Aktiv gegen passiv Aktiver Fonds versus ETF – wer investiert besser in Japan?

Der japanische Aktienmarkt war lange eine No-go-Area. Für die Masse der internationalen Investoren stellten japanische Aktien rund 18 Jahre lang ein Untergewicht im Portfolio dar. Oft lautete die Begründung, japanische Aktien seien nur schwer einschätzbar. Somit beließen es viele Anleger bei bekannten und bewährten Investments aus den USA, Europa und Asien mit Fokus auf China.

Die vorsichtige Haltung hatte ihre Gründe: Viele der heute in der Branche erfolgreichen Investmentprofis begannen ihre Laufbahn in den 1990er und 2000er Jahren. Sie erlebten die Kehrseite der Japan-Euphorie, die Ende der 1980er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Von da an ging es mit japanischen Aktien 20 Jahre steil bergab: Der Leitindex der japanischen Börse, der Nikkei-225, büßte von seinem Hoch im Dezember 1989 bei knapp unter 40.000 Punkten ganze 81,9 Prozent ein. Im März 2009 kam er auf sein Tief bei 7.055 Punkten. Hinzu kam, dass die Erholung seit 2009 eher schleppend in Gang kam und weit hinter dem US-Markt hinterherhinkte.

Bevor es zu dieser Misere kam, waren japanische Märkte das, was heute die US-Börsen sind: „the place to be“. Es ist kaum mehr vorstellbar, dass japanische Aktien auf dem Höhepunkt ihrer Popularität ganze 44 Prozent im MSCI All Country World Index ausmachten. Momentan sind es gerade einmal 5,7 Prozent. Auch der japanische Immobilienmarkt sprengte die Grenzen des Vorstellbaren: Zeitweise wurde das Grundstück des japanischen Kaiserpalasts höher bewertet als der gesamte Immobilienmarkt Kaliforniens. Dass derartige Exzesse nicht gut enden, weiß heute jeder.

Doch solange die Börsen laufen und die Aktienkurse steigen, will niemand etwas davon wissen.

Auch wenn es sehr lange gedauert hat, steigen die Kurse an den japanischen Märkten seit einigen Jahren wieder. Zunächst wurde das von vielen Anlegern nicht als tragfähiger Aufschwung gewertet. Ein Blick auf die Fundamentaldaten zeigt aber, dass die Kursanstiege gerechtfertigt sein könnten: Das Gros der japanischen Unternehmen verfügt über hohe Cash-Bestände, gesunde Bilanzen, und sogar der oft vermisste Shareholder-Value-Gedanke hat mittlerweile in die Vorstandsetagen Einzug gehalten.

Seit der chinesische Aktienmarkt von vielen Anlegern gemieden wird, wird zudem häufig auf die exportstarken und innovativen japanischen Unternehmen ausgewichen, weil sie enge Beziehungen zu den absatzstarken asiatischen Märkten aufweisen, aber kein nennenswertes politisches Risiko bergen: China über Bande sozusagen.

Auch hinsichtlich der Bewertung punkten japanische Aktien, was im aktuellen Zinserhöhungszyklus der westlichen Notenbanken ein gewichtiger Vorteil ist. Während das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P 500 bei 20 und im MSCI World bei 17 liegt, beträgt das KGV für den MSCI Japan trotz des Kursanstiegs seit Jahresbeginn gerade einmal 15. Ein Wert, der bei anhaltend guten Rahmenbedingungen noch viel Raum für weitere Kursanstiege lässt. Somit ist es für Anleger höchste Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ob und wie sie Japan prononcierter ins Portfolio integrieren.

Die aktiven Investments: der Fidelity Japan Value

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der Fidelity Japan Value (LU0413543058 beziehungsweise LU0611489658), früher als Fidelity Japan Advantage bekannt, ist seit 2014 Teil unserer Fondsempfehlungsliste. Er zählt derzeit zu den interessantesten Produkten innerhalb der Vergleichsgruppe für Standartwerteaktien aus Japan. Besonders macht diesen aktiven Fonds sein über viele Jahre verfeinerter Value-Ansatz. Sein Schwerpunkt liegt zwar auf niedrig bewerteten Unternehmen. Das „Deep Value“, bei dem teilweise die Qualität der Unternehmen auf der Strecke bleibt, meidet der Fonds jedoch.

Wegen seines Fokus auf substanzstarken Unternehmen sollte der Fondserfolg aber über einen längerfristigen Zeitraum bewertet werden. In den Jahren 2018 bis 2020, als die Notenbanken weltweit die Geldmenge aufblähten und Zinsen auf breiter Front kollabierten, konnten vor allem die in der Vergleichsgruppe vielfach vertretenen Growth-Fonds überdurchschnittlich zulegen. Längerfristig betrachtet zeigte sich der Fidelity Japan Value jedoch als überaus wettbewerbsfähig. So zählt der Fonds über drei, fünf und zehn Jahre konstant zu den besten zwanzig Prozent der Vergleichsgruppe.

Entscheidend für diese Ergebnisse waren unter anderem das hauseigene Research, die Unterstützung durch die vielen Aktienanalysten und eine darauf abgestimmte und konsequent umgesetzte Investmentphilosophie, die auch über mehrfache Managerwechsel hinweg konstant blieb.

Seit Dezember 2022 lenkt Min Zeng die Geschicke des Fonds. Er hatte zuvor bereits mehrere Jahre mit dem früheren Manager Ron Slattery zusammengearbeitet. Zeng ist seit 2011 bei Fidelity tätig und durchlief eine für das Haus typische Laufbahn: Auf verschiedene Research-Tätigkeiten folgte der Wechsel ins Fondsmanagement. Zeng ist neben dem Fidelity Japan Value auch für den Fidelity Japan und Fidelity Japan Select Technology verantwortlich.

Auf Sektorebene ist das Fondsportfolio bei Industrie- und Technologiewerten stärker investiert als die Vergleichsgruppe, was die Wertentwicklung 2023 unterstützte. Bei den Einzeltiteln meidet der Manager allzu große Risiken und gewichtet die Aktien selten höher als 4 Prozent. Mit rund 70 Titeln ist das Portfolio für einen Länderfonds breit gestreut. Anleger, die in den japanischen Markt investieren möchten, finden im Fidelity Japan Value ein überzeugendes Produkt, das überwiegend unabhängig von seiner Benchmark gemanagt wird und verlässlich seiner erprobten Strategie folgt.

Weder Value noch Growth: der M&G (Lux) Japan

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wer einen Japanfonds sucht, der nicht entweder auf den Value- oder den Growth-Stil festgelegt ist, wird beim britischen Asset Manager M&G Investments fündig. Während M&G im Heimatmarkt Großbritannien hauptsächlich als Rentenmanager wahrgenommen wird, bringen hiesige Investoren die Briten eher mit aktiv verwalteten Aktienfonds in Verbindung.

In diese Kerbe schlägt auch der etwa 530 Millionen Euro große M&G (Lux) Japan (LU1670626446 beziehungsweise LU1797806400). Der Fonds wurde in seiner ursprünglichen Variante bereits 1971 aufgelegt und zählt damit zu den ältesten Japanfonds in Europa. Im Zuge des Brexits und der Übersiedelung der pan-europäischen Fondspalette nach Luxemburg wurde 2018 der hier vorgestellte Ableger M&G (Lux) Japan aufgelegt.

Seit September 2019 ist Carl Vine der hauptverantwortliche Fondsmanager. Vine hat ein Vierteljahrhundert Investmenterfahrung und verantwortet außerdem einen Fonds für japanische Nebenwerte. Zudem leitet er das Asien-Pazifik-Team zusammen mit David Perrett. Die beiden sind ein seit Jahren ein eingespieltes Duo, das sich 2019 gemeinsam mit einem ihnen unterstellten siebenköpfigen Team M&G anschloss. Wie es sich für Asien-Spezialisten gehört, arbeiten Teile des Teams nahe am Geschehen in Tokio, Hongkong und Singapur.

Bei der Aktienauswahl analysiert Vine vor allem die Geschäftsmodelle und Marktstellung der möglichen Portfoliounternehmen und achtet dabei stets auf deren Bewertung. Wichtig ist dem Manager immer, dass die Unternehmen ihren Konkurrenten überlegen sind, das Risiko einer Investition realistisch eingeschätzt und das Portfolio balanciert zusammengestellt wird.

Das Ergebnis ist ein aus 30 bis 50 Titeln bestehender Fonds, in dem Einzelwerte in der Regel mit bis zu 5 Prozent gewichtet werden. Mega- und Large-Caps spielen die Hauptrolle, während Nebenwerte ein Drittel des Portfolios ausmachen. Auf Sektorebene investieren Vine und sein Team derzeit überwiegend in Industrie- (circa 26 Prozent) und zyklische Konsumwerte (+19,6 Prozent). Dass der Fonds ein bisschen was von allem bietet und nicht gänzlich abseits des Index ins Risiko geht, macht ihn zu einem geeigneten Basisinvestment für japanische Aktien aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Die passiven Investments: Ein solides Fundament

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Japanische Aktien vom Marktführer der passiven Investments und das zu geringen Kosten: Die Blackrock-Tochter iShares bietet mit dem Core MSCI Japan IMI Ucits ETF (IE00B4L5YX21 beziehungsweise IE00BKT6FV49) genau das. Die Abkürzung „IMI“ steht dabei für „Investable Market Index“ und signalisiert, dass in den gesamten japanischen Markt, also in große Standardwerte und kleinere Nebenwerte investiert wird. Entsprechend deckt das 1.000 Werte umfassende Portfolio des ETFs, das auf dem Index MSCI Japan basiert, einen Großteil der börsennotierten japanischen Unternehmen ab.

Mit einem Volumen von 4,0 Milliarden Euro ist das iShares-Produkt auch der volumenstärkste Japan-ETF in Europa. Der Größenvorteil erlaubt eine geringe Kostenbelastung des Anlegers. Gerade einmal 0,15 Prozent pro Jahr werden fällig. Damit ist der ETF zwar nicht der allergünstigste Vertreter der Vergleichsgruppe, dennoch bleibt der Preis einer Japaninvestition damit überschaubar.

Auf Sektorebene ist der ETF mit knapp 23 Prozent in Industrieaktien investiert. Dahinter folgen zyklische Konsumgüter (19 Prozent) und Technologieaktien (13 Prozent). Die Titel werden physisch mittels eines Optimierungsansatzes in das ETF-Portfolio gekauft und vierteljährlich rebalanciert. Das Portfolio ist breit diversifiziert, und die zehn größten Positionen kommen insgesamt auf ein Gewicht von lediglich 19 Prozent. Darunter fallen zum Beispiel bekannte Unternehmen wie Toyota, Sony oder Mitsubishi.

Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im ETF beträgt aufgrund der im Portfolio enthaltenen Nebenwerte niedrige 14 und bestätigt die attraktive Bewertung japanischer Unternehmen. Der ETF hat weder einen besonderen Hang zum Value- noch Growth-Stil, sodass Anleger ihr gesamtes Japan-Engagement bequem mit einem Produkt umsetzen können.

Japan nachhaltig: der Xtrackers MSCI Japan ESG ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Bereits seit April 2018 bietet Xtrackers den Xtrackers MSCI Japan ESG ETF (IE00BG36TC12 oder IE00BRB36B93) an, der Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Anbieter bildet bei diesem Produkt den MSCI Japan Low Carbon SRI Leader Index ab. Dieser Index beinhaltet mittelgroße und große Unternehmen, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten bessere ESG-Kriterien und geringere CO2-Emissionen aufweisen. Das macht sich auch bei bekannten Nachhaltigkeitsratings bemerkbar: Mit vier von fünf möglichen Globen zählt der Xtrackers-ETF gemäß Sustainalytics zu den überdurchschnittlich nachhaltigen Produkten innerhalb seiner Vergleichsgruppe.

Das Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro macht diesen ETF zwar deutlich kleiner als den iShares-Konkurrenten, dafür gehört er zu den größten nachhaltigen ETFs für japanische Aktien.

Aufgrund der Nachhaltigkeitskriterien ergibt sich ein konzentrierteres Portfolio, als das bei konventionellen Japan-ETFs der Fall ist. Insgesamt befinden sich nur 122 Aktien im Portfolio. Dadurch fällt auch die Gewichtung der zehn größten Positionen mit circa 33 Prozent konzentrierter als bei anderen Japan-ETFs aus. Auf Sektorebene ähnelt dieser ETF dem iShares-Kollegen, denn Industrieunternehmen nehmen mit 22 Prozent die größte Rolle ein. Dahinter folgen zyklische Konsumgüter (18 Prozent) und Technologiewerte (15 Prozent).

Das ETF-Portfolio wird physisch abgebildet, und alle Unternehmen des Index werden mit der entsprechenden Gewichtung gekauft. Als Artikel-8-Produkt gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eignet der ETF sich auch für Kunden, die passive Anlagen in Kombination mit Nachhaltigkeit fordern.

Fazit

Der japanische Aktienmarkt boomt wieder, und die Nachfrage nach Japan-Fonds steigt. Trotz der jüngsten Kursanstiege sind japanische Aktien in den meisten Anlegerportfolios noch unterrepräsentiert. Von einer Blase sind sie weit entfernt. Zu tiefe Narben hat der Einbruch in den 1990er- und 2000er-Jahren bei vielen Investoren hinterlassen. Fundamental ist die Japan-Story intakt: Geringe Verschuldungen, niedrige Bewertungen, aktionärsfreundliche Firmen und eine Wirtschaft, die von Asiens verschiedenen Absatzmärkten profitieren kann.

Eine Frage, die sich Anleger stellen müssen, ist die nach der Wahl der Währung. Viele Fonds- und ETF-Anbieter haben sowohl Yen- als auch Euro-gehedgte Anteilsklassen im Angebot. In den letzten Jahren ist der Yen zum US-Dollar und Euro deutlich gefallen, sodass eine Währungsabsicherung sinnvoll war. Mittlerweile gibt es aber erste Anzeichen, dass die Bank of Japan ihre ultra-lockere Geldpolitik überdenken muss. Sollte es auch in Japan Zinserhöhungen geben, dürfte der Yen zu anderen westlichen Währungen aufwerten, was ein zusätzlicher Kurstreiber für Euro-Anleger wäre. In diesem Szenario wären die Anteilsklassen in Yen attraktiver.

Wer die Währungsschwankung ausschalten möchte, der kann meist auf gehedgte Anteilsklassen zurückgreifen. Mittlerweile ergeben sich dank des hohen Euro-Zinsniveaus sogar Absicherungserträge.

Wer ein stilunabhängiges Basisinvestment sucht, der kann getrost auf einen der ETFs zurückgreifen. Der ebenfalls als Basisanlage aufgestellte M&G-Fonds wartet mit einer hervorragenden Performance auf, die aber mit einer erhöhten Volatilität einhergeht. Nicht so beim Fidelity-Produkt, das langfristig ebenso mit einer überdurchschnittlich guten Wertentwicklung daherkommt, das dafür aber den typischen Charakter eines Value-Fonds besitzt und stetig auf der Suche nach Qualitätsschnäppchen ist. Wer allen voran nach der Erfolgsbilanz urteilt, der wird nur mit den aktiven Fonds glücklich werden.

Die Portfolios warten jedoch auch jenseits ihrer Performance, mit der sie die ETFs über alle Vergleichszeiträume schlugen, mit überzeugenden und konsequent umgesetzten Strategien auf, die sich auf personalstarke und versierte Analystenteams stützen. Dies war bereits in der Vergangenheit ein Garant für den durchschlagenden Erfolg, der sich auch künftig in besonders wettbewerbsfähigen Ergebnissen niederschlagen sollte.



Über den Autor:

Maximilian Kreitlmeier leitet das Team Portfoliomanagement und Analyse beim Münchner Maklerpool Fonds Finanz Maklerservice. Sein Team selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und Vermögensverwaltung Comfortinvest.