Akzenta AG: Insolvenzverwalter fordert Provisionen von Vermittlern zurück

Der Insolvenzverwalter beruft sich bei seiner Forderung insbesondere auf Urteile des LG und OLG München, wonach die Verträge der Kunden mit der Akzenta AG sittenwidrig und insgesamt unwirksam gewesen sein sollen. Auch Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) zu Rückforderungen von sogenannten Scheingewinnen und von Provisionen werden in dem Schreiben zitiert.Laut Wirth sind diese Argumente insoweit angreifbar, als die Zahlungen der Akzenta nicht aus Scheingewinnen, sondern aus dem tatsächlich erzielten Umsatz erfolgten – wie dies auch vereinbart war. Seine Kanzlei habe bereits diverse Urteile erkämpft, welche von wirksam zustande gekommenen Verträgen zwischen den Kunden und der Akzenta AG ausgehen.Die von dem Insolvenzverwalter weiterhin angeführten Urteile zur Rückforderung von Provisionen der Vermittler beziehen sich ebenfalls auf nicht vergleichbare Konstellationen, so Wirth weiter. Die Akzenta habe in der Regel Abschlussprovisionen gezahlt. Die vom Insolvenzverwalter zitierten Urteile des BGH zu den Phoenix-Fällen bezögen sich jedoch eindeutig nur auf Folge- respektive Bestandsprovisionen.