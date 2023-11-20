Angespannte Immobilienmärkte Aktives Asset Management ist entscheidend

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Die kräftig gestiegenen Zinsen und die damit verbundenen höheren Finanzierungskosten haben die Immobilienmärkte unter Druck gesetzt. Im Oktober hat die Europäische Zentralbank zwar nach zehn Zinserhöhungen seit Juli 2022 eine Pause eingelegt. Das Marktumfeld bleibt jedoch vorerst herausfordernd. Um ein Immobilienfonds-Portfolio optimal durch diese Phase zu steuern, ist ein aktives Asset Management von entscheidender Bedeutung. So können nicht nur im Fondsbestand nötige Anpassungen erfolgen, sondern auch Chancen erkannt und aktiv genutzt werden.

Attraktive Anfangsrendite treffen auf Mietpreiswachstum

„An einigen Märkten bieten sich bereits wieder ausgewählte Opportunitäten“, sagt Alexander Isak, Manager des offenen Immobilienfonds UBS (D) Euroinvest Immobilien. Insbesondere die Sektoren Wohnen und Logistik hat er im Visier: „Wir sehen hier attraktive Bruttoanfangsrenditen bei einem gleichzeitig hohen erwarteten Mietpreiswachstum.“ In diesem Jahr hat er diese attraktive Kombination bereits im deutschen Markt genutzt und eine langfristig vermietete Neubau-Logistikhalle im hessischen Bensheim sowie eine Wohnanlage in Köln erworben.

Auch bei den Preisen von Büroimmobilien sind Rückgänge zu beobachten. „Büros in gut angebundenen, zentralen Lagen dürften sich jedoch positiv entwickeln und weiter stark nachgefragt sein“, sagt Isak. Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht alternative Arbeitsmodelle. Home-, Remote- und Hybrid-Working gewinnen an Bedeutung. Eine Anpassung der Büroflächen an neue Arbeitswelten ist bereits in vollem Gange. Der Trend geht zu weniger Schreibtischplätzen und mehr Raum für interaktive Fläche, Life-Style-Zonen und Service-Angebote.

Vor-Ort-Teams können gezielt agieren

Auch die erfahrenen Asset-Management-Teams des UBS-Fonds unterstützen diese Entwicklung, um Nutzern Büroflächen der neuen Generation anbieten zu können. „Von entscheidendem Vorteil ist, dass unsere Teams europaweit vor Ort angesiedelt sind. Sie kennen die regionalen Ansprüche und verfügen über lokale Netzwerke. Ihre Expertise ermöglicht eine schnelle, passgenaue Umsetzung“, sagt Isak.

Teams vor Ort sind ebenfalls ein wichtiger Trumpf für die ESG-Performance der Immobilien. Individuelle Maßnahmen etwa zur Senkung der CO2-Emissionen oder Steigerung der Energieeffizienz können erarbeitet und ausgeführt werden. Nachhaltigkeit ist im UBS (D) Euroinvest Immobilien bereits seit vielen Jahren ein zentrales Thema. 2023 wurde der Fonds erneut als GRESB-5-Star-Fonds eingestuft – zum achten Mal in Folge. Er erreichte 96 von 100 möglichen Punkten und wurde wie bereits im Vorjahr zusätzlich als Sector Leader ausgezeichnet. Die Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ist ein führendes Bewertungssystem zur Messung von ESG-Performance.

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