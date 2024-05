Warum in US-Substanzaktien (Value) investieren, wenn diese von ausgeglichenen und allen voran von wachstumsorientierten (Growth) Aktienindizes in den letzten Jahren dominiert, man könnte sagen pulverisiert, wurden? Der ausgewogene Russel 1000 Index erzielte über die vergangenen fünf Jahre ein Plus von 92 Prozent, wohingegen der Russel 1000 Value Index deutlich geringere 58 Prozent einbrachte.

Die augenscheinliche Überlegenheit ist jedoch ein recht junges Phänomen. Substanzaktien, unter denen man gemeinhin reife Unternehmen mit niedrigen Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn- oder Kurs-Buchwert-Verhältnissen versteht, haben historisch Wachstumsaktien übertroffen. Teilt man den Russell 3000 Index, der repräsentativ für den US-Aktienmarkt steht, in die beiden Anlagestile auf, so schnitten Substanzaktien von 1979 bis 2017 mit 12,3 Prozent pro Jahr besser ab als Wachstumstitel mit 10,8 Prozent pro Jahr. Gemessen an historischen rollierenden Zehnjahresrenditen haben Value-Titel sogar in 70 Prozent aller Zeiträume Wachstumsaktien outperformt.

Zwischen 2017 und 2021 liegen jedoch die Wachstumsaktien deutlich vorne, da sie in diesem Zeitraum besonders von gesunkenen Zinsen und den dadurch bedingten Bewertungsausdehnungen profitierten. Das heißt, Anleger waren in dieser Phase bereit, für zukünftig erwartete Gewinne deutlich mehr zu zahlen als in den Jahrzehnten davor.

Im Investmentteam der Fonds Finanz erwarten wir künftig ein Umfeld mit höherer Inflation, die sich aus strukturellen Faktoren wie der Überalterung, Umstellung auf nachhaltige Wirtschaft und einer Regionalisierung der Lieferketten speist. Die Rückkehr des Zinsniveaus auf das Niveau von 2017 bis 2021 scheint vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich. Das daraus resultierende Umfeld dürfte aufgrund des anhaltenden Drucks auf ein erhöhtes Zinsniveau volatil ausfallen – wobei Value-Aktien weniger für Rückschläge anfällig und zur Portfoliodiversifizierung dringend erforderlich wären.

Weil man am tonangebenden US-Markt einfach nicht vorbeikommt und dieser ein unerschöpfliches Angebot an Unternehmen unterschiedlichster Couleur bietet, lohnt ein Blick in die Maschinenräume besonders relevanter Fonds und ETFs dieses Segments.

Die passiven Fonds: Der Purist und der Fundamentale

Für ein Engagement in US-Value-Aktien haben Anleger auf der ETF-Front nur eine begrenzte Auswahl. Vor allem sind für deutsche Anleger die in den USA beliebten Tracker auf die bekannten US-Value-Indizes Russell 1000 Value oder S&P 500 Value nicht erhältlich. Trotzdem gibt es für Investoren hierzulande auch mehr oder weniger interessante Optionen.

Der Purist: iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Der in Deutschland beliebteste ETF ist der iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (ISIN: IE00BD1F4M44), der im Oktober 2016 aufgelegt wurde. Er weist ein Volumen von aktuell knapp zwei Milliarden Euro aus und kostet Anleger 0,2 Prozent im Jahr. Der börsengehandelte Indexfonds bildet den MSCI USA Enhanced Value Index nach. Dieser versammelt die Value-Aktien aus dem circa 600 Titel umfassenden MSCI USA Index, der als Anlageuniversum dient.

Dass der ETF eine zu diesem Ausgangsindex neutrale Sektorenaufteilung umsetzt, ist angesichts seiner Value-Ausrichtung eher ungewöhnlich. Bei der Titelauswahl orientiert sich der Index hingegen erwartungsgemäß an drei Bewertungskennzahlen: dem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dem Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis und dem Kurs-Buchwertverhältnis (KBV). Für die Gewichtung wird neben der Bewertung auch die Marktkapitalisierung berücksichtigt.

Das Portfolio besteht in der Regel aus 150 Aktien, wobei sich die größten zehn Titel auf rund 34 Prozent Gewicht summieren. Damit ist der Index trotz der großen Titelanzahl in der Spitze konzentriert. Der Index wird zwei Mal pro Jahr angepasst und weist deutlich niedrigere Bewertungskennzahlen auf als der breite US-Aktienmarkt gemessen am KGV (12 gegenüber 21) oder KBV (1,8 gegenüber 4,8). Aber auch im Vergleich mit der Kategorie oder anderen Value-Indizes zeigt der ETF eine deutlich ausgeprägtere Orientierung in Richtung niedrige Bewertungen.

Dass sich der ETF an der Branchenaufteilung des MSCI USA Index ausrichtet, zeigt sich am auffällig hohen Technologiegewicht von 28 Prozent. Beim Durchschnitt der Wettbewerber ist der Tech-Anteil mit 15 Prozent fast halb so groß, schließlich gehören Tech-Firmen eher zur teuren Fraktion. Die gängigen US-Value-Indizes Russell 1000 Value und MSCI US Value liegen mit 10 Prozent beziehungsweise 13 Prozent sogar noch darunter.

Weil der Index jedoch auch in generell hochbewerteten Branchen wie dem Tech-Sektor mit günstigen Werten bestückt werden muss, driftet das Portfolio in Richtung Nebenwerte ab. Mittelgroß kapitalisierte Firmen machen rund die Hälfte des Portfolios aus. Seit Auflage hat der ETF mit 91 Prozent etwas weniger Rendite als seine Wettbewerber (98 Prozent) erzielt und deutlich weniger als der breite US-Markt. Der Russell 1000 Index erreichte im Vergleich dazu 174 Prozent.

Die Branchennähe zum stilneutralen MSCI USA Index hat den ETF also nicht davor bewahrt, einen Value-typischen Verlauf in einer von Wachstumsaktien dominierten Phase zu nehmen. Doch auch 2022, als die Aussicht auf Zinserhöhungen die Aktienkurse drückte, enttäuschte der ETF mit einem Wertverlust von rund minus 9 Prozent.

Der ETF von iShares eignet sich somit für Anleger, die vorrangig auf besonders niedrige Bewertungskennzahlen Wert legen. Doch mehr als eine durchschnittliche Value-Performance ist damit nicht drin.

Der Fundamentale: Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

Eine positive Überraschung hält der Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (ISIN: IE00B23D8S39) bereit. Im Gegensatz zum Großteil der verfügbaren Value-Produkte orientiert sich seine Zusammensetzung nicht hauptsächlich an Bewertungskennzahlen, sondern an den Fundamentaldaten der Unternehmen seines Anlageuniversums. Der Namenszusatz „RAFI“ des ETFs steht für „Research Affiliates Fundamental Indices“: Der zugrundeliegende Index entstand 2005 aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Indexanbieter FTSE Russell und dem US-Analysehaus Research Affiliates.

Für die Aufnahme in den Invesco-ETF spielt die fundamentale Stärke der Unternehmen, die sich aus den Fünfjahres-Durchschnittswerten vom Umsatz, Cashflow, der Dividendenhöhe sowie dem aktuellen Buchwert ableitet, eine Schlüsselrolle. Die Gewichtung der Positionen wird anhand ihrer fundamentalen Positionierung, der Marktkapitalisierung und Liquidität der Aktien entschieden.

Der bereits im November 2007 aufgelegte ETF greift auf den 1.700 Titel umfassenden FTSE USA All Cap Index als Anlageuniversum zurück. Aus diesem finden rund 1.000 Aktien, darunter auch Titel von mittelgroßen und kleinen Unternehmen, ihren Weg in den RAFI-Index und damit in den ETF. Die größten zehn Aktien summieren sich auf einen 16-prozentigen Anteil am ETF. Verglichen mit diversen Growth-ETFs, aber auch Value-Konkurrenten fällt die Konzentration auf die Top-Titel sehr gering aus.

Mit Blick auf die Value-Ausrichtung zeigt der Invesco-ETF ein ähnliches Profil wie Wettbewerber. Das erwartete KGV ist mit 15 identisch und das KBV mit 2,3 nahezu gleichauf mit dem durchschnittlichen Konkurrenten, dessen KBV 2,5 beträgt. Auch historisch ist der ETF eindeutig im Value-Bereich verortet.

Insgesamt ist das ETF-Portfolio sehr breit diversifiziert. So sind mittelgroße Unternehmen derzeit mit knapp 30 Prozent im ETF vertreten. Bei der Sektorenaufteilung unterscheidet sich der ETF nicht gravierend von Mitbewerbern oder anderen Value-Indizes, allerdings sind die Sektoren etwas ausbalancierter verteilt. Das bedeutet, generell niedrig gewichtete Branchen wie Immobilien, Versorger oder Grundstoffaktien sind im Invesco-ETF höher gewichtet.

Der ETF schlägt nicht nur seine direkte Konkurrenz seit Auflage durchgehend. Mit einem Plus von 463 Prozent kann er sogar die stilneutralen Fonds ausstechen, deren Rendite von plus 390 Prozent enorm durch wachstums- und technologienahe Aktien angetrieben wurde.

Der ETF wird somit den Ansprüchen von Value-Anlegern gerecht, die statt Billigheimer-Firmen vor allem Qualität zu günstigen Preisen im Portfolio wissen wollen. Er vermeidet typische Schwächen anderer Substanzaktien-Strategien.

Die aktiven Fonds: Value-Freunde mit gewissen Vorzügen

S4A US Long

Der S4A US Long (DE000A1H6HH3) des Frankfurter Vermögensverwalters Source For Alpha überzeugt gleich auf den ersten Blick mit seiner Performance. Doch dazu später mehr. Der Fonds verfolgt einen quantitativen Ansatz, um circa 100 Aktien aus dem 500 Aktien umfassenden Universum des S&P 500 Index auszuwählen.

Der Auswahlprozess basiert auf der empirischen Kapitalmarktforschung. Er versucht die typischen Fallen des Value-Investings zu umschiffen. Zunächst werden nach einer Reihe von Bewertungskennzahlen niedrig bewertete Aktien vorselektiert. Anschließend werden die Aktien mit Insolvenzrisiken, geringem sechsmonatigem Momentum und dem höchsten Risiko, gemessen an der historischen Volatilität, aussortiert. Wie attraktiv ein Titel ist, wird an den Risikoprämien festgemacht und entscheidet über die Gewichtung. Zudem wird der Fonds optimiert, um Faktor- und Klumpenrisiken zu vermeiden.

Der besondere Kniff des Fonds? In Krisen- beziehungsweise Crash-Situationen bauen die Manager das Portfolio kurzfristig um. Im Mittelpunkt stehen dann nicht die üblicherweise allokierten günstig bewerteten und soliden Substanzaktien, sondern vielmehr „Loser-Aktien“, die die Fondsmanager normalerweise meiden. Nach einem Abverkauf oder Aktien-Crash, so die empirische Kapitalmarktforschung, zeigten diese Verlierer-Aktien in der Folge außerordentliche Kursgewinne.

Dieser Umstand ist auch intuitiv nachvollziehbar. In Krisensituation verlieren riskante Titel überproportional, da die Anleger in Stresssituationen Risiken abbauen. In die Aktienkurse anfälliger Unternehmen wird zu diesem Zeitpunkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das schlechtestmögliche Szenario eingepreist. Beruhigt sich die Situation wieder, weil etwa Notenbanken oder Staaten stützend eingreifen, werden viele Gefahren wieder ausgepreist und die Risikoprämien verschwinden, sprich die Kurse steigen deutlich. Da vorher niemand abschätzen kann, wie lange eine Krise andauert, baut das Fondsmanagement die Positionen sukzessive auf. Es verkauft die Verlierer-Aktien wieder, sobald die zusätzlichen Risikoprämien nicht mehr erkennbar sind.

Die Portfolioausrichtung nach Sektoren und hinsichtlich der Marktkapitalisierung ist das Ergebnis des quantitativ getriebenen Anlageprozesses. Das Portfolio zeigt ein Übergewicht in eher defensiven Bereichen wie Basiskonsum-, Versorger- oder Telekommunikationsaktien. Bei den Sektoren Finanz-, Grundstoff- und Immobilienaktien neigen Anleger tendenziell dazu, die zyklische Natur des Geschäftsmodells zu unterschätzen und die Attraktivität niedriger Bewertung zu überschätzen. Solche sogenannten „Value-Fallen“ will der Fonds vermeiden – was sich in einer Untergewichtung dieser Segmente im Vergleich zur Vergleichskategorie für US-Value-Standardwerte ausdrückt. Mittelgroße Aktien, bei denen das quantitative Modell von Source For Alpha offenbar höhere Risikoprämien erkennt, sind hingegen deutlich übergewichtet.

Dass die Kombination aus einem Value-Ansatz, der während „normaler“ Börsenphasen explizit Verlierer-Aktien vermeidet, in Krisen diese „Loser-Aktien“ aber gezielt einsetzt, funktioniert hat, zeigt sich an der Performance des Fonds. Seit Auflage im Mai 2011 liegt er mit plus 442 Prozent deutlich vor der Vergleichskategorie, die plus 291 Prozent erzielte. Allerdings sollten Anleger bedenken, dass die Rendite der Strategie ohne das Jahr 2020 nicht ganz so spektakulär ausgefallen wäre.

Fidelity America

Der Fidelity America (LU0251127410) ist einer der ältesten hierzulande erhältlichen US-Value-Aktienfonds mit einer Kurshistorie von bald 34 Jahren. Er ist auch der älteste Fonds dieses Vergleichs. Mit seinem Volumen von drei Milliarden Euro schafft er es zudem unter die Top drei größten Anlagevehikel seiner Art.

Der Fonds aus dem Hause Fidelity International wird vom Manager-Duo Rosanna Burcheri und Ashish Bhardwaj gesteuert, das in dieser Zusammensetzung erst seit 2021 das Portfolio verantwortet. Wobei es den beiden nicht an Erfahrung mangelt: Burcheri arbeitet seit 24 und Ashish seit neun Jahren als Portfoliomanager. Das Duo kann auf umfangreiche Ressourcen eines der größten Fondshäuser weltweit zurückgreifen, was für die fundamental geprägte Auswahl von unterbewerteten Aktien zentral ist.

Ziel des Fonds ist es, in große US-Unternehmen zu investieren, die über eine starke Marktposition verfügen, aber derzeit vor Herausforderungen stehen, weshalb der Markt ihr langfristiges Potenzial unterschätzt. Es kann sich dabei um unterbewertete Vermögenswerte oder um unterbewertete Ertragskraft, zum Beispiel operative Cashflows, handeln. Zudem sucht das Fondsmanagement nach Value-Unternehmen, die von langfristigen Trends wie dem demografischen Wandel oder dem Infrastrukturausbau profitieren.

Der Fidelity America richtet sich dafür auch nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung aus, flankiert von ESG-Zielen und einem Engagement-Ansatz. Sowohl die Einbeziehung von langfristigen Trends als auch die Nachhaltigkeitsausrichtung wurden erst mit dem neuen Fondsmanagement eingeführt.

Dieser verfeinerte Value-Ansatz schlägt sich im Portfolio durch Bewertungskennzahlen nieder, die nun ähnlich hoch wie die der Kategorie sowie der Index-Benchmark ausfallen. Neben Aktien wie Intel, das ein Beispiel für Unternehmen mit deutlichem Verbesserungspotenzial darstellt, befinden sich auch moderat bewertete Wachstumsunternehmen wie Alphabet oder Qualcomm im Portfolio.

Mit etwa 50 Aktienpositionen und Top-Zehn-Aktien, die einen Anteil von 38 Prozent auf sich vereinen, fällt das Portfolio konzentriert aus. Der dominanteste Sektor ist das Industriegewerbe mit 19 Prozent, gefolgt von defensiven Konsumgütern und Telekommunikation. Alle drei Branchen sind gegenüber der Vergleichskategorie deutlich übergewichtet. Auffallend ist das ebenfalls hohe Gewicht an mittelgroßen Werten.

Seit das Manager-Duo den Fonds im Juli 2021 übernommen hat, liegt er mit 30 Prozent knapp vor der Vergleichskategorie (27 Prozent). Obwohl dieser Zeitraum zu kurz ist, um wirklich aussagekräftig zu sein, bringt der Fonds mit dem erfahrenen Management inklusive seiner weitläufigen Ressourcen sowie dem verfeinerten und stringenten Investmentprozess die Zutaten mit, um langfristig im Value-Segment überzeugen zu können.

Fazit

Die Aussicht auf ein strukturell anderes wirtschaftliches Umfeld, beispielsweise geprägt von steigenden Staats- und Unternehmensinvestitionen in Infrastruktur sowie ein wohl längerfristig erhöhtes Zinsniveau, bringt nach einer langen Durstrecke wieder Chancen für Substanzaktien mit sich. Selbst wer kein Value-Fan ist, sollte das Aktiensegment im Portfoliokontext betrachten. Denn in einem insgesamt volatileren Umfeld kann ein gewisser Anteil an Substanzaktien die Korrelation des Portfolios mit dem zinssensitiven Growth-Markt senken.

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF dürfte sich in einem Umfeld erhöhter Zinsen aufgrund seiner sehr niedrigen Bewertungskennzahlen deutlich weniger volatil verhalten als Wachstumsvehikel. Wegen seiner großen Nebenwerteposition konnte der ETF diese Erwartung 2022, als eine Abkehr vom Niedrigzinsumfeld eingepreist wurde, jedoch nicht erfüllen. Klare Pluspunkte für den ETF aus dem Hause iShares sind jedoch der günstige und einfache Zugang zum Value-Marktsegment.

Das passive Konkurrenzprodukt Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF stellt durch den Fokus auf Fundamentaldaten eine gewisse Qualität sicher und umgeht dadurch typische Value-Fallen, die bei der rein mechanischen Ausrichtung auf Bewertungskennzahlen auftreten können. Dieser Ansatz überzeugt unabhängig vom Marktumfeld. Er schützte Anleger auch im Jahr 2022, das der ETF mit minus 2 Prozent abschloss, vor deutlich zweistelligen Kurseinbußen, wie sie Anleger in den stilneutralen Anlagesegmenten erleiden mussten. Aber auch über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont kann der Invesco-ETF mit den stilneutralen Fonds mithalten. Das misslang den meisten passiven wie aktiven Strategien im US-Value-Aktien-Bereich.

Für den Fonds S4A US Long sprechen die Renditezahlen. Mit diesen ließ der quantitativ gemanagte Fonds seit Auflage diverse Value-Indizes und Vergleichsfonds deutlich hinter sich. Allerdings ist ein großer Teil der außerordentlichen Performance 2020 entstanden. In dem Jahr profitierte die Strategie von der raschen Aufholjagd der im Corona-Crash eingekauften „Loser-Aktien". Rechnet man dieses Jahr heraus, sind die Resultate zwar gut, aber nicht ähnlich spektakulär. Anleger, die erwarten, dass sich die Performance der vergangenen Jahre wiederholt, müssen wohl erneut auf besondere Umstände an den Börsen warten. Denn in vergleichsweise normalen Phasen ist das Fondsportfolio eher defensiv aufgestellt.

Das Management und auch ein weiterentwickelter Value-Ansatz sind beim Fidelity America erst seit knapp drei Jahren im Einsatz. Die Ergebnisse entwickeln sich aber in die richtige Richtung. So liegt der Fidelity-Fonds sowohl vor der Vergleichskategorie als auch vor Indexbenchmarks. Letztendlich geht der Invesco-ETF als unser Sieger vom Platz dieses Vergleichs. Mit seiner originellen, konsequenten und einfach nachvollziehbaren Konstruktion dürfte der Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und seine widerstandsfähige Mischung aus Value und Qualität auch in Zukunft gut in die Portfolios vieler Anleger passen.

Simon Nöth ist Markt- und Produktanalyst im Bereich Portfoliomanagement und Analyse beim Münchner Haus Fonds Finanz Maklerservice. Das Team des Münchner Maklerpools selektiert Fonds für die hauseigene Empfehlungsliste und die Vermögensverwaltung Comfortinvest.