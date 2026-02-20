Die Aktivrente gilt seit dem 1. Januar. Warum bei vielen Rentnern, die bis zu 2.000 Euro hinzuverdienen, im Januar trotzdem zu hohe Steuern gezahlt haben und was nun folgt.

Rentner, die im Januar gearbeitet und dabei bis zu 2.000 Euro verdient haben, dürften sich über ihre Lohnabrechnung gewundert haben.

Seit Jahresbeginn erlaubt die Aktivrente Ruheständlern, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen. Der neue Steuerfreibetrag nach Paragraf 3 Nummer 21 Einkommensteuergesetz (EstG) gilt für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und soll Anreize schaffen, länger im Berufsleben zu bleiben – und damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Der Start verlief jedoch holprig. Viele Betroffene staunten beim Blick auf ihre erste Gehaltsabrechnung des Jahres: Ihr Arbeitslohn wurde zunächst ganz normal besteuert, ohne dass der Freibetrag berücksichtigt worden wäre.

Gesetzgebung kam zu spät für die Software

Der Grund liegt laut dem Bund der Steuerzahler weniger bei den Arbeitgebern als im zeitlichen Ablauf der Gesetzgebung. Der Bundestag hatte das entsprechende Gesetz erst am 5. Dezember 2025 beschlossen – also nur wenige Wochen vor dem Inkrafttreten. Die Lohnabrechnungsprogramme hätten in der verbleibenden Zeit nicht mehr angepasst werden können, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Interessenverein Bund der Steuerzahler.

Hinzu kommt: Zentrale Auslegungsfragen wurden von der Finanzverwaltung erst im Februar 2026 geklärt – also nach dem Stichtag. Erst auf Basis dieser Auslegungen konnten Softwareanbieter ihre Programme final anpassen, testen und freigeben. Eine flächendeckende Umsetzung zum 1. Januar war damit schlicht nicht möglich.

Rückrechnung erfolgt automatisch

Ist das im Januar zu viel einbehaltene Geld nun verloren? Die Antwort des Bunds der Steuerzahler ist eindeutig: nein. Sobald die erforderlichen Software-Updates in den Abrechnungssystemen eingespielt sind, führen diese automatisch eine sogenannte Rückrechnung durch. Der betroffene Monat wird dabei neu berechnet, und die zu viel einbehaltene Lohnsteuer wird mit einer der nächsten Gehaltsabrechnungen erstattet.

„Arbeitgeber warten üblicherweise nicht bis zum Jahresende, sondern korrigieren, sobald es technisch möglich ist“, so Karbe-Geßler. In vielen Fällen dürfte die Korrektur ein bis zwei Monate nach Bereitstellung der technischen Anpassung auf dem Konto der Betroffenen sichtbar werden.

Ausnahme: Arbeitsverhältnis bereits beendet

Eine Ausnahme gibt es: Hat das Arbeitsverhältnis bereits geendet und fließen keine weiteren Lohnzahlungen, kann keine Verrechnung mehr vorgenommen werden. In diesem Fall erhalten Betroffene die zu viel gezahlte Steuer erst über die Einkommensteuererklärung im Folgejahr zurück. Das Bundesfinanzministerium bestätigt das in seinen „Fragen und Antworten zur Aktivrente“: Ist eine nachträgliche Korrektur durch den Arbeitgeber nicht mehr möglich, kann die Aktivrente nachträglich mit der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.

Die Verzögerung beim Start ist das eine – doch die Aktivrente hat auch strukturelle Grenzen. Von ihrem Steuervorteil ausgeschlossen bleiben Frührentner, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, Selbstständige und Freiberufler sowie Beamte mit Versorgungsbezügen. Auch Minijobber, bei denen die Lohnsteuer pauschal abgeführt wird, sind nicht begünstigt – obwohl sie rund die Hälfte aller arbeitenden Rentner ausmachen.

Und auch berufstätigen Rentnern, die von der Aktivrente profitieren, drohen einige steuerliche Fallstricke, warnt Taxfix-Steuerexpertin Maike Richterstetter. So können unter anderem Zusatz- oder Sonderzahlungen den Freibetrag überschreiten. Zudem erschweren unregelmäßige Arbeitszeiten mit schwankenden Monatsgehältern die Planung, da der Freibetrag monatlich gilt und nicht mit anderen Monaten verrechnet werden kann.