Die Deutsche Aktuarvereinigung hält freiwillige Lösungen für gescheitert und plädiert für eine Versicherungspflicht in der bAV – aber ohne zusätzliche Haftung für Arbeitgeber.

Susanna Adelhardt, Vorstandsvorsitzende der DAV: „Wenn das Ziel eine breite und nachhaltige Absicherung des Lebensstandards im Alter ist, braucht es mehr Verbindlichkeit bei der bAV.“

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat beim digitalen Jahrespressegespräch ein grundlegendes Umdenken in der Alterssicherungspolitik gefordert. Die rund 7.000 Mitglieder zählende Berufsvereinigung der Versicherungs- und Finanzmathematiker begrüßt zwar die laufenden Reformen zur privaten Altersvorsorge (pAV) und zur betrieblichen Altersversorgung (bAV), hält die bisherige Stoßrichtung aber für unzureichend.

„Eine Alterssicherung, die allein auf Umlagefinanzierung basiert, steht langfristig nur auf einem Bein. Für mehr Stabilität braucht es ein zweites starkes Standbein in Form kapitalgedeckter Alterssicherung“, sagte Susanna Adelhardt, Vorstandsvorsitzende der DAV, beim Pressegespräch.

Freiwilligkeit hat versagt

Kern der DAV-Kritik: Freiwillige Vorsorge erreicht die Menschen nicht, die sie am dringendsten brauchen. Sowohl bei der Riester-Rente als auch bei der Verbreitung der bAV habe die Vergangenheit gezeigt, dass Beschäftigte mit geringem Einkommen oder in kleinen Unternehmen oft ohne zusätzliche Absicherung blieben. Laut dem BMAS-Bericht „Verbreitung der Altersvorsorge 2023“ (Stand Januar 2025) verfügt knapp die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 25 und 67 Jahren über keine betriebliche Altersversorgung.

Das neue Altersvorsorgedepot im Rahmen der pAV-Reform stärke zwar die Vermögensbildung, löse das eigentliche Problem aber nicht. Denn Vermögen ansparen und im Alter dauerhaft abgesichert sein sind laut DAV zwei verschiedene Dinge: Wer sein angespartes Kapital im Laufe des Ruhestands aufbraucht, hat keine Alterssicherung – sondern nur einen aufgeschobenen Konsum.

Pflicht mit oder ohne Ausstiegsoption

Da der Gesetzgeber in der privaten Vorsorge auf eine verpflichtende lebenslange Auszahlung verzichtet hat, sieht die DAV die betriebliche Altersversorgung als entscheidenden Hebel. Die Vereinigung spricht sich dafür aus, alle Arbeitnehmer entweder automatisch in ein bAV-System einzuschreiben — mit der Möglichkeit, aktiv auszutreten (Auto-Enrolment) — oder eine generelle Teilnahmepflicht einzuführen (Obligatorium). „Wenn das Ziel eine breite und nachhaltige Absicherung des Lebensstandards im Alter ist, braucht es mehr Verbindlichkeit“, so Adelhardt.

Damit Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig belastet werden, knüpft die DAV ihre Forderung an klare Bedingungen: Unternehmen sollen nicht für Verluste aus der kapitalgedeckten Versorgung haften müssen – weder bei Angeboten mit noch ohne Garantien. Bereits bestehende betriebliche Versorgungszusagen sollen auf ein etwaiges Obligatorium angerechnet werden können. Außerdem fordert die DAV standardisierte und vereinfachte Prozesse, damit auch kleine Arbeitgeber die Anforderungen ohne großen Aufwand erfüllen können.

Rente darf schwanken – wenn sie dafür höher ist

Zusätzlich mahnt die DAV Reformen in der Rentenphase selbst an. Würden moderate Schwankungen der monatlichen Rentenhöhe zugelassen – also akzeptiert, dass die Auszahlung in schlechten Börsenphasen leicht sinkt und in guten steigt – ließen sich nach Einschätzung der DAV langfristig mehr Mittel in Sachwerte wie Aktien oder Infrastruktur investieren. Das Ergebnis wären im Durchschnitt höhere Renten über die gesamte Laufzeit. Das geltende Steuerrecht verhindere solche Modelle derzeit jedoch, da es ihnen die Teilnahme an der staatlichen Förderung verwehre.

Besonders geeignet für Altersvorsorgegelder sieht die Vereinigung Infrastrukturinvestitionen: Weil Rentenversprechen über Jahrzehnte laufen, passen sie strukturell gut zu langfristigen Projekten etwa in Energie oder Verkehr. Staatliche Vorgaben, in welche konkreten Projekte investiert werden muss, lehnt die DAV jedoch ab – das solle im Ermessen der Versorgungseinrichtungen bleiben.