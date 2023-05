Deutsche Aktuarvereinigung Verband der Versicherungsexperten will politisch stärker mitmischen

Der rund 6.300 Mitglieder zählende Berufsverband der Versicherungsmathematiker in Deutschland will sich zukünftig stärker bei Branchenthemen einmischen: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Kompetenzen der Deutschen Aktuarvereinigung als Expertenorganisation noch stärker in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen“, kündigte jetzt der neu gewählte DAV-Vorstandsvorsitzende Maximilian Happacher an.

Gesellschaftlichen Diskurs bereichern

„Anspruch der Aktuarvereinigung ist es, als Vereinigung mit tiefer fachlicher Expertise wahrgenommen und an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen als Berater beteiligt zu sein“, gibt Happacher als Ziel für seine zweijährige Amtszeit aus. Dabei spielen Versicherungs- und Finanzthemen die wichtigste Rolle. Er wolle aber auch „den Austausch mit gesellschaftlichen Gruppen jenseits der Versicherungsbranche aufbauen und fördern.“

Der neue DAV-Vorstand besteht aus:

Vorstandsamt / Schwerpunkt Name Funktion Vorsitzender Maximilian Happacher Vorstandsmitglied Ergo International Stellvertretende Vorsitzende Susanna Adelhardt Head of Benefits Evonik Past President Herbert Schneidemann Vorstandsvorsitzender Die Bayerische Altersversorgung Helmut Aden Vorstandsmitglied BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes Weiterbildung Guido Bader Vorstandsvorsitzender Stuttgarter Versicherungsgruppe Berufsständische Fragen Jürgen Bierbaum Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Alte Leipziger Lebensversicherung Kommunikation Nils Dennstedt Partner Deloitte Internationales Clemens Frey Partner Roland Berger Ausbildung und Prüfung Nora Gürtler Leiterin Group Audit Assicurazioni Generali Gruppe Vertreter DGVFM Ralf Korn TU Kaiserslautern Schadenversicherung Matthias Land Chefaktuar Schadenversicherung Gothaer Vertreter IVS Friedemann Lucius Vorstandsvorsitzender Heubeck Investment Aristid Neuburger Geschäftsführer Beltios Krankenversicherung Wiltrud Pekarek Vorstandsmitglied Hallesche Krankenversicherung Lebensversicherung Volker Priebe Vorstandsmitglied Allianz Lebensversicherung Actuarial Data Science Daniela Rode Vorständin Krankenversicherung Signal Iduna Enterprise Risk Management Frank Schiller Chief Actuary und Leiter Data, Aktuariat, Pricing & Risk für die Leben- und Krankenrückversicherung Munich Re Rechnungslegung/Regulierung Dirk Stötzel Verantwortlicher Aktuar, Versicherungsmathematische Funktion und Leiter des Aktuariats Personen bei der R+V Lebensversicherung

Darüber hinaus sei es ihm ein wichtiges Anliegen, während seiner Amtszeit den Bekanntheitsgrad des Berufsbildes Aktuar in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Zugleich entwickele sich der Job immer weiter: „Es kommen neue Aufgaben und Themenfelder auf den Berufsstand zu“, berichtet Happacher. Das werde auch in der Aus- und Weiterbildung immer wichtiger. „Das wird für mich ein wichtiger Punkt in meiner Amtszeit sein.“

Neue Mitglieder im Vorstand des DAV

Happachers Vorgänger Herbert Schneidemann wechselt nach zwei Jahren Amtszeit in die Rolle des Past President und bleibt damit im sogenannten engeren Vorstand vertreten. Die Stellvertretende Vorstandsvorsitzende ist Susanna Adelhardt. Neu im DAV-Vorstand sind Helmut Aden, Clemens Frey, Matthias Land sowie Dirk Stötzel. Das Gremium verlassen hingegen Detlef Frank, Maria Heep-Altiner und Wilhelm Schneemeier.