Die DAV empfiehlt, den Höchstrechnungszins für Lebensversicherungs-Neuverträge 2027 unverändert bei 1,0 Prozent zu belassen. Warum, und was das für Versicherer bedeutet.

DAV-Vorsitzende Susanne Adelhardt: „Das heutige Zinsniveau ist weiterhin spürbar höher als in den Jahren der Niedrigzinsphase vor 2022“.

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) spricht sich dafür aus, den Höchstrechnungszins für Neuverträge in der Lebensversicherung auch 2027 bei 1,0 Prozent zu belassen. Die seit Januar 2025 geltende Marke solle beibehalten werden, teilte die Vereinigung mit. Das Bundesfinanzministerium, das über die endgültige Festlegung entscheidet, ist den DAV-Empfehlungen in der Vergangenheit stets gefolgt.

„Höhere Zinsniveaus an den Kapitalmärkten und eine weiterhin anspruchsvolle wirtschaftspolitische Lage sind in unsere Einschätzung eingeflossen“, erklärt DAV-Vorsitzende Susanna Adelhardt. Geopolitische Konflikte, die wirtschaftliche Situation in Deutschland und politische Unsicherheiten in Europa führten zu stärkeren Schwankungen an den Kapitalmärkten.

Der Höchstrechnungszins orientiert sich am allgemeinen Zinsniveau am Kapitalmarkt, das maßgeblich von der Geldpolitik der Zentralbanken beeinflusst wird. Mittelfristig sei davon auszugehen, dass der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei rund 2 Prozent bleibe, so die DAV.

Wichtige langfristige Referenzzinsen wie der zehnjährige EUR-Swapsatz lagen im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 deutlich über 2 Prozent. Damit bestehe ein ausreichender Sicherheitsabstand zu einem Höchstrechnungszins von 1,0 Prozent. „Das heutige Zinsniveau ist damit weiterhin spürbar höher als in den Jahren der Niedrigzinsphase vor 2022“, sagt Adelhardt.

Modellrechnungen stützen Empfehlung

Die aktuellen Modellrechnungen der DAV ergeben für ein repräsentatives Anlageportfolio künftig erzielbare Durchschnittsrenditen, die dauerhaft über dem empfohlenen Höchstrechnungszins von 1,0 Prozent liegen. Die Berechnungsergebnisse lägen wegen der zuletzt stabilen längerfristigen Zinsen im Bereich des Vorjahres.

Zur Ermittlung des empfohlenen Höchstrechnungszinses verwendet die DAV Szenarien für die Entwicklung der Renditen eines repräsentativen Neuanlageportfolios, die mit einem stochastischen Modell gewichtet werden. Um kurzfristige Schwankungen abzuschwächen, wird ein fünfjähriger Durchschnittswert gebildet. Auf die geglätteten Renditen wird zusätzlich ein Sicherheitsabschlag von 40 Prozent angewendet.

Entwicklung seit 2022

Von 2022 bis 2024 lag der Höchstrechnungszins aufgrund des langanhaltenden Niedrigzinsniveaus bei 0,25 Prozent. Im Jahr 2025 wurde er auf 1,0 Prozent angehoben, nachdem sich das allgemeine Zinsniveau Anfang 2022 deutlich erhöht hatte.

Der vorgeschlagene Höchstrechnungszins stellt eine Empfehlung für eine gesetzliche Obergrenze dar, die das Bundesfinanzministerium festlegt. Die Lebensversicherungsunternehmen legen innerhalb dieses Rahmens eigenständig fest, welchen Garantiezins sie ihren Kunden anbieten.

Bildquelle: DAV

Höchstrechnungszins ist nicht gleich Garantiezins

Der Höchstrechnungszins wird häufig mit dem Garantiezins verwechselt, dabei handelt es sich um unterschiedliche Größen. Der Höchstrechnungszins ist eine gesetzliche Obergrenze für den maximalen Rechnungszins, den Lebensversicherer bei der Berechnung ihrer Deckungsrückstellungen nutzen dürfen. Diese Rückstellungen müssen Versicherer bilden, um ihren langfristigen Leistungsversprechen nachkommen zu können.

Der Garantiezins hingegen ist die konkrete Mindestverzinsung, die ein Versicherer seinen Kunden für ein bestimmtes Lebensversicherungsprodukt zusagt. Er kann dem Höchstrechnungszins entsprechen, darf diesen jedoch nicht überschreiten. Viele Versicherer bieten ihre Produkte mit Garantiezinsen unterhalb des Höchstrechnungszinses an, um sich Spielraum für Investitionen in renditestärkere Anlagen zu schaffen.

Die tatsächliche Verzinsung von Lebensversicherungen setzt sich aus dem Garantiezins und der jährlich neu festgelegten Überschussbeteiligung zusammen. Die Überschussbeteiligung hängt von den erwirtschafteten Erträgen des Versicherers ab und kann schwanken.

Auswirkungen auf verschiedene Produkttypen

Die Erhöhung oder Senkung des Höchstrechnungszinses wirkt sich unterschiedlich auf verschiedene Lebensversicherungsprodukte aus:

Bei klassischen Lebens- und Rentenversicherungen mit vollständiger Beitragsgarantie ermöglicht ein höherer Höchstrechnungszins attraktivere Garantiezusagen. Die Erhöhung von 0,25 auf 1,0 Prozent Anfang 2025 machte klassische Produkte nach Jahren der Niedrigzinsphase wieder darstellbar. Bei einem Höchstrechnungszins von nur 0,25 Prozent hatten viele Versicherer klassische Produkte aus dem Portfolio genommen oder nur mit sehr niedrigen Garantien angeboten.

Dies galt insbesondere für die Riester-Rente, bei der der Gesetzgeber eine vollständige Beitragsgarantie vorschreibt. Mehrere Versicherer hatten sich wegen des niedrigen Höchstrechnungszinses vom Riester-Markt zurückgezogen, da sie die geforderten Garantien nicht mehr erwirtschaften konnten. Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), bezeichnete die Zinserhöhung daher als eine echte Chance für das staatlich geförderte Vorsorgeprodukt.

Fondspolicen: Höchstrechnungszins beeinflusst Rentenfaktor

Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen (Fondspolicen) sind die Auswirkungen indes differenzierter. In der Ansparphase bleiben Fondspolicen vom Höchstrechnungszins weitgehend unbeeinflusst, da das Kapital direkt in Investmentfonds angelegt wird.

Relevant wird der Höchstrechnungszins erst bei der Verrentung: Wenn das angesparte Kapital in eine lebenslange Rente umgewandelt wird, bestimmt der Rentenfaktor die Höhe der monatlichen Auszahlung. Ein höherer Höchstrechnungszins ermöglicht bessere Rentenfaktoren – sowohl für die garantierte als auch für die prognostizierte Rente. Analysen zeigen, dass die Rentenfaktoren nach der Erhöhung des Höchstrechnungszinses im Jahr 2025 deutlich gestiegen sind.

BU: Höherer Höchstrechnungszins, niedrigere Beiträge

Auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung wirkt sich der Höchstrechnungszins aus, da die Versicherer für die Kalkulation künftiger Leistungen Rückstellungen bilden müssen. Ein höherer Höchstrechnungszins kann zu niedrigeren Beiträgen oder höheren garantierten Leistungen führen.

Für die Versicherungsunternehmen selbst bedeutet ein höherer Höchstrechnungszins grundsätzlich niedrigere Deckungsrückstellungen, was Bilanz und Eigenkapitalanforderungen entlastet. Allerdings müssen die Versicherer sicherstellen, dass sie die höheren Garantiezusagen langfristig erwirtschaften können.