendite pro Jahr, was einer Outperformance von 8 Prozent pro Jahr gegenüber dem MSCI World Growth Index entspricht. Darauf folgten mit 2021 und 2022 zwei schwache Jahre, in denen Heugh seinem Faible für hoch bewertete Firmen aus der zweiten Reihe Tribut zollte: Er platzierte den Fonds im 94. und 96. Perzentil seiner Vergleichsgruppe. Vergangenes Jahr stürmte er mit +45 Prozent Wertzuwachs jedoch zurück in den Kreis der besten 1 Prozent aller Growth-Aktienfonds.

Auch seinen Titel als größter Wachstumsfonds Europas holte sich der Global-Opportunity nach zwei Jahren Pause zurück. Anleger müssen verkraften können, dass der Fonds zu Extremen neigt. Dafür sind sie sehr frühzeitig in disruptive Trends investiert. Ganz nach dem Motto der Eishockey-Legende Wayne Gretzky: „Ich laufe dorthin, wo der Puck sein wird, nicht dorthin, wo er war“.

Die passiven Investments: Nicht gewollt, aber doch gekonnt

Aus über 1.000 Indexprodukten können Anleger in Deutschland wählen. Gleichzeitig gibt es, trotz eines Jahrzehnts der Wachstumsaktien-Dominanz, eine unerklärliche Knappheit an Growth-ETFs. Nicht ein einziger explizit als solcher gekennzeichneter globaler Wachstumsaktien-ETF lässt sich finden. Stattdessen müssen Anleger auf ETFs zurückgreifen, die eher beiläufig von Growth-Aktien dominiert werden, zum Beispiel den sich ständig verändernden MSCI World Momentum Index.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Dem Growth-Stil am nächsten kommt aktuell der 3 Milliarden Euro schwere iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (IE00BP3QZ601), der den gleichnamige MSCI-Quality-Index abbildet. Dieser gehört zur Faktor-Familie von MSCI, die neben Quality auch Investmentstile wie Value, Nebenwerte oder Momentum abdeckt.

Laut Morningstar-Daten kommt die ETFs-Zusammensetzung üblichen Growth-Aktienfonds oder -Indizes sehr nahe. Sowohl das hohe erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Portfoliounternehmen von 21 als auch Positionen wie Nvidia, Microsoft oder Meta signalisieren seinen Wachstumscharakter.

Im Rahmen eines halbjährlichen Rebalancings, versucht iShares Unternehmen mit ausgeprägten Qualitätseigenschaften einzufangen. Dazu gehören eine hohe Eigenkapitalrendite, eine niedrige Verschuldung sowie geringe Gewinnvariabilität. 300 Unternehmen, die hauptsächlich in den USA und im Technologie-Sektor beheimatet sind, finden so ihren Platz im ETF. Auf die zehn größten Positionen entfällt ein Gewicht von 30 Prozent, somit ist der ETF nicht besonders konzentriert, hebt sich aber auch nicht sonderlich vom Weltaktienmarkt ab.

Der aktive Portfolioanteil – also der Unterschied durch das faktorbasierte Investieren – gegenüber dem MSCI World beträgt nur noch 63 Prozent, lag vor fünf Jahren aber noch bei 73 Prozent. Seine Nähe zum durch US-Firmen dominierten Weltaktienmarkt brachte dem ETF seit 2014 eine gute Wertentwicklung ein. Weil der ETF auf der Suche nach den profitabelsten Firmen kontinuierlich angepasst wird, gelang ihm seit Auflage sogar eine Outperformance zum MSCI World von 0,7 Prozent pro Jahr beziehungsweise 18 Prozentpunkten.

Der Qualitätsanspruch zeigte sich insbesondere in Abwärtsphasen als nützlich. Alle Risikokennzahlen, ob Volatilität (13,9 Prozent), Beta (97 Prozent) oder der maximale Verlust (-17,8 Prozent), liegen unterhalb dener des MSCI World. Für ein Faktor-Produkt ist der iShares-ETF mit Kosten von 0,3 Prozent per annum zudem günstig. In Abwesenheit eines echten Wachstumsaktien-ETFs bietet dieses Produkt Anlegern mehr als nur einen Kompromiss. Sein engerer Fokus war langfristig ein Vorteil. Zudem können Investoren darauf vertrauen, dass qualitätsorientiertes Investieren keine Modeerscheinung, sondern ein echter Evergreen der Anlagestrategien ist.

Viele Jahre fristeten Technologie-ETFs nur ein Schattendasein in Europa. Doch die enorme Nachfrage nach digitaler Hochtechnologie, die ehemals analoge Wertschöpfungsketten und Lebensbereiche in ein neues Zeitalter hob, trieb auch die Aktienkurse in den USA, dem Heimatland der dominanten Tech-Konzerne. ETFs auf den Nasdaq-100-Index übertrumpften ab 2018 kontinuierlich aktive wie passive Anlagen und erfuhren immer mehr Beliebtheit und Mittelzuflüsse. Über 35 Milliarden Euro sind heute in hierzulande gelistete Nasdaq-ETFs investiert.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Die älteste und mit über 8 Milliarden Euro heute zweitgrößte Variante ist der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (IE0032077012). Obwohl der zugrundeliegende Index kein reiner Technologieindex ist, besteht er zu 50 Prozent aus Tech-Titeln. Die Mischung mit Nicht-Tech-Firmen, wie zum Beispiel Konsum- und Kommunikationsfirmen, machen den ETF zu einem vielschichtigen Wachstumsaktienfonds, auch wenn nicht jede Firma über ein signifikantes erwartetes Wachstum verfügen muss, um Teil des Index zu sein.

Zwar sind 97 Prozent der Firmen in den USA gelistet beziehungsweise ansässig, doch erzielten die Portfoliounternehmen dort nur 50 Prozent ihres Umsatzes. Das zeigt zum einen die globale Ausrichtung der enthaltenen Firmen und qualifiziert zum anderen den ETF für diesen Vergleich. Dennoch ist der Nasdaq-ETF geografisch am stärksten zur US-Wirtschaft exponiert, was zu seiner beeindruckenden Performance beitrug. Schließlich entwickelte sich die US-Konjunktur viel robuster als dies noch vor einem Jahrzehnt erwartet wurde.

550 Prozent Kursplus stehen beim Invesco-ETF über zehn Jahre zu Buche – was ihn in den Kreis der besten 0,1 Prozent aller Fonds katapultiert. Einzig viel stärker spezialisierte Tech-Fonds oder gehebelte US-ETFs übertrafen das Invesco-Produkt.

Der Blick in den Rückspiegel wird Anleger sicher verzücken, doch sollten sie sich der besonderen Zusammensetzung des ETFs bewusst sein. Fast 50 Prozent des ETFs entfallen auf die Top-Zehn-Positionen, wodurch der Nasdaq-100 besonders vom Schicksal dieser Aktien abhängig ist. Sollten Unternehmen wie Apple, Microsoft, Nvidia oder Alphabet ihre Dominanz verlieren, würde dies elementare Folgen für das künftige Abschneiden des ETFs entfalten. Im Gegensatz zum Morgan-Stanley-Fonds, der sogar noch konzentrierter daherkommt, ist die Fokussierung jedoch nicht veränderlich, außer die Kurse einzelner Titel brechen zum Beispiel ein – wodurch ihr Gewicht sinkt.

Für den ETF spricht, dass er mit seiner breiteren Branchenstruktur nicht nur in Technologie-Aktien investiert ist, wie die ebenfalls beliebten MSCI-Tech-ETFs, bei denen sogar drei Aktien ausreichen, um auf 50 Prozent Gewicht kommen. Dennoch geht dem Invesco-ETF ein signifikantes Engagement außerhalb der USA ab: Novo Nordisk, ASML, LVMH oder TSMC können kein Portfoliobestandteil sein.

Solange US-Aktien weiterhin den Ton angeben und die Big-Techs immer wieder neue Geschäftsfelder erobern, wird ein Nasdaq-ETF wie dieser wohl das Maß aller Dinge bleiben, an dem sich selbst die besten Fondsmanager reihenweise die Zähne ausbeißen.

Fazit

Wachstumsaktien bescherten Anlegern fantastische zehn Jahre. Kein anderes Segment bot zum einen so viel spannenden Gesprächsstoff und zum anderen nahezu ungekannt starke Kurszuwächse.

Während aktive Manager das Segment schon vor Jahrzehnten entdeckten und seither erfolgreich beackern, haben ETF-Anbieter überraschend wenig zu bieten. Dabei können Anleger aus dem Vollen schöpfen, denn diverse Spielarten des Growth Investings stehen ihnen zur Verfügung – vom disruptiven Jungunternehmen bis zum verlässlichen Qualitäts-Dauerläufer (sogenannte Compounder).

Die hier vorgestellten Fonds von T. Rowe Price und Morgan Stanley gehören zum Besten, was die Branche zu bieten hat. Während der T.-Rowe-Price-Fonds langfristiges strukturelles Wachstum mit mittelfristigen Gewinnsteigerungen kombiniert und das Portfolio beständig überarbeitet, investiert der Morgan-Stanley-Manager immer mit möglichst langfristiger Perspektive abseits der hochgewichteten Schwergewichte.

Beide konnten seit Auflage den MSCI World, ihre Growth-Benchmark und die Vergleichsgruppe deutlich übertreffen. Die Fonds leben von einer rigorosen und tiefgründigen Unternehmensanalyse und scheuen keine prononcierten Gewichtungen. Gleichzeitig sind sie alles andere als immun gegen Schwächephasen. Schließlich besitzen sie mit ihren 30 oder 60 Aktien nur ein Fragment des globalen Aktienmarktes, was sie anfällig gegen überraschende Emporkömmlinge, etwa Nvidia oder Tesla, oder sich beständig selbst übertreffende Giganten wie Apple und Microsoft macht.

Der ETF-Markt kann in diesem Segment den aktiven Fondshäusern mengenmäßig nur wenig entgegensetzen. Der MSCI World Quality ETF bietet Anlegern einen MSCI-World-ähnliches Investment mit mehr Profitabilität und weniger Verlustrisiko, das sich durch seinen Faktoransatz an strukturelle Änderungen anpasst. Doch das Ass im Ärmel der passiven Anleger bleibt ein ETF auf den Nasdaq-100. Zugegebenermaßen profitierte er besonders von der Dominanz der US-Titel. Obwohl dabei kein fähiger Manager oder Visionär eingriff, um die aussichtsreichsten Zukunftsfirmen selektieren, performte er jeden aktiven Fonds (und ETF) in Grund und Boden.

Doch das Reiten der Big-Tech-Welle wird irgendwann ein Ende finden, schließlich wird es für Microsoft (2,8 Billionen Euro Börsenwert), Apple (2,6 Billionen Euro) und selbst Nvidia (ungeheuerliche 1,8 Billionen Euro) bei Bewertungen auf Dotcom-Blasen-Niveau irgendwann schwer, ihren Börsenwert nochmals zu multiplizieren.

Insofern fühlen wir uns mit den Unternehmen aus der zweiten Reihe und einem Fokus auf Qualität besonders wohl. Wer sich bei hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen unwohl fühlt, der sollte beim Value-Investing bleiben, wird jedoch zwangsläufig die für Growth-Firmen typische, oftmals unvorstellbare Innovationsfreudigkeit verpassen.

Die Quintessenz bleibt jedoch der Rat, den einst der verstorbene Charlie Munger seinem Freund und Geschäftspartner Warren Buffett mit auf dem Weg gab: „Es ist besser eine wundervolle Firma zu einem fairen Preis als eine faire Firma zu einem wundervollen Preis zu kaufen.“

Daniel Arndt © Fonds Finanz

Über den Autor:

Daniel Arndt ist Abteilungsleiter im Kompetenzcenter Investment des Maklerpools Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Sein Analyseteam selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und Vermögensverwaltung Comfortinvest.