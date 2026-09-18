Han-ETF und Infrastructure Capital bringen einen S&P-500-ETF mit Covered-Call-Strategie auf den Markt. Der Infrastructure Capital S&P 500 Option ETF soll monatlich ausschütten.

Der neue ETF verbindet ein aktiv zusammengestelltes Aktienportfolio aus dem US-Index S&P 500 mit einer Covered-Call-Strategie.

Der ETF-Anbieter Han-ETF bringt gemeinsam mit dem US-Vermögensverwalter Infrastructure Capital Advisors einen neuen börsengehandelten Indexfonds auf den Markt. Der Infrastructure Capital S&P 500 Option Income ETF (ISIN: IE000SKTEI24) verbindet ein aktiv zusammengestelltes Aktienportfolio aus dem US-Index S&P 500 mit einer Covered-Call-Strategie. Anleger sollen monatliche Ausschüttungen erhalten, ohne auf Kurspotenzial zu verzichten. Handelbar ist der Fonds an der Frankfurter Börse Xetra, der London Stock Exchange und der Borsa Italiana.

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Aktive Auswahl statt festem Zeitplan

Viele optionsbasierte Ertragsstrategien folgen einem starren Muster: Sie orientieren sich an einem breiten Aktienindex und verkaufen darauf zu festen Terminen Call-Optionen. Die vereinnahmten Prämien speisen die regelmäßigen Ausschüttungen. Der Haken: Legt der Index über die vereinbarten Ausübungspreise zu, deckeln die Optionen den möglichen Gewinn.

Der neue ETF, der unter dem Kürzel SPYC läuft, soll einen anderen Weg gehen. Infrastructure Capital stellt das Aktienportfolio zusammen und stützt sich dabei auf quantitative, qualitative und relative Bewertungsanalysen. In die Auswahl fließen Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, die Profitabilität und das Kurs-Cashflow-Verhältnis ein.

Auf diese Weise soll der S&P 500 im ETF nicht streng nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Stattdessen kann der Manager einzelne Unternehmen höher oder niedriger einstufen, als es ihr Indexgewicht vorgibt. So bleibt das Engagement in großen US-Konzernen erhalten, während der Fonds zugleich gezielt einzelne Titel abseits der Schwergewichte ins Portfolio holen kann.

Optionen mit Spielraum

Auch das Optionsgeschäft handhabt Infrastructure Capital flexibel. Der Manager kann Call-Optionen mit kurzen Laufzeiten wahlweise auf einzelne Aktien im Portfolio oder auf den gesamten S&P 500 verkaufen. Dabei lassen sich mehrere Stellschrauben justieren: der Anteil des Portfolios, auf den Optionen geschrieben werden, sowie deren Ausübungspreise und Verfalltermine.

Der Manager will vor allem dort Prämien einsammeln, wo er eine Aktie für zu teuer hält oder die Schwankungen zugenommen haben. Der übrige Teil des Portfolios soll dagegen möglichst viel Kurspotenzial behalten.

Drittes Produkt auf der Han-ETF-Plattform

Für Infrastructure Capital ist SPYC bereits das dritte Produkt, das über die Plattform von Han-ETF an den Markt kommt. Nach eigenen Angaben verwaltet das auf ertragsorientierte Strategien spezialisierte Haus rund 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 10. September 2026).

Jay Hatfield, Vorstands- und Investmentchef von Infrastructure Capital Advisors, verweist auf das aktuelle Marktumfeld: Viele Anleger suchten regelmäßige Ausschüttungen, ohne dabei auf Kurspotenzial zu verzichten. „Der Fonds wurde entwickelt, um die erhöhte Volatilität, die wir bei S&P-500-Unternehmen beobachten, durch aktive Optionsstrategien in Ausschüttungen umzuwandeln“, sagt Hatfield.