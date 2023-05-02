Deutsche Aktuarvereinigung Verband der Versicherungsexperten will politisch stärker mitmischen

Der rund 6.300 Mitglieder zählende Berufsverband der Versicherungsmathematiker in Deutschland will sich zukünftig stärker bei Branchenthemen einmischen: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Kompetenzen der Deutschen Aktuarvereinigung als Expertenorganisation noch stärker in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen“, kündigte jetzt der neu gewählte DAV-Vorstandsvorsitzende Maximilian Happacher an. 

Gesellschaftlichen Diskurs bereichern 

„Anspruch der Aktuarvereinigung ist es, als Vereinigung mit tiefer fachlicher Expertise wahrgenommen und an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen als Berater beteiligt zu sein“, gibt Happacher als Ziel für seine zweijährige Amtszeit aus. Dabei spielen Versicherungs- und Finanzthemen die wichtigste Rolle. Er wolle aber auch „den Austausch mit gesellschaftlichen Gruppen jenseits der Versicherungsbranche aufbauen und fördern.“ 

Der neue DAV-Vorstand besteht aus: 

Vorstandsamt / Schwerpunkt Name Funktion
Vorsitzender Maximilian Happacher  Vorstandsmitglied Ergo International
Stellvertretende Vorsitzende Susanna Adelhardt  Head of Benefits Evonik
Past President Herbert Schneidemann  Vorstandsvorsitzender Die Bayerische 
Altersversorgung Helmut Aden  Vorstandsmitglied BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes
Weiterbildung Guido Bader  Vorstandsvorsitzender Stuttgarter Versicherungsgruppe
Berufsständische Fragen Jürgen Bierbaum  Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Alte Leipziger Lebensversicherung
Kommunikation Nils Dennstedt  Partner Deloitte
Internationales Clemens Frey  Partner Roland Berger
Ausbildung und Prüfung Nora Gürtler  Leiterin Group Audit Assicurazioni Generali Gruppe
Vertreter DGVFM Ralf Korn  TU Kaiserslautern
Schadenversicherung Matthias Land  Chefaktuar Schadenversicherung Gothaer
Vertreter IVS Friedemann Lucius  Vorstandsvorsitzender Heubeck
Investment Aristid Neuburger  Geschäftsführer Beltios
Krankenversicherung Wiltrud Pekarek  Vorstandsmitglied Hallesche Krankenversicherung
Lebensversicherung Volker Priebe  Vorstandsmitglied Allianz Lebensversicherung
Actuarial Data Science Daniela Rode  Vorständin Krankenversicherung Signal Iduna
Enterprise Risk Management Frank Schiller  Chief Actuary und Leiter Data, Aktuariat, Pricing & Risk für die Leben- und Krankenrückversicherung Munich Re
Rechnungslegung/Regulierung Dirk Stötzel  Verantwortlicher Aktuar, Versicherungsmathematische Funktion und Leiter des Aktuariats Personen bei der R+V Lebensversicherung
 

Darüber hinaus sei es ihm ein wichtiges Anliegen, während seiner Amtszeit den Bekanntheitsgrad des Berufsbildes Aktuar in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Zugleich entwickele sich der Job immer weiter: „Es kommen neue Aufgaben und Themenfelder auf den Berufsstand zu“, berichtet Happacher. Das werde auch in der Aus- und Weiterbildung immer wichtiger. „Das wird für mich ein wichtiger Punkt in meiner Amtszeit sein.“ 

Neue Mitglieder im Vorstand des DAV 

Happachers Vorgänger Herbert Schneidemann wechselt nach zwei Jahren Amtszeit in die Rolle des Past President und bleibt damit im sogenannten engeren Vorstand vertreten. Die Stellvertretende Vorstandsvorsitzende ist Susanna Adelhardt. Neu im DAV-Vorstand sind Helmut Aden, Clemens Frey, Matthias Land sowie Dirk Stötzel. Das Gremium verlassen hingegen Detlef Frank, Maria Heep-Altiner und Wilhelm Schneemeier.  