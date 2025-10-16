Der Frankfurter Modern Value ETF setzt auf 25 Qualitätsunternehmen mit Burggraben – und übertrifft damit seit Auflegung klassische Welt-ETFs. Was steckt hinter der Strategie?

Das Analystenteam selektiert regelmäßig rund 100 Unternehmen und wählt daraus die 25 Titel mit dem höchsten erwarteten Total Shareholder Return (TSR) für die nächsten fünf Jahre aus.

In einem Marktumfeld, das von Unsicherheit und Volatilität geprägt ist, sind robuste Investmentlösungen mit langfristigem Potenzial gefragt. Vor mehr als drei Jahren beschritt die eigentümergeführte Shareholder Value Management, die vor allem für Qualität und Substanz bei der Aktienauswahl steht, mit der Auflegung eines aktiv gemanagten Aktien-ETFs völlig neue Wege.

Der im Juni 2022 gestartete Frankfurter Ucits-ETF – Modern Value (ISIN: LU2439874319) verfolgt eine systematische Aktienstrategie, die auf dem Modern-Value-Ansatz der Investment-Boutique basiert und gezielt auf „wunderbare Unternehmen“ mit wirtschaftlichem Burggraben setzt.

Shareholder Value bezeichnet den Modern-Value-Ansatz dabei als eine zeitgemäße Weiterentwicklung klassischer Value-Strategien. Neben günstigen Bewertungen stehen stabile Geschäftsmodelle, nachhaltiges Wachstum und wirtschaftliche Burggräben im Fokus. Bei der Aktienauswahl werden eigentümergeführte Unternehmen bevorzugt, die über eine starke Unternehmenskultur verfügen, eine hohen Kapitalrendite bei moderater Verschuldung erzielen und die Fähigkeit mitbringen, ihre Gewinne klug zu reinvestieren.

Frankfurter Modern Value Index

Der Frankfurter Ucits-ETF – Modern Value bildet den eigens entwickelten Frankfurter Modern Value Index vollständig physisch ab. Der Index selbst wurde bereits im Jahr 2021 in Zusammenarbeit mit dem Indexprovider Solactive lanciert und umfasst 25 gleichgewichtete Aktien aus einem globalen Anlageuniversum, die nach qualitativen Kriterien ausgewählt werden.

Als Partner des ETF fungieren Axxion als Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hauck Aufhäuser Lampe als Depotbank und Flow Traders als Market Maker.

Aktive Selektion und quartalsweises Rebalancing

Obwohl der ETF seinen Index passiv abbildet, basiert seine Zusammensetzung auf einem aktiven Auswahlprozess. Unter der Leitung des bekannten Value-Investors Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender (CEO) und Chief Investment Officer (CIO) der Shareholder Value Management, selektiert das Analystenteam regelmäßig rund 100 Unternehmen und wählt daraus die 25 Titel mit dem höchsten erwarteten Total Shareholder Return (TSR) für die nächsten fünf Jahre aus. Dieser umfasst Kursgewinne, Dividenden, Aktienrückkäufe und Kapitalrendite.

Einmal pro Quartal wird der Index überprüft und neu gewichtet. Dabei werden Titel ausgetauscht, wenn sie die Kriterien nicht mehr erfüllen oder attraktivere Aktien in die Top 25 drängen. Darüber hinaus werden alle Positionen auf eine Ausgangsgewichtung von 4 Prozent zurückgesetzt, um die angestrebte Gleichgewichtung sicherzustellen.

Neben einer leistungsstarken Rendite ist das Ziel des systematischen Investmentprozesses, die Schwankungen zu reduzieren und das Risikoprofil stabil zu halten.

Portfolio mit Fokus auf Qualität

Der ETF investiert weltweit, mit einem Fokus auf Europa und Nordamerika. Im Gegensatz zu klassischen MSCI-World-ETFs, die von den großen US-Konzernen dominiert werden, ist der Shareholder-Value-ETF derzeit zu 84 Prozent in europäischen Unternehmen investiert und lediglich mit 16 Prozent in Nordamerika.

Die ausgewählten Unternehmen zeichnen sich dabei nicht nur durch starke Geschäftsmodelle aus, sie müssen auch strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Derzeit dominieren Titel aus dem Gesundheitswesen, Technologie und Finanzen das Portfolio. Darunter finden sich ASML, Microsoft, Allianz, Merck und Münchener Rück.

ETF überzeugt mit Performance

Seit seiner Auflegung im Juni 2022 konnte der thesaurierende ETF eine Wertsteigerung von rund 60 Prozent erzielen und damit sogar klassische MSCI-World-ETFs hinter sich lassen. Die jährliche Rendite liegt bei rund 16 Prozent. Im laufenden Jahr 2025 beträgt der Zuwachs bereits mehr als 10 Prozent.

Es ist nachvollziehbar, dass sich Schwankungen bei einem derart konzentrierten Aktien-Portfolio kaum vermeiden lassen. Dennoch kann sich der ETF bei den Risikokennzahlen mit einer Drei-Jahres-Volatilität von rund 12 Prozent und einem Drawdown von etwa 13 Prozent gegenüber seiner Peergroup behaupten.

Das Fondsvolumen liegt bei gut 70 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,54 Prozent pro Jahr.

Investment mit Zeitgeist

Immer mehr aktiv gemanagte ETFs drängen auf den Markt, müssen ihren Mehrwert allerdings erst noch unter Beweis stellen. Als innovativer Pionier hat der Frankfurter Ucits-ETF - Modern Value diese Bewährungsprobe bereits bestanden und sich mit seiner hohen Qualität viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das Fondsvolumen auf über 100 Millionen Euro anwachsen wird.

Die starke Performance seit Auflegung überzeugt, auch wenn das konzentrierte Portfolio temporär größere Schwankungen mit sich bringen wird. Anleger können sich die Expertise der Shareholder Value Management über den ETF kostengünstig ins Portfolio holen. Der aktive ETF entspricht dem Zeitgeist und bietet sich sowohl für langfristige Investments als auch für Sparpläne an.