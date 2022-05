Managerin der MLP Corporate University „Aktuell gibt es enormen Gesprächsbedarf“

DAS INVESTMENT: MLP hat sein Weiterbildungsangebot im vergangenen Jahr auch für externe Interessenten geöffnet und dafür die MLP School of Financial Education gegründet. Was war die Idee dahinter?

Carolin Gellert: An unserer unternehmenseigenen Corporate University bieten wir seit mehr als 20 Jahren ein umfangreiches Bildungsangebot für unsere Beraterinnen und Berater an – denn Weiterbildung spielt bei MLP seit jeher eine große Rolle. Wir möchten unsere langjährigen Erfahrungen daraus jetzt einem breiteren Publikum zugänglich machen – Privatpersonen, Firmen und anderen Branchenteilnehmern. Die Gründung der MLP School of Financial Education war der logische nächste Schritt für uns.

Befürchten Sie dadurch keine Konkurrenz für MLP?

Gellert: Die Branche wandelt sich permanent. Finanzexpertinnen und -experten müssen am Puls der Zeit bleiben und Kunden ganzheitlich beraten können. Der Schulungsbedarf ist sehr groß. Wenn wir auch andere Branchenteilnehmer an Fortbildungen teilhaben lassen, tragen wir zu einer höheren Qualität in der gesamten Branche bei. Davon profitieren wir schlussendlich alle. Außerdem meinen wir, dass von Austausch und Miteinander-Lernen jeder profitiert.

Was kann man an Ihrem Weiterbildungsinstitut lernen?

Gellert: Finanzexpertinnen und -experten können sich zu spezifischen Finanzthemen weiterbilden, beispielsweise zu Immobilienvermittlung oder Krankenversicherung. Darüber hinaus bieten wir auch eine vorbereitende Weiterbildung auf die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) und zum European Financial Advisor (EFA) an. Die MLP School of Financial Education ist einer von nur vier vom FPSB-akkreditierten Ausbildungsträgern in Deutschland, die diese Weiterbildungen anbieten. Medizinerinnen und Mediziner können ihre Finanzbildung rund um Finanzierung und Praxismanagement ausbauen. Oder ihre berufichen Alltagskenntnissen wie Mitarbeiterführung vertiefen. Firmen oder Arbeitgeber können ihren Mitarbeitenden Angebote zum Thema Finanzbildung machen. Wir führen sie dann durch.