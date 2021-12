Akzente setzen in den Schwellenländern Barings lädt zur Emerging-Markets-Konferenz

Baring Asset Management hat ein aufmerksames Auge auf Schwellenmärkte – und möchte sein Wissen weitergeben. Am 14. März veranstaltet Barings im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof im Rahmen einer europäischen Roadshow den Barings Emerging Markets Equity Summit. Dieser steht ganz im Zeichen von Qualitätsunternehmen aus den Schwellenländern, die abseits des klassischen Industrieländer-Mainstreams mitunter überraschende Investmentchancen bieten.Beim Investieren komme es auf die einzelnen Unternehmen an – und nicht auf Märkte oder Sektoren, sagtEntsprechend setzt der Vermögensverwalter beim Thema Emerging Markets auf konsequentes Stockpicking. In eigenen Untersuchungen habe man festgestellt, dass die Wertentwicklung einer Aktie eng mit der Entwicklung der Erträge eines Unternehmens zusammenhänge, so Scandella. Bei Kauf einer Qualitätsaktie zum angemessenen Preis (Quality GARP-Prozess) entwickele sich das Investitionswachstum im gleichen Verhältnis wie die Nettoertragszuwächse des Unternehmens, und zwar unabhängig von Land und Markt. Investitionen in den Emerging Markets mittels eines aktiven und fundamentalen Investmentprozesses böten insofern sehr gute Aussichten auf Renditen.Für die Konferenz kann Barings auf namhafte Vortragsredner bauen. Keynotespeaker ist der erfahrene Emerging-Markets-Spezialist, der 2014 von Comgest zu Barings wechselte. Außerdem stellen, Leiter asiatische Aktien, den Baring Asia Growth Fund,, Direktor Asien-Aktien, den Baring ASEAN Frontiers Fund, und, Leiter Lateinamerika-Aktien, den Baring Latin America Fund und ihre Investmentansätze im Einzelnen vor.14. März 2016Frankfurt am Main, Steigenberger Frankfurter Hof12:00 – 17:30 UhrAnmeldung erbeten an Frau Birgit Wirtz [email protected] , +49 (0) 69 7169 1812