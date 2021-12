Aktuelle Zahlen des DIHK Zahl der Vermittler nimmt weiter ab

244.317 Personen sind im Vermittlerregister per 31. März 2014 aufgeführt. Das sind 2.459 weniger als am Jahresanfang und entspricht einem Minus von einem Prozent.Das Gros des Rückgangs vollzog sich bei den Versicherungsvertretern. Ihre Zahl sank um 2.344 auf 163.391. Auch verkleinert hat sich die Zahl der gebundenen Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO), die um 242 auf 30.874 zurückging.Ein Plus gab es dagegen bei den Maklern. 84 kamen seit Anfang 2014 hinzu. Insgesamt sind nun 46.628 Makler registriert. Auch die Zahl der Versicherungsberater legte um 9 auf 283 zu.